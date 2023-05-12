https://ria.ru/20230512/kredit-1871286942.html

Украина получила от Всемирного банка кредит в 132 миллиона долларов

Украина получила от Всемирного банка кредит в 132 миллиона долларов - РИА Новости, 12.05.2023

Украина получила от Всемирного банка кредит в 132 миллиона долларов

Украина получила кредит в размере 132 миллиона долларов от Всемирного банка, средства направят на поддержку сельского хозяйства, сообщил в пятницу министр... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:34

2023-05-12T13:34

2023-05-12T13:34

украина

всемирный банк

в мире

кредит

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украина получила кредит в размере 132 миллиона долларов от Всемирного банка, средства направят на поддержку сельского хозяйства, сообщил в пятницу министр финансов страны Сергей Марченко. По словам министра, привлеченные средства позволят возместить приоритетные расходы, в частности, в сельскохозяйственном секторе, для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечения продовольственной безопасности страны. Отмечается, что ссуда предоставлена в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство" между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Бывший премьер Украины Николай Азаров ранее заявлял, что страна превратится в банкрота, если перестанет получать "подачки" от Запада. По его мнению, Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Всемирный банк (ВБ) не поддержали ни одного высокотехнологичного украинского проекта, что подтверждает, что "Украина была нужна Евросоюзу исключительно в качестве сырьевого рынка и рынка сбыта. Как заявлял ранее Марченко, дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20230508/ukraina-1870477141.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, всемирный банк, в мире, кредит