https://ria.ru/20230512/medsestry-1871368812.html
Луценко: в Вологодской области трудятся около 6800 медсестер
Луценко: в Вологодской области трудятся около 6800 медсестер - РИА Новости, 12.05.2023
Луценко: в Вологодской области трудятся около 6800 медсестер
В медицинских организациях Вологодской области работают около 6,8 тысячи медсестер, сообщила пресс-служба заксобрания региона со ссылкой на заявление спикера... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:01
2023-05-12T17:01
2023-05-12T17:01
вологодская область
вологодская область
вологда
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 12 мая – РИА Новости. В медицинских организациях Вологодской области работают около 6,8 тысячи медсестер, сообщила пресс-служба заксобрания региона со ссылкой на заявление спикера Андрея Луценко.12 мая, в день рождения основоположницы современного сестринского дела Флоренс Найтингейл (1820-1910), медсестры во всем мире отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день медицинской сестры.Он поблагодарил медработников за самоотверженный труд и искреннюю любовь к своему делу.По данным пресс-службы, в Вологодской областной больнице примерно на 44 медсестры приходится один медбрат. Они наравне с медсестрами добросовестно выполняют свои профессиональные обязанности и сегодня принимают поздравления.Как отмечается в сообщении, Евгения Пушилова работает медсестрой в Вологодской городской больнице №2 с 2015 года. До этого жила и трудилась на Родине, в Донецкой области.Стаж работы медсестрой у Светланы Коноплевой превысил 27 лет. В Вологодской областной больнице она принимает сотни пациентов, в том числе получивших травмы в зоне специальной военной операции."У меня бабушка была медиком и участником Великой Отечественной войны. Я пошла по ее стопам, люблю помогать людям. Сейчас у нас поступают ребята с СВО. Стараемся поднять их дух, много разговариваем с ними, поддерживаем", - поделилась Коноплева.
https://ria.ru/20230203/lutsenko-1849440956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вологодская область, вологда, андрей луценко
Вологодская область, Вологодская область, Вологда, Андрей Луценко
ВОЛОГДА, 12 мая – РИА Новости. В медицинских организациях Вологодской области работают около 6,8 тысячи медсестер, сообщила пресс-служба заксобрания региона со ссылкой на заявление спикера Андрея Луценко.
12 мая, в день рождения основоположницы современного сестринского дела Флоренс Найтингейл (1820-1910), медсестры во всем мире отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день медицинской сестры.
«
"У нас в области в медицинских организациях трудятся порядка 6,8 тысячи таких сотрудников. На их плечах лежат множество обязанностей. Медсестры являются неотъемлемыми помощниками врачей: оказывают первую помощь пострадавшим, ухаживают за больными, обеспечивают им полный уход. В пик пандемии работы было в разы больше, специалисты трудились без выходных. Сейчас медсестры помогают участникам СВО, причем не только лечением, но также оказывают моральную поддержку и собирают гуманитарную помощь", - приводятся в сообщении слова Луценко.
Он поблагодарил медработников за самоотверженный труд и искреннюю любовь к своему делу.
Луценко: в бюджет Вологодчины заложили 5 млн рублей для медиков ФАПов
По данным пресс-службы, в Вологодской областной больнице примерно на 44 медсестры приходится один медбрат. Они наравне с медсестрами добросовестно выполняют свои профессиональные обязанности и сегодня принимают поздравления.
Как отмечается в сообщении, Евгения Пушилова работает медсестрой в Вологодской городской больнице №2 с 2015 года. До этого жила и трудилась на Родине, в Донецкой области
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«
"В 2014 году начались военные действия, и мы с мужем переехали в Вологду к родственникам. Сначала я работала в поликлинике в процедурном кабинете. Потом началась пандемия, нас послали на помощь в хирургическое отделение. Мне настолько понравилось в отделении, что решила здесь остаться. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Это благородная работа", - рассказала Пушилова.
Стаж работы медсестрой у Светланы Коноплевой превысил 27 лет. В Вологодской областной больнице она принимает сотни пациентов, в том числе получивших травмы в зоне специальной военной операции.
"У меня бабушка была медиком и участником Великой Отечественной войны. Я пошла по ее стопам, люблю помогать людям. Сейчас у нас поступают ребята с СВО. Стараемся поднять их дух, много разговариваем с ними, поддерживаем", - поделилась Коноплева.
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