https://ria.ru/20230512/karakurt-1871212104.html
Черноморский флот до конца года пополнят три ракетных корабля "Каракурт"
Черноморский флот до конца года пополнят три ракетных корабля "Каракурт" - РИА Новости, 12.05.2023
Черноморский флот до конца года пополнят три ракетных корабля "Каракурт"
Боевой состав Черноморского флота пополнится в 2023 году тремя малыми ракетными кораблями (МРК) "Каракурт", а также патрульным кораблем, сообщил командующий ЧФ... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:57
2023-05-12T09:57
2023-05-12T10:12
безопасность
виктор соколов
черноморский флот вмф россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739979353_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_9eb9e771458a8365ef97c23f7e96c2f0.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Боевой состав Черноморского флота пополнится в 2023 году тремя малыми ракетными кораблями (МРК) "Каракурт", а также патрульным кораблем, сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов.На вооружении МРК находятся высокоточные крылатые ракеты большой дальности "Калибр"."В 2023 году планируется принять в состав флота три новейших МРК серии "Каракурт", вооруженных высокоточным ракетным оружием, а также новый патрульный корабль", - сказал вице-адмирал в интервью "Красной звезде".
https://ria.ru/20221217/ispytaniya-1839438444.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739979353_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_de99d04dc51a5e63c3ed956610623473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, виктор соколов, черноморский флот вмф россии, россия
Безопасность, Виктор Соколов, Черноморский флот ВМФ России, Россия
Черноморский флот до конца года пополнят три ракетных корабля "Каракурт"
Командующий ЧФ: до конца года на вооружение поступят три ракетных корабля "Каракурт"