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Медведев рассказал об ответе на притеснение россиян в других странах - РИА Новости, 12.05.2023
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16:42 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871358022.html
Медведев рассказал об ответе на притеснение россиян в других странах
Медведев рассказал об ответе на притеснение россиян в других странах - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев рассказал об ответе на притеснение россиян в других странах
В условиях притеснения российских граждан в какой-либо ее стране ее резидентам не стоит ждать другого отношения к себе в России, заявил зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:42
2023-05-12T16:42
россия
дмитрий медведев
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. В условиях притеснения российских граждан в какой-либо ее стране ее резидентам не стоит ждать другого отношения к себе в России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Если российский бизнес и граждан притесняют и дискриминируют в той или иной стране, ее резидентам нечего ждать другого отношения к себе в России. В том числе в сфере судопроизводства, исполнения судебных решений и взысканий", - сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев рассказал об ответе на притеснение россиян в других странах

Медведев: если россиян притесняют в другой стране, к ее резидентам отнесутся так же

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. В условиях притеснения российских граждан в какой-либо ее стране ее резидентам не стоит ждать другого отношения к себе в России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Если российский бизнес и граждан притесняют и дискриминируют в той или иной стране, ее резидентам нечего ждать другого отношения к себе в России. В том числе в сфере судопроизводства, исполнения судебных решений и взысканий", - сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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