https://ria.ru/20230512/gosfond-1871252530.html

В Приангарье появится филиал госфонда "Защитники Отечества"

В Приангарье появится филиал госфонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 12.05.2023

В Приангарье появится филиал госфонда "Защитники Отечества"

Филиал государственного фонда "Защитники Отечества", который поручил создать президент РФ Владимир Путин, откроется в Иркутской области до 1 июня 2023 года,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:04

2023-05-12T12:04

2023-05-12T12:04

иркутская область

иркутская область

россия

иркутск

игорь кобзев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737671552_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_435d5bf1e84de25c6d138ead8cc53a77.jpg

ИРКУТСК, 12 мая - РИА Новости. Филиал государственного фонда "Защитники Отечества", который поручил создать президент РФ Владимир Путин, откроется в Иркутской области до 1 июня 2023 года, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На сессии законодательного собрания Иркутской области в пятницу губернатор региона Игорь Кобзев обратился к депутатам с ежегодным посланием. Он рассказал о положении дел в социально-экономической сфере Приангарья, ключевых направлениях работы, которые необходимо усилить в текущем году и планах на 2024 год. В частности, он обратил внимание на необходимость дополнить список мер поддержки участников СВО и их семей. Сейчас в региональном перечне 33 меры поддержки: от бесплатного питания детей в школе до предоставления льготного ипотечного кредита. По словам главы региона, до 1 июня 2023 года в Иркутской области откроется филиал госфонда "Защитники Отечества". Специальный фонд для адресной помощи участникам СВО поручил создать президент РФ Владимир Путин. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. Фонд будет оказывать содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов. "Правительство региона сейчас активно занимается решением этой задачи. До 1 июня региональное отделение фонда должно заработать. В настоящее время выбрано помещение для размещения филиала Фонда в городе Иркутске; проведен подбор кандидатов для назначения социальными координаторами", – сказал Игорь Кобзев. Он также предложил правительству региона до 1 июля проработать вопрос оказания финансовой помощи семьям, чьи родственники считаются пропавшими без вести.

https://ria.ru/20230417/vyplaty-1865886097.html

https://ria.ru/20230505/fermery-1869964302.html

иркутская область

россия

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иркутская область, россия, иркутск, игорь кобзев