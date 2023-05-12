https://ria.ru/20230512/karakurt-1871212104.html

Черноморский флот до конца года пополнят три ракетных корабля "Каракурт"

Черноморский флот до конца года пополнят три ракетных корабля "Каракурт" - РИА Новости, 12.05.2023

Черноморский флот до конца года пополнят три ракетных корабля "Каракурт"

Боевой состав Черноморского флота пополнится в 2023 году тремя малыми ракетными кораблями (МРК) "Каракурт", а также патрульным кораблем, сообщил командующий ЧФ... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:57

2023-05-12T09:57

2023-05-12T10:12

безопасность

виктор соколов

черноморский флот вмф россии

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Боевой состав Черноморского флота пополнится в 2023 году тремя малыми ракетными кораблями (МРК) "Каракурт", а также патрульным кораблем, сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов.На вооружении МРК находятся высокоточные крылатые ракеты большой дальности "Калибр"."В 2023 году планируется принять в состав флота три новейших МРК серии "Каракурт", вооруженных высокоточным ракетным оружием, а также новый патрульный корабль", - сказал вице-адмирал в интервью "Красной звезде".

https://ria.ru/20221217/ispytaniya-1839438444.html

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Кирилл Волков

безопасность, виктор соколов, черноморский флот вмф россии, россия