https://ria.ru/20230512/medsestry-1871368812.html

Луценко: в Вологодской области трудятся около 6800 медсестер

Луценко: в Вологодской области трудятся около 6800 медсестер - РИА Новости, 12.05.2023

Луценко: в Вологодской области трудятся около 6800 медсестер

В медицинских организациях Вологодской области работают около 6,8 тысячи медсестер, сообщила пресс-служба заксобрания региона со ссылкой на заявление спикера... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T17:01

2023-05-12T17:01

2023-05-12T17:01

вологодская область

вологодская область

вологда

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 12 мая – РИА Новости. В медицинских организациях Вологодской области работают около 6,8 тысячи медсестер, сообщила пресс-служба заксобрания региона со ссылкой на заявление спикера Андрея Луценко.12 мая, в день рождения основоположницы современного сестринского дела Флоренс Найтингейл (1820-1910), медсестры во всем мире отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день медицинской сестры.Он поблагодарил медработников за самоотверженный труд и искреннюю любовь к своему делу.По данным пресс-службы, в Вологодской областной больнице примерно на 44 медсестры приходится один медбрат. Они наравне с медсестрами добросовестно выполняют свои профессиональные обязанности и сегодня принимают поздравления.Как отмечается в сообщении, Евгения Пушилова работает медсестрой в Вологодской городской больнице №2 с 2015 года. До этого жила и трудилась на Родине, в Донецкой области.Стаж работы медсестрой у Светланы Коноплевой превысил 27 лет. В Вологодской областной больнице она принимает сотни пациентов, в том числе получивших травмы в зоне специальной военной операции."У меня бабушка была медиком и участником Великой Отечественной войны. Я пошла по ее стопам, люблю помогать людям. Сейчас у нас поступают ребята с СВО. Стараемся поднять их дух, много разговариваем с ними, поддерживаем", - поделилась Коноплева.

https://ria.ru/20230203/lutsenko-1849440956.html

https://ria.ru/20230301/blagodarnost-1855167233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, вологда, андрей луценко