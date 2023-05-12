https://ria.ru/20230512/kongressmen-1871180755.html

Американский конгрессмен признался в краже одежды из бразильского магазина

Американский конгрессмен признался в краже одежды из бразильского магазина - РИА Новости, 12.05.2023

Американский конгрессмен признался в краже одежды из бразильского магазина

Скандальный конгрессмен-республиканец Джордж Сантос, которого в США обвиняют в мошенничестве и незаконном отмывании денег, в четверг признал свою вину в краже... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T04:11

2023-05-12T04:11

2023-05-12T10:22

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Скандальный конгрессмен-республиканец Джордж Сантос, которого в США обвиняют в мошенничестве и незаконном отмывании денег, в четверг признал свою вину в краже из магазина в Бразилии, сообщает газета The Washington Post.В среду Сантоса арестовали по обвинению в мошенничестве, незаконном отмывании денег и даче ложных показаний. В ходе судебного заседания в Нью-Йорке он заявил о своей невиновности по всем 13 пунктам обвинения. Конгрессмен был освобожден под залог в 500 тысяч долларов из зала суда. В случае обвинительного приговора члену палаты представителей может грозить до 20 лет тюрьмы.Дело о краже в Бразилии тянется почти 15 лет. По данным властей страны, 19-летний Сантос в 2008 году выписал два фальшивых чека на 430 долларов для покупки одежды и обуви в небольшом магазине в пригороде Рио-де-Жанейро. Владелец магазина вскоре обратился в полицию, и Сантосу было предъявлено уголовное обвинение в хищении. В четверг Сантос с помощью видеосвязи появился на судебных слушаниях в Бразилии. Он признался в краже и согласился выплатить компенсацию и штрафы в случае прекращения уголовного дела против него. Суд предоставил конгрессмену 30 дней на выплату 2000 долларов штрафа и 2800 долларов компенсации потерпевшему. Дело будет закрыто только после произведения выплат.Сделка означает, что 34-летнему Сантосу не придется бороться с уголовным преследованием сразу в двух странах, отмечает издание.

https://ria.ru/20230331/obvineniya-1862270826.html

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бразилия, сша, нью-йорк (город), в мире