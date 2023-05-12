https://ria.ru/20230512/magadan-1871201757.html
Дрон и автомобиль УАЗ для медиков доставили магаданцы в зону СВО
Дрон и автомобиль УАЗ для медиков доставили магаданцы в зону СВО - РИА Новости, 12.05.2023
Дрон и автомобиль УАЗ для медиков доставили магаданцы в зону СВО
Дрон и автомобиль УАЗ от жителей Магаданской области доставили в зону специальной военной операции для нужд медиков, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:26
2023-05-12T09:26
2023-05-12T09:26
надежные люди
магаданская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
боевое братство
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МАГАДАН, 12 мая - РИА Новости. Дрон и автомобиль УАЗ от жителей Магаданской области доставили в зону специальной военной операции для нужд медиков, написал в своем Telegram-канале руководитель магаданского отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Для корректировки действий медиков на передовой и для более быстрого и безопасного спасения ранениях бойцов на "передке", в подразделение медикам понадобился дрон. Несколько "птичек" и антидроновые радары у нас были на складе, их мы закупили заранее, при участии моих неравнодушных подписчиков, за что всем неравнодушным братьям от меня и от всех бойцов отдельное спасибо. Помимо гаджетов медики получили от нас УАЗ "Буханку", подготовленную "Боевым братством", - написал Козлов.
https://ria.ru/20230510/podarki-1870747384.html
магаданская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), боевое братство
Надежные люди, Магаданская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Боевое братство
Дрон и автомобиль УАЗ для медиков доставили магаданцы в зону СВО
Магаданцы доставили участникам спецоперации дрон и автомобиль УАЗ