https://ria.ru/20230512/konfiskatsiya-1871310625.html

СМИ: в ФРГ конфисковали объекты искусства с яхты российского бизнесмена

СМИ: в ФРГ конфисковали объекты искусства с яхты российского бизнесмена - РИА Новости, 12.05.2023

СМИ: в ФРГ конфисковали объекты искусства с яхты российского бизнесмена

Сотрудники уголовной полиции Германии в четверг конфисковали коллекцию произведений искусства с яхты российского бизнесмена, который подозревается в нарушении... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T14:36

2023-05-12T14:36

2023-05-12T14:36

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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Сотрудники уголовной полиции Германии в четверг конфисковали коллекцию произведений искусства с яхты российского бизнесмена, который подозревается в нарушении санкций, как сообщает издание Spiegel со ссылкой на уголовное ведомство. В ходе действий против попавшего под санкции российского бизнесмена "сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) в четверг конфисковали дорогую коллекцию произведений искусства на яхте Luna", пишет издание. Общая стоимость конфискованных объектов составляет несколько миллионов евро. По утверждению Spiegel, речь идёт об имуществе российского бизнесмена Фархада Ахмедова. "По информации Spiegel, речь идёт о Фархаде Ахмедове родом из Азербайджана", - пишет журнал. Третьего мая BKA сообщило о проведённом обыске на яхте гражданина РФ на севере Германии. По его данным, 67-летний предприниматель с 2022 года находится под санкциями ЕС и подозревается в том, что после попадания в санкционный список не уведомил Немецкий федеральный банк и Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA) о хранящихся на территории Германии "крупных" активах.

https://ria.ru/20230511/ssha-1871021918.html

германия

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, россия, азербайджан