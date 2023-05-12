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Медведев призвал вернуть мировой порядок к принципам равенства - РИА Новости, 12.05.2023
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15:55 12.05.2023 (обновлено: 16:05 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871335092.html
Медведев призвал вернуть мировой порядок к принципам равенства
Медведев призвал вернуть мировой порядок к принципам равенства - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев призвал вернуть мировой порядок к принципам равенства
Задача России - вернуть миропорядок к принципам равенства, недопущения господства одних стран над другими, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:55
2023-05-12T16:05
дмитрий медведев
политика
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Задача России - вернуть миропорядок к принципам равенства, недопущения господства одних стран над другими, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Наша задача сегодня - вернуть международные отношения к их первозданному смыслу, к началам равенства и сотрудничества, а не диктата и доминирования", - сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.Он добавил, что важной задачей является, прежде всего, заставить уважать "дух и букву" закона, включая дух и букву устава Организации объединенных наций и "вытекающие из него основополагающие принципы международного права".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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дмитрий медведев, политика, россия
Дмитрий Медведев, Политика, Россия
Медведев призвал вернуть мировой порядок к принципам равенства

Медведев назвал возврат мирового порядка к принципам равенства задачей России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Задача России - вернуть миропорядок к принципам равенства, недопущения господства одних стран над другими, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наша задача сегодня - вернуть международные отношения к их первозданному смыслу, к началам равенства и сотрудничества, а не диктата и доминирования", - сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
Он добавил, что важной задачей является, прежде всего, заставить уважать "дух и букву" закона, включая дух и букву устава Организации объединенных наций и "вытекающие из него основополагающие принципы международного права".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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