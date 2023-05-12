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ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.05.2023

ВС России уничтожили до 40 украинских военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и самоходную РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:31

2023-05-12T13:31

2023-05-12T13:31

специальная военная операция на украине

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Акация", сообщило Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение последних суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, ситуация в днр и лнр