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Посол Антонов посетил в американской тюрьме россиянина Клюшина - РИА Новости, 12.05.2023
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21:08 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/klyushin-1871429677.html
Посол Антонов посетил в американской тюрьме россиянина Клюшина
Посол Антонов посетил в американской тюрьме россиянина Клюшина - РИА Новости, 12.05.2023
Посол Антонов посетил в американской тюрьме россиянина Клюшина
Посол России в США Анатолий Антонов навестил в американской тюрьме россиянина Владислава Клюшина, который, по его словам, держится достойно, настроен... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T21:08
2023-05-12T21:08
в мире
россия
сша
швейцария
анатолий антонов
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КИНГСТОН (США), 12 мая - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов навестил в американской тюрьме россиянина Владислава Клюшина, который, по его словам, держится достойно, настроен оптимистично и скучает по Родине. Учредителя IT-компании "М13" власти США обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин был арестован в Швейцарии по американскому запросу, экстрадирован и в феврале признан виновным судом присяжных. "Где-то больше часа я провел с Владиславом Дмитриевичем. Мы проговорили о том, как ему приходится в американской тюрьме. К слову, эта тюрьма - одна из наиболее серьезных с очень жесткими правилами распорядка дня", - сказал посол журналистам. "Он очень достойно ведет себя, не жалуется, борется с той ситуацией, в которой находится. У него в камере несколько десятков человек, все там бывает, но у него настрой очень оптимистичный. Это, конечно, радует. Все бывает. Тюрьма есть тюрьма, не дай бог кому-то оказаться", - добавил Антонов. Клюшин, который содержится в тюрьме в штате Массачусетс, себя виновным не признает и намерен добиваться оправдания. По словам посла, у россиянина есть возможность общаться по телефону с семьей. "Наш соотечественник находится в постоянном контакте со своей семьей. У него есть возможность разговаривать по телефону. Он в курсе событий, которые происходят на Родине, конечно же, скучает по дому, хотел бы как можно быстрее вернуться в Россию и продолжать работу на благо нашей страны", - сказал Антонов.
https://ria.ru/20230313/sud-1857667806.html
https://ria.ru/20230321/ekstraditsiya-1859566382.html
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в мире, россия, сша, швейцария, анатолий антонов, владислав клюшин
В мире, Россия, США, Швейцария, Анатолий Антонов, Владислав Клюшин
Посол Антонов посетил в американской тюрьме россиянина Клюшина

Посол Антонов посетил россиянина Клюшина в американской тюрьме в штате Массачусетс

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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КИНГСТОН (США), 12 мая - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов навестил в американской тюрьме россиянина Владислава Клюшина, который, по его словам, держится достойно, настроен оптимистично и скучает по Родине.
Учредителя IT-компании "М13" власти США обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Клюшин был арестован в Швейцарии по американскому запросу, экстрадирован и в феврале признан виновным судом присяжных.
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"Где-то больше часа я провел с Владиславом Дмитриевичем. Мы проговорили о том, как ему приходится в американской тюрьме. К слову, эта тюрьма - одна из наиболее серьезных с очень жесткими правилами распорядка дня", - сказал посол журналистам.
"Он очень достойно ведет себя, не жалуется, борется с той ситуацией, в которой находится. У него в камере несколько десятков человек, все там бывает, но у него настрой очень оптимистичный. Это, конечно, радует. Все бывает. Тюрьма есть тюрьма, не дай бог кому-то оказаться", - добавил Антонов.
Клюшин, который содержится в тюрьме в штате Массачусетс, себя виновным не признает и намерен добиваться оправдания.
По словам посла, у россиянина есть возможность общаться по телефону с семьей.
"Наш соотечественник находится в постоянном контакте со своей семьей. У него есть возможность разговаривать по телефону. Он в курсе событий, которые происходят на Родине, конечно же, скучает по дому, хотел бы как можно быстрее вернуться в Россию и продолжать работу на благо нашей страны", - сказал Антонов.
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В миреРоссияСШАШвейцарияАнатолий АнтоновВладислав Клюшин
 
 
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