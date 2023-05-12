https://ria.ru/20230512/kukushki-1872187957.html

Кукушки вернулись на природные территории Москвы после зимовки

Кукушки вернулись на природные территории Москвы после зимовки - РИА Новости, 16.05.2023

Кукушки вернулись на природные территории Москвы после зимовки

Кукушки вернулись на природные территории Москвы после зимовки, эти птицы обыкновенно возвращаются в числе последних, сообщили в телеграм-канале Мосприроды. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-12T15:23

2023-05-12T15:23

2023-05-16T16:09

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москва

мосприрода

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кукушки вернулись на природные территории Москвы после зимовки, эти птицы обыкновенно возвращаются в числе последних, сообщили в телеграм-канале Мосприроды. "На природных территориях Москвы зазвучало пение краснокнижной птицы. Обыкновенная кукушка в числе последних пернатых возвращается в родные края после зимовки", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты заметили кукушку в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино".

https://ria.ru/20230513/ptitsy-1871466938.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мосприрода