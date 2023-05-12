https://ria.ru/20230512/medvedev-1871356741.html

США возвели наглость и цинизм в доктрину внешней политики, заявил Медведев

США возвели наглость и цинизм в доктрину внешней политики, заявил Медведев - РИА Новости, 12.05.2023

США возвели наглость и цинизм в доктрину внешней политики, заявил Медведев

Наглость и цинизм возведены в доктрину внешней политики США, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:39

2023-05-12T16:39

2023-05-12T16:39

в мире

китай

сша

тайвань

дмитрий медведев

нэнси пелоси

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Наглость и цинизм возведены в доктрину внешней политики США, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также напомнил, об "американском перле о признании только одного Китая с одной стороны, а с другой - сохранять дипломатические военные отношения с Тайванем почти как с суверенным государством". ""Очень просто", - говорят американцы. - "Нам так удобно". Это укладывается в их концепцию сдерживания растущей мощи Китайской народной республики. А остальное для них безразлично. Что называется, по-барабану", - заключил зампред Совбеза РФ. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/ekspansiya-1871350155.html

https://ria.ru/20230512/medvedev-1871340190.html

китай

сша

тайвань

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, тайвань, дмитрий медведев, нэнси пелоси