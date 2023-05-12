https://ria.ru/20230512/klyushin-1871431562.html
Осужденный в США россиянин Клюшин отказался от сделки со следствием
Осужденный в США россиянин Клюшин отказался от сделки со следствием - РИА Новости, 12.05.2023
Осужденный в США россиянин Клюшин отказался от сделки со следствием
Осужденный в США россиянин Владислав Клюшин, ожидающий в тюрьме определения меры наказания, отказался от сделки со следствием, сообщил посол в Вашингтоне... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T21:19
2023-05-12T21:19
2023-05-12T21:48
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КИНГСТОН (США), 12 мая — РИА Новости. Осужденный в США россиянин Владислав Клюшин, ожидающий в тюрьме определения меры наказания, отказался от сделки со следствием, сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов после посещения соотечественника. Он отметил, что защита будет добиваться не только уменьшения срока, но и полного освобождения Клюшина. При этом посол затруднился предположить, какое наказание определит россиянину судья, однако дал понять, что речь идет о многолетнем сроке в "американских застенках". В частности, называлась цифра в 20 лет тюрьмы, однако по итогу срок может вырасти еще. По словам Антонова, американцы намерены провести открытое гражданское следствие или процесс, на котором определят также материальный ущерб."Самое главное, что вменяют нашему соотечественнику, это некий сговор. Как действует американская Фемида, вам прекрасно известно. Для этого достаточно посмотреть американские газеты", — сказал посол.Защита Клюшина, по словам Антонова, исходит из "надуманности всех обвинений". Дипломат подчеркнул, что наиболее справедливым приговором было бы освобождение россиянина, которому с радостью помогут вернуться домой к семье и близким. При этом посол отказался говорить о возможности включения Клюшина в обменную сделку между США и Россией, подтвердив принципиальный настрой на непубличный характер такого диалога. Владельца компании "М 13" Владислава Клюшина арестовали в Швейцарии по требованию США 21 марта 2021 года. Американские власти обвинили его в экономических преступлениях, связанных с торговлей ценными бумагами.При этом в сентябре прошлого года адвокаты россиянина обнаружили ошибки в показаниях агента ФБР Би Джей Канга. По вскрывшейся информации, он необоснованно получил ордер на обыск Клюшина, опираясь только на возможную схожесть со сделками другого обвиняемого по делу. Защита просила исключить из обвинения пункты об инсайдерской торговле, но суд в итоге удовлетворил только часть ходатайств.
https://ria.ru/20220923/klyushin-1818820411.html
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владислав клюшин, анатолий антонов, сша, россия, в мире
Владислав Клюшин, Анатолий Антонов, США, Россия, В мире
Осужденный в США россиянин Клюшин отказался от сделки со следствием
Посол России Антонов: осужденный в США Клюшин отказался от сделки со следствием
КИНГСТОН (США), 12 мая — РИА Новости. Осужденный в США россиянин Владислав Клюшин, ожидающий в тюрьме определения меры наказания, отказался от сделки со следствием, сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов после посещения соотечественника.
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"Делались намеки в отношении возможной сделки. Я подтверждаю, что наш соотечественник от сделки отказался, поскольку считает свой арест несправедливым. Я твердо убежден, что если будет вынесен вердикт в отношении сроков его нахождения в тюрьме, то команда россиянина оспорит этот вердикт", — сказал дипломат.
Он отметил, что защита будет добиваться не только уменьшения срока, но и полного освобождения Клюшина. При этом посол затруднился предположить, какое наказание определит россиянину судья, однако дал понять, что речь идет о многолетнем сроке в "американских застенках". В частности, называлась цифра в 20 лет тюрьмы, однако по итогу срок может вырасти еще.
По словам Антонова, американцы намерены провести открытое гражданское следствие или процесс, на котором определят также материальный ущерб.
Защита россиянина Клюшина нашла ошибки в показаниях агента ФБР
"Самое главное, что вменяют нашему соотечественнику, это некий сговор. Как действует американская Фемида, вам прекрасно известно. Для этого достаточно посмотреть американские газеты", — сказал посол.
Защита Клюшина, по словам Антонова, исходит из "надуманности всех обвинений". Дипломат подчеркнул, что наиболее справедливым приговором было бы освобождение россиянина, которому с радостью помогут вернуться домой к семье и близким.
При этом посол отказался говорить о возможности включения Клюшина в обменную сделку между США и Россией, подтвердив принципиальный настрой на непубличный характер такого диалога.
Владельца компании "М 13" Владислава Клюшина
арестовали в Швейцарии по требованию США
21 марта 2021 года. Американские власти обвинили его в экономических преступлениях, связанных с торговлей ценными бумагами.
При этом в сентябре прошлого года адвокаты россиянина обнаружили ошибки в показаниях агента ФБР
Би Джей Канга. По вскрывшейся информации, он необоснованно получил ордер на обыск Клюшина, опираясь только на возможную схожесть со сделками другого обвиняемого по делу. Защита просила исключить из обвинения пункты об инсайдерской торговле, но суд в итоге удовлетворил только часть ходатайств.
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