https://ria.ru/20230512/inoagenty-1871202138.html

Пискарев пояснил суть понятия "третьи лица" в законе об иноагентах

Пискарев пояснил суть понятия "третьи лица" в законе об иноагентах - РИА Новости, 12.05.2023

Пискарев пояснил суть понятия "третьи лица" в законе об иноагентах

Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев пояснил суть понятия "третьи лица" в законодательстве об иноагентах. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T09:28

2023-05-12T09:28

2023-05-12T09:28

россия

василий пискарев

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев пояснил суть понятия "третьи лица" в законодательстве об иноагентах. Пискарев и ряд других депутатов 26 апреля внесли в палату законопроект о наделении Минюста РФ функцией контроля законодательства об иноагентах, а также о запрете иноагентам получать имущественную поддержку государства, также был внесен законопроект о штрафах от 30 до 300 тысяч рублей за невыполнение законодательства об иноагентах. "По поводу информации о появлении в законодательстве об иноагентах понятия "третьи лица"... Данный законопроект нами уже внесен. Сейчас он готовится к первому чтению… Что предлагается: при поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца", - написал Пискарев в своем телеграм-канале. Для иноагентов существует целый ряд ограничений, к примеру, на преподавание в школах, при этом "кто-то, исходя из коррупционных или иных корыстных или личных побуждений", помогает иноагенту устроиться учителем, отметил Пискарев. "Этому человеку, в случае принятия нашего законопроекта, Минюст сможет вынести предупреждение. Или, скажем, издатель выпускает книгу иноагента без соответствующей маркировки - также будет предупреждение… Ни о каких других изменениях речи не идет", - написал Пискарев.

https://ria.ru/20230428/inoagenty-1868555839.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, василий пискарев, общество