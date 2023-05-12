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ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.05.2023
ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и самоходную РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:31
2023-05-12T13:31
2023-05-12T13:31
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Акация", сообщило Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение последних суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 40 военных ВСУ, "Акацию" на Херсонском направлении
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Акация", сообщило Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение последних суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине