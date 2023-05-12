https://ria.ru/20230512/kukushki-1872187957.html
Кукушки вернулись на природные территории Москвы после зимовки
Кукушки вернулись на природные территории Москвы после зимовки - РИА Новости, 16.05.2023
Кукушки вернулись на природные территории Москвы после зимовки
Кукушки вернулись на природные территории Москвы после зимовки, эти птицы обыкновенно возвращаются в числе последних, сообщили в телеграм-канале Мосприроды. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-12T15:23
2023-05-12T15:23
2023-05-16T16:09
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мосприрода
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кукушки вернулись на природные территории Москвы после зимовки, эти птицы обыкновенно возвращаются в числе последних, сообщили в телеграм-канале Мосприроды. "На природных территориях Москвы зазвучало пение краснокнижной птицы. Обыкновенная кукушка в числе последних пернатых возвращается в родные края после зимовки", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты заметили кукушку в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода