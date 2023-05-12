https://ria.ru/20230512/medvedev-1871335092.html

Медведев призвал вернуть мировой порядок к принципам равенства

Медведев призвал вернуть мировой порядок к принципам равенства - РИА Новости, 12.05.2023

Медведев призвал вернуть мировой порядок к принципам равенства

Задача России - вернуть миропорядок к принципам равенства, недопущения господства одних стран над другими, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:55

2023-05-12T15:55

2023-05-12T16:05

дмитрий медведев

политика

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Задача России - вернуть миропорядок к принципам равенства, недопущения господства одних стран над другими, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Наша задача сегодня - вернуть международные отношения к их первозданному смыслу, к началам равенства и сотрудничества, а не диктата и доминирования", - сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.Он добавил, что важной задачей является, прежде всего, заставить уважать "дух и букву" закона, включая дух и букву устава Организации объединенных наций и "вытекающие из него основополагающие принципы международного права".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/aziya-1871085851.html

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Влада Копылова

дмитрий медведев, политика, россия