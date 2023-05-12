https://ria.ru/20230512/infrastruktura-1871322474.html
Моногорода Кузбасса могут получить поддержку на постройку инфраструктуры
Моногорода Кузбасса могут получить поддержку на постройку инфраструктуры - РИА Новости, 12.05.2023
Моногорода Кузбасса могут получить поддержку на постройку инфраструктуры
Моногорода Кузбасса могут получить финансовую поддержку от ВЭБ.РФ на строительство инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:12
2023-05-12T15:12
2023-05-12T15:12
новокузнецк
россия
сергей цивилев
ирина макиева
прокопьевск
экономика
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 12 мая – РИА Новости. Моногорода Кузбасса могут получить финансовую поддержку от ВЭБ.РФ на строительство инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил главам 24 моногородов региона доработать заявки на получение невозвратной финансовой поддержки ВЭБ.РФ на строительство инфраструктуры", – говорится в сообщении. "Нами подготовлены изменения в постановление правительства РФ, предусматривающие преобразование моногородов в округа. Надеемся, что это предложение будет поддержано, и все 24 моногорода Кузбасса смогут получить невозвратное финансирование на строительство инфраструктуры по линии ВЭБ.РФ. Мы готовы активно сотрудничать в этом направлении, необходимо муниципалитетам и инвесторам поработать внимательно над составлением заявок", – сообщила на состоявшемся накануне инвестиционном совете при главе региона главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева. Также в рамках сотрудничества с корпорацией по приглашению губернатора Кузбасса директор блока городских решений и развития моногородов ВЭБ.РФ Игорь Дерябин провел встречи с бизнес-сообществом Новокузнецка и Прокопьевска. "Кузбасс заинтересован в развитии предпринимательской инициативы, ведь это вложения в экономику региона, новые рабочие места, внедрение современных технологий в производство. Льготные займы и возможности инфраструктурного сопровождения, которые предоставляет корпорация развития ВЭБ.РФ, могут дополнить региональные преференции, которые у нас есть для малого и среднего бизнеса", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что при условии вложения инвестиций и создания новых рабочих мест, бизнес может рассчитывать на поддержку при строительстве, снятии инфраструктурных ограничений. Кроме того, ВЭБ.РФ предлагает кредитование инвестпроектов под капитальные вложения на сумму от 5 миллионов до 1 миллиарда рублей под 1% годовых (под банковскую гарантию), кредитование под залог или иные формы обеспечения – от 250 миллионов до 1 миллиарда рублей под 5% годовых. Среди проектов, претендующих на получение льготного займа ВЭБ.РФ, – производство медицинских имплантов, строительство бассейна, создание промышленного парка. Их успешная реализация позволит создать в Кузбассе новые высокотехнологичные рабочие места, улучшить социальную инфраструктуру для жителей кузбасских городов.
https://ria.ru/20230511/tsentr-1871129757.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новокузнецк, россия, сергей цивилев, ирина макиева, прокопьевск, экономика, кемеровская область
Новокузнецк, Россия, Сергей Цивилев, Ирина Макиева, Прокопьевск, Экономика, Кемеровская область
Моногорода Кузбасса могут получить поддержку на постройку инфраструктуры
Моногорода Кузбасса могут получить поддержку от ВЭБ.РФ на строительство инфраструктуры
КЕМЕРОВО, 12 мая – РИА Новости. Моногорода Кузбасса могут получить финансовую поддержку от ВЭБ.РФ на строительство инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
поручил главам 24 моногородов региона доработать заявки на получение невозвратной финансовой поддержки ВЭБ.РФ на строительство инфраструктуры", – говорится в сообщении.
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"Нами подготовлены изменения в постановление правительства РФ, предусматривающие преобразование моногородов в округа. Надеемся, что это предложение будет поддержано, и все 24 моногорода Кузбасса смогут получить невозвратное финансирование на строительство инфраструктуры по линии ВЭБ.РФ. Мы готовы активно сотрудничать в этом направлении, необходимо муниципалитетам и инвесторам поработать внимательно над составлением заявок", – сообщила на состоявшемся накануне инвестиционном совете при главе региона главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева
.
Также в рамках сотрудничества с корпорацией по приглашению губернатора Кузбасса директор блока городских решений и развития моногородов ВЭБ.РФ Игорь Дерябин провел встречи с бизнес-сообществом Новокузнецка
и Прокопьевска
.
"Кузбасс заинтересован в развитии предпринимательской инициативы, ведь это вложения в экономику региона, новые рабочие места, внедрение современных технологий в производство. Льготные займы и возможности инфраструктурного сопровождения, которые предоставляет корпорация развития ВЭБ.РФ, могут дополнить региональные преференции, которые у нас есть для малого и среднего бизнеса", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Отмечается, что при условии вложения инвестиций и создания новых рабочих мест, бизнес может рассчитывать на поддержку при строительстве, снятии инфраструктурных ограничений. Кроме того, ВЭБ.РФ предлагает кредитование инвестпроектов под капитальные вложения на сумму от 5 миллионов до 1 миллиарда рублей под 1% годовых (под банковскую гарантию), кредитование под залог или иные формы обеспечения – от 250 миллионов до 1 миллиарда рублей под 5% годовых.
Среди проектов, претендующих на получение льготного займа ВЭБ.РФ, – производство медицинских имплантов, строительство бассейна, создание промышленного парка. Их успешная реализация позволит создать в Кузбассе новые высокотехнологичные рабочие места, улучшить социальную инфраструктуру для жителей кузбасских городов.
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