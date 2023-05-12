https://ria.ru/20230512/klyushin-1871429677.html

Посол Антонов посетил в американской тюрьме россиянина Клюшина

Посол Антонов посетил в американской тюрьме россиянина Клюшина - РИА Новости, 12.05.2023

Посол Антонов посетил в американской тюрьме россиянина Клюшина

Посол России в США Анатолий Антонов навестил в американской тюрьме россиянина Владислава Клюшина, который, по его словам, держится достойно, настроен... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T21:08

2023-05-12T21:08

2023-05-12T21:08

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россия

сша

швейцария

анатолий антонов

владислав клюшин

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КИНГСТОН (США), 12 мая - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов навестил в американской тюрьме россиянина Владислава Клюшина, который, по его словам, держится достойно, настроен оптимистично и скучает по Родине. Учредителя IT-компании "М13" власти США обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин был арестован в Швейцарии по американскому запросу, экстрадирован и в феврале признан виновным судом присяжных. "Где-то больше часа я провел с Владиславом Дмитриевичем. Мы проговорили о том, как ему приходится в американской тюрьме. К слову, эта тюрьма - одна из наиболее серьезных с очень жесткими правилами распорядка дня", - сказал посол журналистам. "Он очень достойно ведет себя, не жалуется, борется с той ситуацией, в которой находится. У него в камере несколько десятков человек, все там бывает, но у него настрой очень оптимистичный. Это, конечно, радует. Все бывает. Тюрьма есть тюрьма, не дай бог кому-то оказаться", - добавил Антонов. Клюшин, который содержится в тюрьме в штате Массачусетс, себя виновным не признает и намерен добиваться оправдания. По словам посла, у россиянина есть возможность общаться по телефону с семьей. "Наш соотечественник находится в постоянном контакте со своей семьей. У него есть возможность разговаривать по телефону. Он в курсе событий, которые происходят на Родине, конечно же, скучает по дому, хотел бы как можно быстрее вернуться в Россию и продолжать работу на благо нашей страны", - сказал Антонов.

https://ria.ru/20230313/sud-1857667806.html

https://ria.ru/20230321/ekstraditsiya-1859566382.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, швейцария, анатолий антонов, владислав клюшин