https://ria.ru/20230512/medvedev-1871358022.html
Медведев рассказал об ответе на притеснение россиян в других странах
Медведев рассказал об ответе на притеснение россиян в других странах - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев рассказал об ответе на притеснение россиян в других странах
В условиях притеснения российских граждан в какой-либо ее стране ее резидентам не стоит ждать другого отношения к себе в России, заявил зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:42
2023-05-12T16:42
2023-05-12T16:42
россия
дмитрий медведев
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. В условиях притеснения российских граждан в какой-либо ее стране ее резидентам не стоит ждать другого отношения к себе в России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Если российский бизнес и граждан притесняют и дискриминируют в той или иной стране, ее резидентам нечего ждать другого отношения к себе в России. В том числе в сфере судопроизводства, исполнения судебных решений и взысканий", - сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев рассказал об ответе на притеснение россиян в других странах
Медведев: если россиян притесняют в другой стране, к ее резидентам отнесутся так же
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. В условиях притеснения российских граждан в какой-либо ее стране ее резидентам не стоит ждать другого отношения к себе в России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Если российский бизнес и граждан притесняют и дискриминируют в той или иной стране, ее резидентам нечего ждать другого отношения к себе в России. В том числе в сфере судопроизводства, исполнения судебных решений и взысканий", - сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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