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Названа причина, почему Россия не капитулировала перед Западом - РИА Новости, 12.05.2023
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02:28 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/kapitulyatsiya-1871177632.html
Названа причина, почему Россия не капитулировала перед Западом
Названа причина, почему Россия не капитулировала перед Западом - РИА Новости, 12.05.2023
Названа причина, почему Россия не капитулировала перед Западом
Стратегия Запада провалилась из-за нежелания всего остального мира вести экономическую войну против России, пишет британский журнал The Spectator. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T02:28
2023-05-12T02:28
в мире
россия
европа
китай
владимир путин
мвф
санкции в отношении россии
цены на нефть
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Стратегия Запада провалилась из-за нежелания всего остального мира вести экономическую войну против России, пишет британский журнал The Spectator."Запад начал санкционную войну с завышенной оценкой собственного влияния во всем мире. Как оказалось, у незападных стран нет желания вводить санкции ни против России, ни против российских олигархов", — говорится в публикации.Результатом экономических санкций, согласно статье, должна была стать капитуляция России перед Западом, однако готовность остальных стран сотрудничать с ней нарушила эти планы.Подтверждением неэффективности санкционной политики Запада авторы материала считают завышенные ожидания по спаду российской экономики, прогнозируемые МВФ, который теперь уже ожидает рост экономики России на 0,7 процента по итогам 2023 года.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871164342.html
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в мире, россия, европа, китай, владимир путин, мвф, санкции в отношении россии, цены на нефть
В мире, Россия, Европа, Китай, Владимир Путин, МВФ, Санкции в отношении России, Цены на нефть
Названа причина, почему Россия не капитулировала перед Западом

Spectator: планы Запада добиться капитуляции России провалились из-за позиции других стран

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Стратегия Запада провалилась из-за нежелания всего остального мира вести экономическую войну против России, пишет британский журнал The Spectator.
"Запад начал санкционную войну с завышенной оценкой собственного влияния во всем мире. Как оказалось, у незападных стран нет желания вводить санкции ни против России, ни против российских олигархов", — говорится в публикации.
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Результатом экономических санкций, согласно статье, должна была стать капитуляция России перед Западом, однако готовность остальных стран сотрудничать с ней нарушила эти планы.
«
"Вскоре стало ясно, что в то время как Запад был заинтересован в экономической войне, остальной мир этого не хотел. Когда экспорт российских нефти и газа в Европу сократился, Россия быстро увеличила экспорт в Китай и Индию", — пишет издание.
Подтверждением неэффективности санкционной политики Запада авторы материала считают завышенные ожидания по спаду российской экономики, прогнозируемые МВФ, который теперь уже ожидает рост экономики России на 0,7 процента по итогам 2023 года.
«
"Российская экономика не разрушена, она просто была реструктурирована и переориентирована с Запада на Восток и Юг", — делают вывод авторы материала.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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В миреРоссияЕвропаКитайВладимир ПутинМВФСанкции в отношении РоссииЦены на нефть
 
 
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