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Дрон и автомобиль УАЗ для медиков доставили магаданцы в зону СВО - РИА Новости, 12.05.2023
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09:26 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/magadan-1871201757.html
Дрон и автомобиль УАЗ для медиков доставили магаданцы в зону СВО
Дрон и автомобиль УАЗ для медиков доставили магаданцы в зону СВО - РИА Новости, 12.05.2023
Дрон и автомобиль УАЗ для медиков доставили магаданцы в зону СВО
Дрон и автомобиль УАЗ от жителей Магаданской области доставили в зону специальной военной операции для нужд медиков, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:26
2023-05-12T09:26
надежные люди
магаданская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
боевое братство
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МАГАДАН, 12 мая - РИА Новости. Дрон и автомобиль УАЗ от жителей Магаданской области доставили в зону специальной военной операции для нужд медиков, написал в своем Telegram-канале руководитель магаданского отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Для корректировки действий медиков на передовой и для более быстрого и безопасного спасения ранениях бойцов на "передке", в подразделение медикам понадобился дрон. Несколько "птичек" и антидроновые радары у нас были на складе, их мы закупили заранее, при участии моих неравнодушных подписчиков, за что всем неравнодушным братьям от меня и от всех бойцов отдельное спасибо. Помимо гаджетов медики получили от нас УАЗ "Буханку", подготовленную "Боевым братством", - написал Козлов.
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магаданская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), боевое братство
Надежные люди, Магаданская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Боевое братство
Надежные люди
Дрон и автомобиль УАЗ для медиков доставили магаданцы в зону СВО

Магаданцы доставили участникам спецоперации дрон и автомобиль УАЗ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМорской пехотинец Черноморского флота читает письмо школьника на линии фронта
Морской пехотинец Черноморского флота читает письмо школьника на линии фронта - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Морской пехотинец Черноморского флота читает письмо школьника на линии фронта. Архивное фото
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МАГАДАН, 12 мая - РИА Новости. Дрон и автомобиль УАЗ от жителей Магаданской области доставили в зону специальной военной операции для нужд медиков, написал в своем Telegram-канале руководитель магаданского отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Для корректировки действий медиков на передовой и для более быстрого и безопасного спасения ранениях бойцов на "передке", в подразделение медикам понадобился дрон. Несколько "птичек" и антидроновые радары у нас были на складе, их мы закупили заранее, при участии моих неравнодушных подписчиков, за что всем неравнодушным братьям от меня и от всех бойцов отдельное спасибо. Помимо гаджетов медики получили от нас УАЗ "Буханку", подготовленную "Боевым братством", - написал Козлов.
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Надежные людиМагаданская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Боевое братство
 
 
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