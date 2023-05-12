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Власти Ингушетии проведут масштабную реконструкцию мемориального кладбища - РИА Новости, 12.05.2023
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Республика Ингушетия
 
12:53 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/kladbische-1871269657.html
Власти Ингушетии проведут масштабную реконструкцию мемориального кладбища
Власти Ингушетии проведут масштабную реконструкцию мемориального кладбища - РИА Новости, 12.05.2023
Власти Ингушетии проведут масштабную реконструкцию мемориального кладбища
Власти Ингушетии при поддержке благотворительного фонда "Сафмар" проведут масштабную реконструкцию мемориала памяти жертв трагических событий осени 1992 года,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:53
2023-05-12T12:53
республика ингушетия
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
россия
сафмар
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НАЛЬЧИК, 12 мая - РИА Новости. Власти Ингушетии при поддержке благотворительного фонда "Сафмар" проведут масштабную реконструкцию мемориала памяти жертв трагических событий осени 1992 года, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. По его словам, в прошлом году на средства Национального фонда развития региона на мемориале был проведен косметический ремонт, а в этом году пройдет полная реконструкция и благоустройство. "Свою помощь в этом важном для всех нас деле предложил основатель благотворительного фонда "Сафмар" Микаил Гуцериев, который профинансирует все предстоящие масштабные работы", - отметил глава Ингушетии. Он пояснил, что в центральной части мемориала планируется установить видеоэкран, который позволит посетителям подробно ознакомиться с историей создания мемориального кладбища и узнать о людях, которые здесь похоронены. Кроме того будут отремонтированы хозяйственные помещения, мечеть, построены дополнительные помещения для хранения хозяйственного инвентаря, благоустроен двор кладбища и прилегающая к нему территория, налажены все инженерные коммуникации. В пресс-службе главы региона добавили, что до конца 2023 года благотворительный фонд "Сафмар" также профинансирует реконструкцию еще 33 мусульманских и 7 православных кладбищ в Ингушетии, аналогичная работа будет продолжена и в последующие годы. Всего на эти цели планируется потратить более 2 миллиардов рублей.
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республика ингушетия, махмуд-али калиматов, россия, сафмар
Республика Ингушетия, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Россия, Сафмар

Власти Ингушетии проведут масштабную реконструкцию мемориального кладбища

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 12 мая - РИА Новости. Власти Ингушетии при поддержке благотворительного фонда "Сафмар" проведут масштабную реконструкцию мемориала памяти жертв трагических событий осени 1992 года, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.
«
"Готовим к масштабной реконструкции наш мемориал памяти жертв 1992 года "ГIоазот-кашамаш". Здесь похоронено более 600 человек. Для ингушей это священное место, оно должно во всем соответствовать своей роли и предназначению", - написал Калиматов.
По его словам, в прошлом году на средства Национального фонда развития региона на мемориале был проведен косметический ремонт, а в этом году пройдет полная реконструкция и благоустройство.
"Свою помощь в этом важном для всех нас деле предложил основатель благотворительного фонда "Сафмар" Микаил Гуцериев, который профинансирует все предстоящие масштабные работы", - отметил глава Ингушетии.
Он пояснил, что в центральной части мемориала планируется установить видеоэкран, который позволит посетителям подробно ознакомиться с историей создания мемориального кладбища и узнать о людях, которые здесь похоронены. Кроме того будут отремонтированы хозяйственные помещения, мечеть, построены дополнительные помещения для хранения хозяйственного инвентаря, благоустроен двор кладбища и прилегающая к нему территория, налажены все инженерные коммуникации.
В пресс-службе главы региона добавили, что до конца 2023 года благотворительный фонд "Сафмар" также профинансирует реконструкцию еще 33 мусульманских и 7 православных кладбищ в Ингушетии, аналогичная работа будет продолжена и в последующие годы. Всего на эти цели планируется потратить более 2 миллиардов рублей.
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Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовРоссияСафмар
 
 
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