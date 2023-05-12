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Медведев призвал создать международный договор в сфере интернета - РИА Новости, 12.05.2023
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16:49 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871362124.html
Медведев призвал создать международный договор в сфере интернета
Медведев призвал создать международный договор в сфере интернета - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев призвал создать международный договор в сфере интернета
Миру нужен универсальный правовой договор регулирования в интернете, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:49
2023-05-12T16:49
технологии
россия
дмитрий медведев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Миру нужен универсальный правовой договор регулирования в интернете, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Проблема цифрового суверенитета в современном мире - одна из наиболее острых. Важно, чтобы зарубежные цифровые платформы, которыми мы все пользуемся, это в значительной мере и западные платформы, не становились орудием вмешательства во внутренние дела государств, не использовались на посягательство на их суверенитет и на традиционные ценности. В этом смысле необходим универсальный международный договор, который бы упорядочивал поведение стран в цифровом пространстве", - сказал он на пленарном заседании на XI Петербургского международного юридического форума. По его словам, в рамках рабочей группы открытого состава ООН Россия представила проект соответствующего документа об обеспечении международной информационной безопасности. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20220413/bezopasnost-1783375451.html
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технологии, россия, дмитрий медведев, оон
Технологии, Россия, Дмитрий Медведев, ООН
Медведев призвал создать международный договор в сфере интернета

Медведев: миру нужен универсальный правовой договор регулирования в интернете

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Миру нужен универсальный правовой договор регулирования в интернете, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Проблема цифрового суверенитета в современном мире - одна из наиболее острых. Важно, чтобы зарубежные цифровые платформы, которыми мы все пользуемся, это в значительной мере и западные платформы, не становились орудием вмешательства во внутренние дела государств, не использовались на посягательство на их суверенитет и на традиционные ценности. В этом смысле необходим универсальный международный договор, который бы упорядочивал поведение стран в цифровом пространстве", - сказал он на пленарном заседании на XI Петербургского международного юридического форума.
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По его словам, в рамках рабочей группы открытого состава ООН Россия представила проект соответствующего документа об обеспечении международной информационной безопасности.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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