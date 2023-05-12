https://ria.ru/20230512/medvedev-1871358022.html

Медведев рассказал об ответе на притеснение россиян в других странах

Медведев рассказал об ответе на притеснение россиян в других странах - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев рассказал об ответе на притеснение россиян в других странах

В условиях притеснения российских граждан в какой-либо ее стране ее резидентам не стоит ждать другого отношения к себе в России, заявил зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:42

2023-05-12T16:42

2023-05-12T16:42

россия

дмитрий медведев

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. В условиях притеснения российских граждан в какой-либо ее стране ее резидентам не стоит ждать другого отношения к себе в России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Если российский бизнес и граждан притесняют и дискриминируют в той или иной стране, ее резидентам нечего ждать другого отношения к себе в России. В том числе в сфере судопроизводства, исполнения судебных решений и взысканий", - сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230510/relokanty-1870677851.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, в мире