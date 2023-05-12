https://ria.ru/20230512/medvedev-1871362124.html

Медведев призвал создать международный договор в сфере интернета

Медведев призвал создать международный договор в сфере интернета - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев призвал создать международный договор в сфере интернета

Миру нужен универсальный правовой договор регулирования в интернете, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:49

2023-05-12T16:49

2023-05-12T16:49

технологии

россия

дмитрий медведев

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Миру нужен универсальный правовой договор регулирования в интернете, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Проблема цифрового суверенитета в современном мире - одна из наиболее острых. Важно, чтобы зарубежные цифровые платформы, которыми мы все пользуемся, это в значительной мере и западные платформы, не становились орудием вмешательства во внутренние дела государств, не использовались на посягательство на их суверенитет и на традиционные ценности. В этом смысле необходим универсальный международный договор, который бы упорядочивал поведение стран в цифровом пространстве", - сказал он на пленарном заседании на XI Петербургского международного юридического форума. По его словам, в рамках рабочей группы открытого состава ООН Россия представила проект соответствующего документа об обеспечении международной информационной безопасности. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20220413/bezopasnost-1783375451.html

https://ria.ru/20230508/khakery-1870431260.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, дмитрий медведев, оон