https://ria.ru/20230512/koronavirus-1871237095.html
В Москве за сутки госпитализировали 96 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 96 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 12.05.2023
В Москве за сутки госпитализировали 96 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 602 случая COVID-19, умерли восемь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:22
2023-05-12T11:22
2023-05-12T11:22
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирусы
здоровье - общество
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 602 случая COVID-19, умерли восемь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне были выявлены 265 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 511 825 случаев коронавируса, выздоровели 3 324 568 человек, умерли 48 774 человека.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_bde56b44aab1774ba65355c70b69bf14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, москва, россия
Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирусы, Здоровье - Общество, Москва, Россия
В Москве за сутки госпитализировали 96 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 602 новых случая COVID-19, умерли восемь человек