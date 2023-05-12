https://ria.ru/20230512/inflyatsiya-1871410485.html

Инфляция в России с 3 по 10 мая оказалась нулевой

Инфляция в России с 3 по 10 мая оказалась нулевой - РИА Новости, 12.05.2023

Инфляция в России с 3 по 10 мая оказалась нулевой

Инфляция в РФ за период с 3 по 10 мая оказалась нулевой, с начала года цены выросли на 2,11%, следует из данных Росстата. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:04

2023-05-12T19:04

2023-05-12T19:04

продукты

россия

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

инфляция

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Инфляция в РФ за период с 3 по 10 мая оказалась нулевой, с начала года цены выросли на 2,11%, следует из данных Росстата. В предыдущий отчетный период - с 25 апреля по 2 мая - инфляция в России составила 0,19%. "За период с 3 по 10 мая 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,00%, с начала мая – 100,05%, с начала года – 102,11%", - говорится в сообщении Росстата. За отчетный период цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,2%. В частности огурцы подешевели на 10,4%, помидоры – на 5,2%, бананы – на 1,1%. В то же время цены на капусту выросли на 18%, морковь – на 5,6%, лук – на 5,5%, свеклу и яблоки – на 1,1%, картофель – на 0,4%. Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 12 наименованиям. Сильнее всего подешевели яйца - на 1,7%, и гречка - на 0,9%. Также снизились цены на пастеризованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%, на стерилизованное молоко и сметану - на 0,2%, на пшено, свинину, маргарин и чай - на 0,1%. Стоимость подсолнечного масла не изменилась. Подорожали 19 наименований продуктов, сильнее всего баранина, - в среднем на 1,8%, следом мясо кур - рост на 1,1%, сахар - на 0,8%, вермишель - на 0,5%. Кроме того, выросла цена на полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,3%, на макаронные изделия, сливочное масло и вареные колбасы - на 0,2%. Говядина, сосиски и сардельки, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, творог, мука, хлеб ржаной, рис выросли в цене – на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости рост цен зафиксирован на зубные пасты, хозяйственное мыло и на пеленки для новорожденных - на 0,3%. Одновременно с этим снизились цены на стиральные порошки и зубные щетки - на 0,3%, туалетное мыло и женские гигиенические прокладки - на 0,1%. Росстат также зафиксировал рост цен на шампуни - на 0,35%, детские футболки - на 0,2%, детские джинсы - на 0,1%. Снижение цен произошло на мужские футболки и майки - на 0,2%, на детские кроссовки - на 0,3%, на кроссовки для взрослых - на 0,5%. Телевизоры за период с 3 по 10 мая подешевели на 1,1%, электропылесосы - на 0,15%, а смартфоны, наоборот, подорожали - на 0,2%. Стоимость нового отечественного автомобиля выросла на 0,04%, иностранного - на 0,05%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,04%, на дизельное топливо - снизились на 0,06%. Стоимость полета в салоне экономического класса увеличилась на 1%. Росстат за период с 3 по 10 мая зарегистрировал рост цен многие лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. Сильнее всего подорожали анальгин - на 0,7%, валидол - на 0,6%, мазь "Левомеколь" - на 0,4%. При противовирусный "Эргоферон" и поливитамины подешевели.

https://ria.ru/20230512/prognoz-1871243887.html

https://ria.ru/20230512/raskhody-1871181276.html

https://ria.ru/20230507/buterbrodeks-1870301625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

продукты, россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, инфляция