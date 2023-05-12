https://ria.ru/20230512/kosmos-1871407989.html
Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос
Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос - РИА Новости, 12.05.2023
Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта МКС, чтобы подготовить к работе радиатор, который они ранее перенесли... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:55
2023-05-12T18:55
2023-05-12T19:02
россия
наука
олег кононенко
роскосмос
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта МКС, чтобы подготовить к работе радиатор, который они ранее перенесли на модуль "Наука", сообщил "Роскосмос"."Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин открыли выходной люк. Космонавты проведут на внешней поверхности МКС более 6 часов", - говорится в телеграм-канале "Роскосмоса".Прокопьев с Петелиным первым делом проведут демонтаж двух стяжек с радиатора и раскроют его панели. Затем они заправят теплоносителем гидравлические контуры радиатора и объединят их с системой обеспечения теплового режима модуля "Наука". Также космонавты установят два фала на дистанционном манипуляторе ERA.Это 68-й выход в открытый космос по российской программе МКС и третий для россиян в 2023 году. Для Прокопьева - шестой выход за его карьеру, для Петелина – четвёртый.Ранее командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко сообщил в интервью РИА Новости, что всего в 2023 году Прокопьев с Петелиным могут провести до пяти выходов в открытый космос.Первый совместный выход Прокопьева с Петелиным состоялся 17 ноября прошлого года. Тогда они установили на многоцелевом лабораторном модуле "Науке" средство крепления крупногабаритных объектов (СККО), которое в будущем понадобится для проведения научных экспериментов.Позже работа за бортом была отложена из-за разгерметизации "Союза МС-22", экипаж ждал прибытия нового корабля. Второй раз Прокопьев с Петелиным вышли в открытый космос уже 19 апреля: с помощью манипулятора ERA перенесли радиатор с модуля "Рассвет" на "Науку", отстыковали кабели радиатора от модуля и расфиксировали его.В ночь на 4 мая российские космонавты совершили третий выход и так же, с помощью манипулятора, перенесли с "Рассвета" на "Науку" шлюзовую камеру - с помощью нее можно будет, не выходя из МКС, размещать снаружи станции оборудование для экспериментов. Из нее будет выдвигаться специальный транспортер, с которого оборудование можно будет захватить манипулятором ERA и установить на СККО.
https://ria.ru/20230503/skafandr-1869501254.html
https://ria.ru/20230412/sputniki-1864743835.html
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LIVE: Российские космонавты выходят в открытый космос
LIVE: Российские космонавты выходят в открытый космос
2023-05-12T18:55
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россия, олег кононенко, роскосмос
Россия, Наука, Олег Кононенко, Роскосмос
Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос
Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос, чтобы подготовить к работе радиатор
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта МКС, чтобы подготовить к работе радиатор, который они ранее перенесли на модуль "Наука", сообщил "Роскосмос".
"Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин открыли выходной люк. Космонавты проведут на внешней поверхности МКС более 6 часов", - говорится в телеграм-канале "Роскосмоса".
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Прокопьев с Петелиным первым делом проведут демонтаж двух стяжек с радиатора и раскроют его панели. Затем они заправят теплоносителем гидравлические контуры радиатора и объединят их с системой обеспечения теплового режима модуля "Наука". Также космонавты установят два фала на дистанционном манипуляторе ERA.
Это 68-й выход в открытый космос по российской программе МКС и третий для россиян в 2023 году. Для Прокопьева - шестой выход за его карьеру, для Петелина – четвёртый.
Ранее командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко
сообщил в интервью РИА Новости, что всего в 2023 году Прокопьев с Петелиным могут провести до пяти выходов в открытый космос.
Первый совместный выход Прокопьева с Петелиным состоялся 17 ноября прошлого года. Тогда они установили на многоцелевом лабораторном модуле "Науке" средство крепления крупногабаритных объектов (СККО), которое в будущем понадобится для проведения научных экспериментов.
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Позже работа за бортом была отложена из-за разгерметизации "Союза МС-22", экипаж ждал прибытия нового корабля. Второй раз Прокопьев с Петелиным вышли в открытый космос уже 19 апреля: с помощью манипулятора ERA перенесли радиатор с модуля "Рассвет" на "Науку", отстыковали кабели радиатора от модуля и расфиксировали его.
В ночь на 4 мая российские космонавты совершили третий выход и так же, с помощью манипулятора, перенесли с "Рассвета" на "Науку" шлюзовую камеру - с помощью нее можно будет, не выходя из МКС, размещать снаружи станции оборудование для экспериментов. Из нее будет выдвигаться специальный транспортер, с которого оборудование можно будет захватить манипулятором ERA и установить на СККО.
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