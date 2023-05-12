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Кукушки вернулись на природные территории Москвы после зимовки - РИА Новости, 16.05.2023
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15:23 12.05.2023 (обновлено: 16:09 16.05.2023)
https://ria.ru/20230512/kukushki-1872187957.html
Кукушки вернулись на природные территории Москвы после зимовки
Кукушки вернулись на природные территории Москвы после зимовки - РИА Новости, 16.05.2023
Кукушки вернулись на природные территории Москвы после зимовки
Кукушки вернулись на природные территории Москвы после зимовки, эти птицы обыкновенно возвращаются в числе последних, сообщили в телеграм-канале Мосприроды. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-12T15:23
2023-05-16T16:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кукушки вернулись на природные территории Москвы после зимовки, эти птицы обыкновенно возвращаются в числе последних, сообщили в телеграм-канале Мосприроды. "На природных территориях Москвы зазвучало пение краснокнижной птицы. Обыкновенная кукушка в числе последних пернатых возвращается в родные края после зимовки", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты заметили кукушку в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино".
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москва, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода

Кукушки вернулись на природные территории Москвы после зимовки

© Fotolia / Volodymyr KucherenkoКукушка
Кукушка - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Fotolia / Volodymyr Kucherenko
Кукушка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кукушки вернулись на природные территории Москвы после зимовки, эти птицы обыкновенно возвращаются в числе последних, сообщили в телеграм-канале Мосприроды.
"На природных территориях Москвы зазвучало пение краснокнижной птицы. Обыкновенная кукушка в числе последних пернатых возвращается в родные края после зимовки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты заметили кукушку в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино".
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