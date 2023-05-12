https://ria.ru/20230512/lekarstva-1871371690.html
Нуждающихся в антиретровирусной терапии обеспечат лекарствами
Нуждающихся в антиретровирусной терапии обеспечат лекарствами - РИА Новости, 12.05.2023
Нуждающихся в антиретровирусной терапии обеспечат лекарствами
Все нуждающиеся в антиретровирусной терапии пациенты с ВИЧ-инфекцией в России будут обеспечены необходимыми препаратами, обеспечение лекарствами находится на... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T17:06
2023-05-12T17:06
2023-05-12T17:06
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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здоровье - общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Все нуждающиеся в антиретровирусной терапии пациенты с ВИЧ-инфекцией в России будут обеспечены необходимыми препаратами, обеспечение лекарствами находится на контроле в Минздраве, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что на закупку лекарств от ВИЧ может потребоваться дополнительно 20 миллиардов рублей. "С учетом заключенных долгосрочных контрактов, возможности перераспределения лекарственных препаратов между субъектами Российской Федерации пациенты, нуждающиеся в антиретровирусной терапии, будут обеспечены необходимыми лекарственными препаратами", - говорится в сообщении. Лекарственное обеспечение ВИЧ-инфицированных пациентов, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, находится на контроле в Минздраве, уточнили в пресс-службе. С 2018 года финансирование программы антиретровирусной терапии увеличилось более чем на 10 миллиардов рублей, при этом заключение контрактов на поставку препаратов в пределах трехлетнего бюджетного цикла позволяет осуществлять закупку в том числе на долгосрочный период – 2-3 года, пояснили в министерстве.
https://ria.ru/20230505/vich-1869741505.html
https://ria.ru/20230407/lekarstva-1863850209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество, россия, здоровье - общество, лекарства, вич
Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Общество, Россия, Здоровье - Общество, Лекарства, ВИЧ
Нуждающихся в антиретровирусной терапии обеспечат лекарствами
Минздрав пообещал обеспечить лекарствами всех нуждающихся в антиретровирусной терапии
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Все нуждающиеся в антиретровирусной терапии пациенты с ВИЧ-инфекцией в России будут обеспечены необходимыми препаратами, обеспечение лекарствами находится на контроле в Минздраве, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что на закупку лекарств от ВИЧ может потребоваться дополнительно 20 миллиардов рублей.
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"С учетом заключенных долгосрочных контрактов, возможности перераспределения лекарственных препаратов между субъектами Российской Федерации пациенты, нуждающиеся в антиретровирусной терапии, будут обеспечены необходимыми лекарственными препаратами", - говорится в сообщении.
Лекарственное обеспечение ВИЧ-инфицированных пациентов, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, находится на контроле в Минздраве, уточнили в пресс-службе.
С 2018 года финансирование программы антиретровирусной терапии увеличилось более чем на 10 миллиардов рублей, при этом заключение контрактов на поставку препаратов в пределах трехлетнего бюджетного цикла позволяет осуществлять закупку в том числе на долгосрочный период – 2-3 года, пояснили в министерстве.
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