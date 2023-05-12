Рейтинг@Mail.ru
Пискарев пояснил суть понятия "третьи лица" в законе об иноагентах - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/inoagenty-1871202138.html
Пискарев пояснил суть понятия "третьи лица" в законе об иноагентах
Пискарев пояснил суть понятия "третьи лица" в законе об иноагентах - РИА Новости, 12.05.2023
Пискарев пояснил суть понятия "третьи лица" в законе об иноагентах
Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев пояснил суть понятия "третьи лица" в законодательстве об иноагентах. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:28
2023-05-12T09:28
россия
василий пискарев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728584189_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_d3c726df4ce831c4d303ffd02440bc48.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев пояснил суть понятия "третьи лица" в законодательстве об иноагентах. Пискарев и ряд других депутатов 26 апреля внесли в палату законопроект о наделении Минюста РФ функцией контроля законодательства об иноагентах, а также о запрете иноагентам получать имущественную поддержку государства, также был внесен законопроект о штрафах от 30 до 300 тысяч рублей за невыполнение законодательства об иноагентах. "По поводу информации о появлении в законодательстве об иноагентах понятия "третьи лица"... Данный законопроект нами уже внесен. Сейчас он готовится к первому чтению… Что предлагается: при поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца", - написал Пискарев в своем телеграм-канале. Для иноагентов существует целый ряд ограничений, к примеру, на преподавание в школах, при этом "кто-то, исходя из коррупционных или иных корыстных или личных побуждений", помогает иноагенту устроиться учителем, отметил Пискарев. "Этому человеку, в случае принятия нашего законопроекта, Минюст сможет вынести предупреждение. Или, скажем, издатель выпускает книгу иноагента без соответствующей маркировки - также будет предупреждение… Ни о каких других изменениях речи не идет", - написал Пискарев.
https://ria.ru/20230428/inoagenty-1868555839.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728584189_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c35c28af679e187f8e189bd0114e89fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, василий пискарев, общество
Россия, Василий Пискарев, Общество
Пискарев пояснил суть понятия "третьи лица" в законе об иноагентах

Пискарев: лица, способствующие нарушению закона об иноагентах, будут нести наказание

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев пояснил суть понятия "третьи лица" в законодательстве об иноагентах.
Пискарев и ряд других депутатов 26 апреля внесли в палату законопроект о наделении Минюста РФ функцией контроля законодательства об иноагентах, а также о запрете иноагентам получать имущественную поддержку государства, также был внесен законопроект о штрафах от 30 до 300 тысяч рублей за невыполнение законодательства об иноагентах.
"По поводу информации о появлении в законодательстве об иноагентах понятия "третьи лица"... Данный законопроект нами уже внесен. Сейчас он готовится к первому чтению… Что предлагается: при поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца", - написал Пискарев в своем телеграм-канале.
Для иноагентов существует целый ряд ограничений, к примеру, на преподавание в школах, при этом "кто-то, исходя из коррупционных или иных корыстных или личных побуждений", помогает иноагенту устроиться учителем, отметил Пискарев.
"Этому человеку, в случае принятия нашего законопроекта, Минюст сможет вынести предупреждение. Или, скажем, издатель выпускает книгу иноагента без соответствующей маркировки - также будет предупреждение… Ни о каких других изменениях речи не идет", - написал Пискарев.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
СЖР исключил из своих рядов двух членов, признанных иноагентами
28 апреля, 17:24
 
РоссияВасилий ПискаревОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала