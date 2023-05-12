СМИ: в ФРГ конфисковали объекты искусства с яхты российского бизнесмена
Spiegel: в ФРГ конфисковали объекты искусства с яхты российского бизнесмена под санкциями
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Сотрудники уголовной полиции Германии в четверг конфисковали коллекцию произведений искусства с яхты российского бизнесмена, который подозревается в нарушении санкций, как сообщает издание Spiegel со ссылкой на уголовное ведомство.
В ходе действий против попавшего под санкции российского бизнесмена "сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) в четверг конфисковали дорогую коллекцию произведений искусства на яхте Luna", пишет издание.
Общая стоимость конфискованных объектов составляет несколько миллионов евро. По утверждению Spiegel, речь идёт об имуществе российского бизнесмена Фархада Ахмедова.
"По информации Spiegel, речь идёт о Фархаде Ахмедове родом из Азербайджана", - пишет журнал.
Третьего мая BKA сообщило о проведённом обыске на яхте гражданина РФ на севере Германии. По его данным, 67-летний предприниматель с 2022 года находится под санкциями ЕС и подозревается в том, что после попадания в санкционный список не уведомил Немецкий федеральный банк и Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA) о хранящихся на территории Германии "крупных" активах.