https://ria.ru/20230512/kollektory-1871299145.html

Глава ФССП усомнился в необходимости коллекторов в России

Глава ФССП усомнился в необходимости коллекторов в России - РИА Новости, 12.05.2023

Глава ФССП усомнился в необходимости коллекторов в России

Профессиональные коллекторы получают до 80% своих доходов, используя при взимании долгов с россиян судебных приставов, а потому возникают сомнения в... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T14:04

2023-05-12T14:04

2023-05-12T14:04

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Профессиональные коллекторы получают до 80% своих доходов, используя при взимании долгов с россиян судебных приставов, а потому возникают сомнения в необходимости существования такого института, заявил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. "До 80%, а в отдельных случаях до 100% доходов профессиональных коллекторов и иных взыскателей составляла деятельность ФССП. Вопрос - зачем такой институт нужен, если он, используя государство, фактически решает свои цели - получение прибыли", - сказал Аристов на Петербургском международном юридическом форуме. Профессиональные коллекторы по роду своей деятельности могут не взаимодействовать с должниками, а направлять материалы в суд, который поручает взыскивать долги уже судебным приставам. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230203/kollektor-1849509789.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество