https://ria.ru/20230512/medvedev-1871335092.html
Медведев призвал вернуть мировой порядок к принципам равенства
Медведев призвал вернуть мировой порядок к принципам равенства - РИА Новости, 12.05.2023
Медведев призвал вернуть мировой порядок к принципам равенства
Задача России - вернуть миропорядок к принципам равенства, недопущения господства одних стран над другими, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:55
2023-05-12T15:55
2023-05-12T16:05
дмитрий медведев
политика
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Задача России - вернуть миропорядок к принципам равенства, недопущения господства одних стран над другими, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Наша задача сегодня - вернуть международные отношения к их первозданному смыслу, к началам равенства и сотрудничества, а не диктата и доминирования", - сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.Он добавил, что важной задачей является, прежде всего, заставить уважать "дух и букву" закона, включая дух и букву устава Организации объединенных наций и "вытекающие из него основополагающие принципы международного права".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230512/aziya-1871085851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, политика, россия
Дмитрий Медведев, Политика, Россия
Медведев призвал вернуть мировой порядок к принципам равенства
Медведев назвал возврат мирового порядка к принципам равенства задачей России
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Задача России - вернуть миропорядок к принципам равенства, недопущения господства одних стран над другими, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наша задача сегодня - вернуть международные отношения к их первозданному смыслу, к началам равенства и сотрудничества, а не диктата и доминирования", - сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
Он добавил, что важной задачей является, прежде всего, заставить уважать "дух и букву" закона, включая дух и букву устава Организации объединенных наций и "вытекающие из него основополагающие принципы международного права".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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