https://ria.ru/20230512/kontrnastuplenie-1871271213.html
В Кремле не стали комментировать сообщения о контрнаступлении Украины
В Кремле не стали комментировать сообщения о контрнаступлении Украины - РИА Новости, 12.05.2023
В Кремле не стали комментировать сообщения о контрнаступлении Украины
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу сообщений о контрнаступлении украинских войск, заявив, что это... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:55
2023-05-12T12:55
2023-05-12T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу сообщений о контрнаступлении украинских войск, заявив, что это прерогатива Минобороны РФ. Минобороны РФ в четверг вечером заявило, что появившиеся в ряде телеграм-каналов сообщения о контрнаступлении украинских войск и "прорывов обороны" на различных участках не соответствуют действительности, общая обстановка в районе спецоперации находится под контролем. "Слушайте, это касается хода специальной военной операции. Здесь я не буду ничего говорить. Это прерогатива министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как сообщения о контрнаступлении украинских войск воспринимают в Кремле.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле не стали комментировать сообщения о контрнаступлении Украины
Песков воздержался от комментария по поводу сообщений о контрнаступлении украинских войск
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу сообщений о контрнаступлении украинских войск, заявив, что это прерогатива Минобороны РФ.
Минобороны РФ в четверг вечером заявило, что появившиеся в ряде телеграм-каналов сообщения о контрнаступлении украинских войск и "прорывов обороны" на различных участках не соответствуют действительности, общая обстановка в районе спецоперации находится под контролем.
"Слушайте, это касается хода специальной военной операции. Здесь я не буду ничего говорить. Это прерогатива министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как сообщения о контрнаступлении украинских войск воспринимают в Кремле.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине