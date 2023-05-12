https://ria.ru/20230512/investitsii-1871350679.html

Приангарье лидирует среди регионов Сибири по инвестициям в основной капитал

Приангарье лидирует среди регионов Сибири по инвестициям в основной капитал - РИА Новости, 12.05.2023

Приангарье лидирует среди регионов Сибири по инвестициям в основной капитал

В Иркутской области рост инвестиций в основной капитал в 2022 году составил почти 40%, это лучший показатель среди регионов Сибири, сообщил губернатор Иркутской РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T16:28

2023-05-12T16:28

2023-05-12T16:28

иркутская область

экономика

иркутская область

россия

игорь кобзев

инком

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ИРКУТСК, 12 мая - РИА Новости. В Иркутской области рост инвестиций в основной капитал в 2022 году составил почти 40%, это лучший показатель среди регионов Сибири, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в пятницу выступил перед депутатами законодательного собрания и общественностью с ежегодным посланием. Он доложил о положении дел в социально-экономической сфере региона в 2022 году и основных направлениях областной государственной политики на 2023 год. По словам главы Приангарья, объем валового регионального продукта в Иркутской области по итогам 2022 года впервые превысил 2 трлн рублей. По росту промышленного производства, который в 2022 году составил более 102%, область вошла в десятку регионов-лидеров Российской Федерации. "В регионе продолжается рост инвестиций в основной капитал, по итогам 2022-го этот показатель вырос на 38% в сопоставимых ценах до 834 млрд рублей. Среди регионов Сибири Иркутская область занимает первое место по этому показателю, по России – седьмое", – сказал Игорь Кобзев. В Иркутской области действуют около 180 крупных и средних инвестпроектов общей стоимостью более 3 трлн рублей. В перспективе это 40 тысяч новых рабочих мест и 2 трлн рублей дополнительных налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы. Игорь Кобзев подчеркнул, несмотря на беспрецедентные санкции, ни один из крупных инвестпроектов не был приостановлен. Так, уже в следующем году в регионе начнет работу новый завод ИНК по производству высококачественных полимеров с объемом инвестиций около 260 миллиардов рублей. Ангарский электролизно-химический комбинат активно работает над проектом по созданию производства гидроксида лития с мощностью производства до 5 тысяч тонн в год. Компания "Русал" продолжает модернизацию своих алюминиевых заводов, переводя их на более совершенную и экологически чистую технологию. Продолжается работа по запуску серийного производства самолета МС-21 Госкорпорации "Ростех", на особом контроле правительства региона сейчас привлечение кадров на Иркутский авиационный завод.

https://ria.ru/20230512/pozhary-1871330853.html

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Дарья Буймова

экономика, иркутская область, россия, игорь кобзев, инком, русал, ростех, мс-21