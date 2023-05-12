https://ria.ru/20230512/kapitulyatsiya-1871177632.html

Названа причина, почему Россия не капитулировала перед Западом

Названа причина, почему Россия не капитулировала перед Западом - РИА Новости, 12.05.2023

Названа причина, почему Россия не капитулировала перед Западом

Стратегия Запада провалилась из-за нежелания всего остального мира вести экономическую войну против России, пишет британский журнал The Spectator. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T02:28

2023-05-12T02:28

2023-05-12T02:28

в мире

россия

европа

китай

владимир путин

мвф

санкции в отношении россии

цены на нефть

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Стратегия Запада провалилась из-за нежелания всего остального мира вести экономическую войну против России, пишет британский журнал The Spectator."Запад начал санкционную войну с завышенной оценкой собственного влияния во всем мире. Как оказалось, у незападных стран нет желания вводить санкции ни против России, ни против российских олигархов", — говорится в публикации.Результатом экономических санкций, согласно статье, должна была стать капитуляция России перед Западом, однако готовность остальных стран сотрудничать с ней нарушила эти планы.Подтверждением неэффективности санкционной политики Запада авторы материала считают завышенные ожидания по спаду российской экономики, прогнозируемые МВФ, который теперь уже ожидает рост экономики России на 0,7 процента по итогам 2023 года.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871164342.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230511/serbiya-1871084990.html

россия

европа

китай

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в мире, россия, европа, китай, владимир путин, мвф, санкции в отношении россии, цены на нефть