https://ria.ru/20230512/medsestry-1870771282.html

Международный день медицинской сестры

Международный день медицинской сестры - РИА Новости, 12.05.2023

Международный день медицинской сестры

12 мая, в день рождения основоположницы современного сестринского дела Флоренс Найтингейл (1820-1910), медсестры во всем мире отмечают свой профессиональный... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T01:16

2023-05-12T01:16

2023-05-12T01:16

справки

международный день медицинской сестры

в мире

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12 мая, в день рождения основоположницы современного сестринского дела Флоренс Найтингейл (1820-1910), медсестры во всем мире отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день медицинской сестры. Во время Крымской войны (1853-1856) Найтингейл с группой монахинь и сестер милосердия работала в английском лазарете в Скутари (ныне Ускюдар, в пределах Стамбула, Турция) и в полевом госпитале в Балаклаве (ныне район на юге Севастополя, Россия). Последовательно проводила в жизнь принципы санитарии и ухода за ранеными. В результате менее чем за шесть месяцев смертность в лазаретах снизилась с 42 до 2,2%. Вернувшись в Англию, Найтингейл открыла первую специализированную школу по обучению медицинских сестер.В России профессию медсестры учредил Петр I в 1722 году, подписав "Указ о назначении монахинь в госпитали ". Однако он был отменен Екатериной II. Прошло полтора века и врачи, понимая, что труд медсестер необычайно нужен при уходе за больными, в конце XIX века стали ходатайствовать о введении в штат сестер милосердия. В 1871 году были утверждены Правила для медсестер, назначенных для работы в военных госпиталях. Позднее они появились и в больницах. Решение об учреждении Международного дня медсестер принадлежит Международному совету, созданному в 1899 году. Это была первая в мире профессиональная организация женщин, в которой активно работали медсестры Австралии, Канады, Дании, Великобритании, США и других стран. Ассоциация медицинских сестер России (РАМС) была основана в 1992 году по инициативе медицинских сестер и министерства здравоохранения Российской Федерации.С 2005 года Ассоциация медицинских сестер России входит в состав Международного совета медсестер, которая в настоящее время объединяет более 20 миллионов медсестер по всему миру. Деятельность Найтингейл получила широкую известность и в значительной мере способствовала созданию Анри Дюнаном Международного комитета Красного Креста, который в 1912 году учредил медаль имени Флоренс Найтингейл, являющуюся самой почетной в мире наградой для медицинских сестер. Награда вручается медсестрам и волонтерам медицинской службы за храбрость и самоотверженность, проявленные как военное, так мирное время. Первая медаль Найтингейл была присуждена нашим соотечественницам в 1961 году. Ее вручили участницам Великой Отечественной войны: гвардии подполковнику танковых войск, писателю, Герою Советского Союза, москвичке Ирине Левченко и хирургической сестре из Ленинграда Лидии Савченко.Ежегодно Международный совет медсестер (МСМ) определяет тематику Международного дня медицинской сестры, лозунг, под которым во многих странах проходят конференции, семинары, круглые столы.В 2023 году он пройдет под девизом "Наши медсестры. Наше будущее". Кампания будет посвящена развитию сестринского дела с целью решения проблем в области здравоохранения и улучшения глобального здоровья граждан.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напоминает о том, что здоровье населения во многом зависит от наличия квалифицированного медицинского персонала. Ситуация во многих странах далека от благополучной – медработников не хватает, они зачастую не проходят необходимое обучение и не получают адекватную зарплату. Пандемия только усугубила эту проблему.По данным ВОЗ, около половины медработников, перегруженных и до пандемии, испытали симптомы "выгорания", когда на их плечи свалилась дополнительная нагрузка в связи с распространением COVID-19. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, международный день медицинской сестры, в мире