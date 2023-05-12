Международный день медицинской сестры
12 мая, в день рождения основоположницы современного сестринского дела Флоренс Найтингейл (1820-1910), медсестры во всем мире отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день медицинской сестры.
Во время Крымской войны (1853-1856) Найтингейл с группой монахинь и сестер милосердия работала в английском лазарете в Скутари (ныне Ускюдар, в пределах Стамбула, Турция) и в полевом госпитале в Балаклаве (ныне район на юге Севастополя, Россия). Последовательно проводила в жизнь принципы санитарии и ухода за ранеными. В результате менее чем за шесть месяцев смертность в лазаретах снизилась с 42 до 2,2%. Вернувшись в Англию, Найтингейл открыла первую специализированную школу по обучению медицинских сестер.
В России профессию медсестры учредил Петр I в 1722 году, подписав "Указ о назначении монахинь в госпитали ". Однако он был отменен Екатериной II. Прошло полтора века и врачи, понимая, что труд медсестер необычайно нужен при уходе за больными, в конце XIX века стали ходатайствовать о введении в штат сестер милосердия. В 1871 году были утверждены Правила для медсестер, назначенных для работы в военных госпиталях. Позднее они появились и в больницах.
Решение об учреждении Международного дня медсестер принадлежит Международному совету, созданному в 1899 году. Это была первая в мире профессиональная организация женщин, в которой активно работали медсестры Австралии, Канады, Дании, Великобритании, США и других стран.
Ассоциация медицинских сестер России (РАМС) была основана в 1992 году по инициативе медицинских сестер и министерства здравоохранения Российской Федерации.
С 2005 года Ассоциация медицинских сестер России входит в состав Международного совета медсестер, которая в настоящее время объединяет более 20 миллионов медсестер по всему миру.
Деятельность Найтингейл получила широкую известность и в значительной мере способствовала созданию Анри Дюнаном Международного комитета Красного Креста, который в 1912 году учредил медаль имени Флоренс Найтингейл, являющуюся самой почетной в мире наградой для медицинских сестер. Награда вручается медсестрам и волонтерам медицинской службы за храбрость и самоотверженность, проявленные как военное, так мирное время. Первая медаль Найтингейл была присуждена нашим соотечественницам в 1961 году. Ее вручили участницам Великой Отечественной войны: гвардии подполковнику танковых войск, писателю, Герою Советского Союза, москвичке Ирине Левченко и хирургической сестре из Ленинграда Лидии Савченко.
Ежегодно Международный совет медсестер (МСМ) определяет тематику Международного дня медицинской сестры, лозунг, под которым во многих странах проходят конференции, семинары, круглые столы.
В 2023 году он пройдет под девизом "Наши медсестры. Наше будущее". Кампания будет посвящена развитию сестринского дела с целью решения проблем в области здравоохранения и улучшения глобального здоровья граждан.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напоминает о том, что здоровье населения во многом зависит от наличия квалифицированного медицинского персонала. Ситуация во многих странах далека от благополучной – медработников не хватает, они зачастую не проходят необходимое обучение и не получают адекватную зарплату. Пандемия только усугубила эту проблему.
По данным ВОЗ, около половины медработников, перегруженных и до пандемии, испытали симптомы "выгорания", когда на их плечи свалилась дополнительная нагрузка в связи с распространением COVID-19.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников