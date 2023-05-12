https://ria.ru/20230512/kladbische-1871269657.html

Власти Ингушетии проведут масштабную реконструкцию мемориального кладбища

Власти Ингушетии проведут масштабную реконструкцию мемориального кладбища - РИА Новости, 12.05.2023

Власти Ингушетии проведут масштабную реконструкцию мемориального кладбища

Власти Ингушетии при поддержке благотворительного фонда "Сафмар" проведут масштабную реконструкцию мемориала памяти жертв трагических событий осени 1992 года,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:53

2023-05-12T12:53

2023-05-12T12:53

республика ингушетия

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

россия

сафмар

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НАЛЬЧИК, 12 мая - РИА Новости. Власти Ингушетии при поддержке благотворительного фонда "Сафмар" проведут масштабную реконструкцию мемориала памяти жертв трагических событий осени 1992 года, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. По его словам, в прошлом году на средства Национального фонда развития региона на мемориале был проведен косметический ремонт, а в этом году пройдет полная реконструкция и благоустройство. "Свою помощь в этом важном для всех нас деле предложил основатель благотворительного фонда "Сафмар" Микаил Гуцериев, который профинансирует все предстоящие масштабные работы", - отметил глава Ингушетии. Он пояснил, что в центральной части мемориала планируется установить видеоэкран, который позволит посетителям подробно ознакомиться с историей создания мемориального кладбища и узнать о людях, которые здесь похоронены. Кроме того будут отремонтированы хозяйственные помещения, мечеть, построены дополнительные помещения для хранения хозяйственного инвентаря, благоустроен двор кладбища и прилегающая к нему территория, налажены все инженерные коммуникации. В пресс-службе главы региона добавили, что до конца 2023 года благотворительный фонд "Сафмар" также профинансирует реконструкцию еще 33 мусульманских и 7 православных кладбищ в Ингушетии, аналогичная работа будет продолжена и в последующие годы. Всего на эти цели планируется потратить более 2 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230503/proekty-1869414894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика ингушетия, махмуд-али калиматов, россия, сафмар