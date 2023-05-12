https://ria.ru/20230512/magadan-1871201757.html

Дрон и автомобиль УАЗ для медиков доставили магаданцы в зону СВО

Дрон и автомобиль УАЗ для медиков доставили магаданцы в зону СВО - РИА Новости, 12.05.2023

Дрон и автомобиль УАЗ для медиков доставили магаданцы в зону СВО

Дрон и автомобиль УАЗ от жителей Магаданской области доставили в зону специальной военной операции для нужд медиков, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:26

2023-05-12T09:26

2023-05-12T09:26

надежные люди

магаданская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

боевое братство

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МАГАДАН, 12 мая - РИА Новости. Дрон и автомобиль УАЗ от жителей Магаданской области доставили в зону специальной военной операции для нужд медиков, написал в своем Telegram-канале руководитель магаданского отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Для корректировки действий медиков на передовой и для более быстрого и безопасного спасения ранениях бойцов на "передке", в подразделение медикам понадобился дрон. Несколько "птичек" и антидроновые радары у нас были на складе, их мы закупили заранее, при участии моих неравнодушных подписчиков, за что всем неравнодушным братьям от меня и от всех бойцов отдельное спасибо. Помимо гаджетов медики получили от нас УАЗ "Буханку", подготовленную "Боевым братством", - написал Козлов.

https://ria.ru/20230510/podarki-1870747384.html

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

магаданская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), боевое братство