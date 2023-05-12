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Маккарти призвал не расценивать как провал перенос переговоров по госдолгу - РИА Новости, 12.05.2023
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00:24 12.05.2023 (обновлено: 00:37 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/gosdolg-1871172796.html
Маккарти призвал не расценивать как провал перенос переговоров по госдолгу
Маккарти призвал не расценивать как провал перенос переговоров по госдолгу - РИА Новости, 12.05.2023
Маккарти призвал не расценивать как провал перенос переговоров по госдолгу
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что намеченные на пятницу переговоры лидеров конгресса с президентом Джо Байденом по госдолгу отложены... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T00:24
2023-05-12T00:37
сша
в мире
кевин маккарти
nbc
попытки изменить потолок госдолга сша
джо байден
митч макконнелл
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что намеченные на пятницу переговоры лидеров конгресса с президентом Джо Байденом по госдолгу отложены при согласии всех сторон, что, однако, "не следует расценивать" как их провал.По словам Маккарти, переговорщики считают наиболее продуктивным позволить своим представителям в пятницу вновь провести технические дискуссии. Он добавил, что на сегодняшний день стороны попросту не достигли достаточного прогресса в переговорах по госдолгу, чтобы собираться вновь. Следующая встреча с участием президента США, как сообщил Маккарти, ориентировочно состоится на следующей неделе.Ранее газета Washington Post сообщила о переносе на следующую неделю запланированной на пятницу встречи Байдена с лидерами конгресса по вопросу недопущения дефолта. В ней, помимо Байдена и самого Маккарти, должны были принять участие лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис, а также лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Предполагалось, что они соберутся для обсуждения вопросов, связанных с повышением госдолга США.
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сша, в мире, кевин маккарти, nbc, попытки изменить потолок госдолга сша, джо байден, митч макконнелл
США, В мире, Кевин Маккарти, NBC, Попытки изменить потолок госдолга США, Джо Байден, Митч Макконнелл
Маккарти призвал не расценивать как провал перенос переговоров по госдолгу

Спикер Маккарти подтвердил, что переговоры по госдолгу отложены при согласии всех сторон

© AP Photo / Ohad ZwigenbergСпикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что намеченные на пятницу переговоры лидеров конгресса с президентом Джо Байденом по госдолгу отложены при согласии всех сторон, что, однако, "не следует расценивать" как их провал.
«
"Мы собираемся встретиться снова", - сказал Маккарти, которого цитирует телеканал NBC. При этом он подчеркнул, что все участники согласились с необходимостью отсрочки, и это не следует трактовать как признак провала переговоров.
По словам Маккарти, переговорщики считают наиболее продуктивным позволить своим представителям в пятницу вновь провести технические дискуссии. Он добавил, что на сегодняшний день стороны попросту не достигли достаточного прогресса в переговорах по госдолгу, чтобы собираться вновь. Следующая встреча с участием президента США, как сообщил Маккарти, ориентировочно состоится на следующей неделе.
Ранее газета Washington Post сообщила о переносе на следующую неделю запланированной на пятницу встречи Байдена с лидерами конгресса по вопросу недопущения дефолта. В ней, помимо Байдена и самого Маккарти, должны были принять участие лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис, а также лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Предполагалось, что они соберутся для обсуждения вопросов, связанных с повышением госдолга США.
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СШАВ миреКевин МаккартиNBCПопытки изменить потолок госдолга СШАДжо БайденМитч Макконнелл
 
 
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