https://ria.ru/20230512/infrastruktura-1871322474.html

Моногорода Кузбасса могут получить поддержку на постройку инфраструктуры

Моногорода Кузбасса могут получить поддержку на постройку инфраструктуры - РИА Новости, 12.05.2023

Моногорода Кузбасса могут получить поддержку на постройку инфраструктуры

Моногорода Кузбасса могут получить финансовую поддержку от ВЭБ.РФ на строительство инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:12

2023-05-12T15:12

2023-05-12T15:12

новокузнецк

россия

сергей цивилев

ирина макиева

прокопьевск

экономика

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 12 мая – РИА Новости. Моногорода Кузбасса могут получить финансовую поддержку от ВЭБ.РФ на строительство инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил главам 24 моногородов региона доработать заявки на получение невозвратной финансовой поддержки ВЭБ.РФ на строительство инфраструктуры", – говорится в сообщении. "Нами подготовлены изменения в постановление правительства РФ, предусматривающие преобразование моногородов в округа. Надеемся, что это предложение будет поддержано, и все 24 моногорода Кузбасса смогут получить невозвратное финансирование на строительство инфраструктуры по линии ВЭБ.РФ. Мы готовы активно сотрудничать в этом направлении, необходимо муниципалитетам и инвесторам поработать внимательно над составлением заявок", – сообщила на состоявшемся накануне инвестиционном совете при главе региона главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева. Также в рамках сотрудничества с корпорацией по приглашению губернатора Кузбасса директор блока городских решений и развития моногородов ВЭБ.РФ Игорь Дерябин провел встречи с бизнес-сообществом Новокузнецка и Прокопьевска. "Кузбасс заинтересован в развитии предпринимательской инициативы, ведь это вложения в экономику региона, новые рабочие места, внедрение современных технологий в производство. Льготные займы и возможности инфраструктурного сопровождения, которые предоставляет корпорация развития ВЭБ.РФ, могут дополнить региональные преференции, которые у нас есть для малого и среднего бизнеса", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что при условии вложения инвестиций и создания новых рабочих мест, бизнес может рассчитывать на поддержку при строительстве, снятии инфраструктурных ограничений. Кроме того, ВЭБ.РФ предлагает кредитование инвестпроектов под капитальные вложения на сумму от 5 миллионов до 1 миллиарда рублей под 1% годовых (под банковскую гарантию), кредитование под залог или иные формы обеспечения – от 250 миллионов до 1 миллиарда рублей под 5% годовых. Среди проектов, претендующих на получение льготного займа ВЭБ.РФ, – производство медицинских имплантов, строительство бассейна, создание промышленного парка. Их успешная реализация позволит создать в Кузбассе новые высокотехнологичные рабочие места, улучшить социальную инфраструктуру для жителей кузбасских городов.

https://ria.ru/20230511/tsentr-1871129757.html

https://ria.ru/20230511/tsivilev-1871067709.html

новокузнецк

россия

прокопьевск

кемеровская область

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новокузнецк, россия, сергей цивилев, ирина макиева, прокопьевск, экономика, кемеровская область