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В Приангарье появится филиал госфонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 12.05.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
12:04 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/gosfond-1871252530.html
В Приангарье появится филиал госфонда "Защитники Отечества"
В Приангарье появится филиал госфонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 12.05.2023
В Приангарье появится филиал госфонда "Защитники Отечества"
Филиал государственного фонда "Защитники Отечества", который поручил создать президент РФ Владимир Путин, откроется в Иркутской области до 1 июня 2023 года,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:04
2023-05-12T12:04
иркутская область
иркутская область
россия
иркутск
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 12 мая - РИА Новости. Филиал государственного фонда "Защитники Отечества", который поручил создать президент РФ Владимир Путин, откроется в Иркутской области до 1 июня 2023 года, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На сессии законодательного собрания Иркутской области в пятницу губернатор региона Игорь Кобзев обратился к депутатам с ежегодным посланием. Он рассказал о положении дел в социально-экономической сфере Приангарья, ключевых направлениях работы, которые необходимо усилить в текущем году и планах на 2024 год. В частности, он обратил внимание на необходимость дополнить список мер поддержки участников СВО и их семей. Сейчас в региональном перечне 33 меры поддержки: от бесплатного питания детей в школе до предоставления льготного ипотечного кредита. По словам главы региона, до 1 июня 2023 года в Иркутской области откроется филиал госфонда "Защитники Отечества". Специальный фонд для адресной помощи участникам СВО поручил создать президент РФ Владимир Путин. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. Фонд будет оказывать содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов. "Правительство региона сейчас активно занимается решением этой задачи. До 1 июня региональное отделение фонда должно заработать. В настоящее время выбрано помещение для размещения филиала Фонда в городе Иркутске; проведен подбор кандидатов для назначения социальными координаторами", – сказал Игорь Кобзев. Он также предложил правительству региона до 1 июля проработать вопрос оказания финансовой помощи семьям, чьи родственники считаются пропавшими без вести.
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иркутская область, россия, иркутск, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Россия, Иркутск, Игорь Кобзев
В Приангарье появится филиал госфонда "Защитники Отечества"

Филиал госфонда "Защитники Отечества" должен начать работать в Приангарье до 1 июня

© Depositphotos.com / MaykovNikitaИркутск
Иркутск - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Depositphotos.com / MaykovNikita
Иркутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 12 мая - РИА Новости. Филиал государственного фонда "Защитники Отечества", который поручил создать президент РФ Владимир Путин, откроется в Иркутской области до 1 июня 2023 года, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
На сессии законодательного собрания Иркутской области в пятницу губернатор региона Игорь Кобзев обратился к депутатам с ежегодным посланием. Он рассказал о положении дел в социально-экономической сфере Приангарья, ключевых направлениях работы, которые необходимо усилить в текущем году и планах на 2024 год. В частности, он обратил внимание на необходимость дополнить список мер поддержки участников СВО и их семей. Сейчас в региональном перечне 33 меры поддержки: от бесплатного питания детей в школе до предоставления льготного ипотечного кредита.
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По словам главы региона, до 1 июня 2023 года в Иркутской области откроется филиал госфонда "Защитники Отечества". Специальный фонд для адресной помощи участникам СВО поручил создать президент РФ Владимир Путин. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. Фонд будет оказывать содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов.
"Правительство региона сейчас активно занимается решением этой задачи. До 1 июня региональное отделение фонда должно заработать. В настоящее время выбрано помещение для размещения филиала Фонда в городе Иркутске; проведен подбор кандидатов для назначения социальными координаторами", – сказал Игорь Кобзев.
Он также предложил правительству региона до 1 июля проработать вопрос оказания финансовой помощи семьям, чьи родственники считаются пропавшими без вести.
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