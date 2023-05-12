Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ФРГ конфисковали объекты искусства с яхты российского бизнесмена - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/konfiskatsiya-1871310625.html
СМИ: в ФРГ конфисковали объекты искусства с яхты российского бизнесмена
СМИ: в ФРГ конфисковали объекты искусства с яхты российского бизнесмена - РИА Новости, 12.05.2023
СМИ: в ФРГ конфисковали объекты искусства с яхты российского бизнесмена
Сотрудники уголовной полиции Германии в четверг конфисковали коллекцию произведений искусства с яхты российского бизнесмена, который подозревается в нарушении... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:36
2023-05-12T14:36
в мире
германия
россия
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_159:304:3179:2003_1920x0_80_0_0_2a88019d733c66cd8d8e15d10d92112f.jpg
БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Сотрудники уголовной полиции Германии в четверг конфисковали коллекцию произведений искусства с яхты российского бизнесмена, который подозревается в нарушении санкций, как сообщает издание Spiegel со ссылкой на уголовное ведомство. В ходе действий против попавшего под санкции российского бизнесмена "сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) в четверг конфисковали дорогую коллекцию произведений искусства на яхте Luna", пишет издание. Общая стоимость конфискованных объектов составляет несколько миллионов евро. По утверждению Spiegel, речь идёт об имуществе российского бизнесмена Фархада Ахмедова. "По информации Spiegel, речь идёт о Фархаде Ахмедове родом из Азербайджана", - пишет журнал. Третьего мая BKA сообщило о проведённом обыске на яхте гражданина РФ на севере Германии. По его данным, 67-летний предприниматель с 2022 года находится под санкциями ЕС и подозревается в том, что после попадания в санкционный список не уведомил Немецкий федеральный банк и Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA) о хранящихся на территории Германии "крупных" активах.
https://ria.ru/20230511/ssha-1871021918.html
германия
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_29f90b1042446a55ae1e98ecb4fbd4c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, азербайджан
В мире, Германия, Россия, Азербайджан
СМИ: в ФРГ конфисковали объекты искусства с яхты российского бизнесмена

Spiegel: в ФРГ конфисковали объекты искусства с яхты российского бизнесмена под санкциями

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Сотрудники уголовной полиции Германии в четверг конфисковали коллекцию произведений искусства с яхты российского бизнесмена, который подозревается в нарушении санкций, как сообщает издание Spiegel со ссылкой на уголовное ведомство.
В ходе действий против попавшего под санкции российского бизнесмена "сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) в четверг конфисковали дорогую коллекцию произведений искусства на яхте Luna", пишет издание.
Общая стоимость конфискованных объектов составляет несколько миллионов евро. По утверждению Spiegel, речь идёт об имуществе российского бизнесмена Фархада Ахмедова.
"По информации Spiegel, речь идёт о Фархаде Ахмедове родом из Азербайджана", - пишет журнал.
Третьего мая BKA сообщило о проведённом обыске на яхте гражданина РФ на севере Германии. По его данным, 67-летний предприниматель с 2022 года находится под санкциями ЕС и подозревается в том, что после попадания в санкционный список не уведомил Немецкий федеральный банк и Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA) о хранящихся на территории Германии "крупных" активах.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Песков назвал конфискацию США денег у россиян воровством
11 мая, 13:08
 
В миреГерманияРоссияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала