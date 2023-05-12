https://ria.ru/20230512/kontrnastuplenie-1871271213.html

В Кремле не стали комментировать сообщения о контрнаступлении Украины

В Кремле не стали комментировать сообщения о контрнаступлении Украины - РИА Новости, 12.05.2023

В Кремле не стали комментировать сообщения о контрнаступлении Украины

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу сообщений о контрнаступлении украинских войск, заявив, что это... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:55

2023-05-12T12:55

2023-05-12T12:55

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу сообщений о контрнаступлении украинских войск, заявив, что это прерогатива Минобороны РФ. Минобороны РФ в четверг вечером заявило, что появившиеся в ряде телеграм-каналов сообщения о контрнаступлении украинских войск и "прорывов обороны" на различных участках не соответствуют действительности, общая обстановка в районе спецоперации находится под контролем. "Слушайте, это касается хода специальной военной операции. Здесь я не буду ничего говорить. Это прерогатива министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как сообщения о контрнаступлении украинских войск воспринимают в Кремле.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, дмитрий песков