https://ria.ru/20230512/kredit-1871286942.html
Украина получила от Всемирного банка кредит в 132 миллиона долларов
Украина получила от Всемирного банка кредит в 132 миллиона долларов - РИА Новости, 12.05.2023
Украина получила от Всемирного банка кредит в 132 миллиона долларов
Украина получила кредит в размере 132 миллиона долларов от Всемирного банка, средства направят на поддержку сельского хозяйства, сообщил в пятницу министр... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:34
2023-05-12T13:34
2023-05-12T13:34
украина
всемирный банк
в мире
кредит
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украина получила кредит в размере 132 миллиона долларов от Всемирного банка, средства направят на поддержку сельского хозяйства, сообщил в пятницу министр финансов страны Сергей Марченко. По словам министра, привлеченные средства позволят возместить приоритетные расходы, в частности, в сельскохозяйственном секторе, для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечения продовольственной безопасности страны. Отмечается, что ссуда предоставлена в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство" между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Бывший премьер Украины Николай Азаров ранее заявлял, что страна превратится в банкрота, если перестанет получать "подачки" от Запада. По его мнению, Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Всемирный банк (ВБ) не поддержали ни одного высокотехнологичного украинского проекта, что подтверждает, что "Украина была нужна Евросоюзу исключительно в качестве сырьевого рынка и рынка сбыта. Как заявлял ранее Марченко, дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870477141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, всемирный банк, в мире, кредит
Украина, Всемирный банк, В мире, Кредит
Украина получила от Всемирного банка кредит в 132 миллиона долларов
Украина получила от Всемирного банка кредит в 132 миллиона долларов на сельское хозяйство
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украина получила кредит в размере 132 миллиона долларов от Всемирного банка, средства направят на поддержку сельского хозяйства, сообщил в пятницу министр финансов страны Сергей Марченко.
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"В четверг, 11 мая 2023 года, Украина получила финансирование от Всемирного банка в размере 132 миллионов долларов. Кредитные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство", - приводит слова Марченко сайт ведомства.
По словам министра, привлеченные средства позволят возместить приоритетные расходы, в частности, в сельскохозяйственном секторе, для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечения продовольственной безопасности страны. Отмечается, что ссуда предоставлена в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство" между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).
Бывший премьер Украины Николай Азаров
ранее заявлял, что страна превратится в банкрота, если перестанет получать "подачки" от Запада. По его мнению, Международный валютный фонд (МВФ
), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Всемирный банк (ВБ) не поддержали ни одного высокотехнологичного украинского проекта, что подтверждает, что "Украина была нужна Евросоюзу исключительно в качестве сырьевого рынка и рынка сбыта.
Как заявлял ранее Марченко, дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
Украина получила кредит от Всемирного банка на выплаты зарплат