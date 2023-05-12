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Черноморский флот до конца года пополнят три ракетных корабля "Каракурт" - РИА Новости, 12.05.2023
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09:57 12.05.2023 (обновлено: 10:12 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/karakurt-1871212104.html
Черноморский флот до конца года пополнят три ракетных корабля "Каракурт"
Черноморский флот до конца года пополнят три ракетных корабля "Каракурт" - РИА Новости, 12.05.2023
Черноморский флот до конца года пополнят три ракетных корабля "Каракурт"
Боевой состав Черноморского флота пополнится в 2023 году тремя малыми ракетными кораблями (МРК) "Каракурт", а также патрульным кораблем, сообщил командующий ЧФ... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:57
2023-05-12T10:12
безопасность
виктор соколов
черноморский флот вмф россии
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Боевой состав Черноморского флота пополнится в 2023 году тремя малыми ракетными кораблями (МРК) "Каракурт", а также патрульным кораблем, сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов.На вооружении МРК находятся высокоточные крылатые ракеты большой дальности "Калибр"."В 2023 году планируется принять в состав флота три новейших МРК серии "Каракурт", вооруженных высокоточным ракетным оружием, а также новый патрульный корабль", - сказал вице-адмирал в интервью "Красной звезде".
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безопасность, виктор соколов, черноморский флот вмф россии, россия
Безопасность, Виктор Соколов, Черноморский флот ВМФ России, Россия
Черноморский флот до конца года пополнят три ракетных корабля "Каракурт"

Командующий ЧФ: до конца года на вооружение поступят три ракетных корабля "Каракурт"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль "Одинцово" проекта 22800 "Каракурт"
Малый ракетный корабль Одинцово проекта 22800 Каракурт - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Малый ракетный корабль "Одинцово" проекта 22800 "Каракурт". Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Боевой состав Черноморского флота пополнится в 2023 году тремя малыми ракетными кораблями (МРК) "Каракурт", а также патрульным кораблем, сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов.
На вооружении МРК находятся высокоточные крылатые ракеты большой дальности "Калибр".
"В 2023 году планируется принять в состав флота три новейших МРК серии "Каракурт", вооруженных высокоточным ракетным оружием, а также новый патрульный корабль", - сказал вице-адмирал в интервью "Красной звезде".
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БезопасностьВиктор СоколовЧерноморский флот ВМФ РоссииРоссия
 
 
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