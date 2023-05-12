Рейтинг@Mail.ru
Украина получила от Всемирного банка кредит в 132 миллиона долларов - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/kredit-1871286942.html
Украина получила от Всемирного банка кредит в 132 миллиона долларов
Украина получила от Всемирного банка кредит в 132 миллиона долларов - РИА Новости, 12.05.2023
Украина получила от Всемирного банка кредит в 132 миллиона долларов
Украина получила кредит в размере 132 миллиона долларов от Всемирного банка, средства направят на поддержку сельского хозяйства, сообщил в пятницу министр... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:34
2023-05-12T13:34
украина
всемирный банк
в мире
кредит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54ffdfa0886c3108e83422bb9b74790a.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украина получила кредит в размере 132 миллиона долларов от Всемирного банка, средства направят на поддержку сельского хозяйства, сообщил в пятницу министр финансов страны Сергей Марченко. По словам министра, привлеченные средства позволят возместить приоритетные расходы, в частности, в сельскохозяйственном секторе, для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечения продовольственной безопасности страны. Отмечается, что ссуда предоставлена в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство" между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Бывший премьер Украины Николай Азаров ранее заявлял, что страна превратится в банкрота, если перестанет получать "подачки" от Запада. По его мнению, Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Всемирный банк (ВБ) не поддержали ни одного высокотехнологичного украинского проекта, что подтверждает, что "Украина была нужна Евросоюзу исключительно в качестве сырьевого рынка и рынка сбыта. Как заявлял ранее Марченко, дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870477141.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2eb21c74f97e56daa71e695ece9dba71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, всемирный банк, в мире, кредит
Украина, Всемирный банк, В мире, Кредит
Украина получила от Всемирного банка кредит в 132 миллиона долларов

Украина получила от Всемирного банка кредит в 132 миллиона долларов на сельское хозяйство

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в медиабанк
Доллары США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Украина получила кредит в размере 132 миллиона долларов от Всемирного банка, средства направят на поддержку сельского хозяйства, сообщил в пятницу министр финансов страны Сергей Марченко.
«
"В четверг, 11 мая 2023 года, Украина получила финансирование от Всемирного банка в размере 132 миллионов долларов. Кредитные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство", - приводит слова Марченко сайт ведомства.
По словам министра, привлеченные средства позволят возместить приоритетные расходы, в частности, в сельскохозяйственном секторе, для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечения продовольственной безопасности страны. Отмечается, что ссуда предоставлена в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство" между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).
Бывший премьер Украины Николай Азаров ранее заявлял, что страна превратится в банкрота, если перестанет получать "подачки" от Запада. По его мнению, Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Всемирный банк (ВБ) не поддержали ни одного высокотехнологичного украинского проекта, что подтверждает, что "Украина была нужна Евросоюзу исключительно в качестве сырьевого рынка и рынка сбыта.
Как заявлял ранее Марченко, дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Украина получила кредит от Всемирного банка на выплаты зарплат
8 мая, 15:49
 
УкраинаВсемирный банкВ миреКредит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала