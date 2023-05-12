https://ria.ru/20230512/medvedev-1871356741.html
США возвели наглость и цинизм в доктрину внешней политики, заявил Медведев
США возвели наглость и цинизм в доктрину внешней политики, заявил Медведев - РИА Новости, 12.05.2023
США возвели наглость и цинизм в доктрину внешней политики, заявил Медведев
Наглость и цинизм возведены в доктрину внешней политики США, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T16:39
2023-05-12T16:39
2023-05-12T16:39
в мире
китай
сша
тайвань
дмитрий медведев
нэнси пелоси
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Наглость и цинизм возведены в доктрину внешней политики США, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также напомнил, об "американском перле о признании только одного Китая с одной стороны, а с другой - сохранять дипломатические военные отношения с Тайванем почти как с суверенным государством". ""Очень просто", - говорят американцы. - "Нам так удобно". Это укладывается в их концепцию сдерживания растущей мощи Китайской народной республики. А остальное для них безразлично. Что называется, по-барабану", - заключил зампред Совбеза РФ. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/ekspansiya-1871350155.html
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871340190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, тайвань, дмитрий медведев, нэнси пелоси
В мире, Китай, США, Тайвань, Дмитрий Медведев, Нэнси Пелоси
США возвели наглость и цинизм в доктрину внешней политики, заявил Медведев
Медведев: наглость и цинизм возведены в доктрину американской внешней политики
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Наглость и цинизм возведены в доктрину внешней политики США, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"По сути это же наглость и цинизм, возведённые в американскую доктрину внешней политики", - сказал Медведев на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Он также напомнил, об "американском перле о признании только одного Китая
с одной стороны, а с другой - сохранять дипломатические военные отношения с Тайванем
почти как с суверенным государством".
""Очень просто", - говорят американцы. - "Нам так удобно". Это укладывается в их концепцию сдерживания растущей мощи Китайской народной республики. А остальное для них безразлично. Что называется, по-барабану", - заключил зампред Совбеза РФ.
Медведев: Запад осуществляет военные экспансии под принципами "демократии"
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Медведев охарактеризовал действия Запада