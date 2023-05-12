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Глава ФССП усомнился в необходимости коллекторов в России - РИА Новости, 12.05.2023
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14:04 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/kollektory-1871299145.html
Глава ФССП усомнился в необходимости коллекторов в России
Глава ФССП усомнился в необходимости коллекторов в России - РИА Новости, 12.05.2023
Глава ФССП усомнился в необходимости коллекторов в России
Профессиональные коллекторы получают до 80% своих доходов, используя при взимании долгов с россиян судебных приставов, а потому возникают сомнения в... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:04
2023-05-12T14:04
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Профессиональные коллекторы получают до 80% своих доходов, используя при взимании долгов с россиян судебных приставов, а потому возникают сомнения в необходимости существования такого института, заявил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. "До 80%, а в отдельных случаях до 100% доходов профессиональных коллекторов и иных взыскателей составляла деятельность ФССП. Вопрос - зачем такой институт нужен, если он, используя государство, фактически решает свои цели - получение прибыли", - сказал Аристов на Петербургском международном юридическом форуме. Профессиональные коллекторы по роду своей деятельности могут не взаимодействовать с должниками, а направлять материалы в суд, который поручает взыскивать долги уже судебным приставам. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество
Глава ФССП усомнился в необходимости коллекторов в России

Директор ФССП Аристов поставил под сомнение необходимость института коллекторов в России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДиректор ФССП России Дмитрий Аристов
Директор ФССП России Дмитрий Аристов - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Директор ФССП России Дмитрий Аристов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Профессиональные коллекторы получают до 80% своих доходов, используя при взимании долгов с россиян судебных приставов, а потому возникают сомнения в необходимости существования такого института, заявил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
"До 80%, а в отдельных случаях до 100% доходов профессиональных коллекторов и иных взыскателей составляла деятельность ФССП. Вопрос - зачем такой институт нужен, если он, используя государство, фактически решает свои цели - получение прибыли", - сказал Аристов на Петербургском международном юридическом форуме.
Профессиональные коллекторы по роду своей деятельности могут не взаимодействовать с должниками, а направлять материалы в суд, который поручает взыскивать долги уже судебным приставам.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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