Маккарти призвал не расценивать как провал перенос переговоров по госдолгу
Спикер Маккарти подтвердил, что переговоры по госдолгу отложены при согласии всех сторон
© AP Photo / Ohad ZwigenbergСпикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что намеченные на пятницу переговоры лидеров конгресса с президентом Джо Байденом по госдолгу отложены при согласии всех сторон, что, однако, "не следует расценивать" как их провал.
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"Мы собираемся встретиться снова", - сказал Маккарти, которого цитирует телеканал NBC. При этом он подчеркнул, что все участники согласились с необходимостью отсрочки, и это не следует трактовать как признак провала переговоров.
По словам Маккарти, переговорщики считают наиболее продуктивным позволить своим представителям в пятницу вновь провести технические дискуссии. Он добавил, что на сегодняшний день стороны попросту не достигли достаточного прогресса в переговорах по госдолгу, чтобы собираться вновь. Следующая встреча с участием президента США, как сообщил Маккарти, ориентировочно состоится на следующей неделе.
Ранее газета Washington Post сообщила о переносе на следующую неделю запланированной на пятницу встречи Байдена с лидерами конгресса по вопросу недопущения дефолта. В ней, помимо Байдена и самого Маккарти, должны были принять участие лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис, а также лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Предполагалось, что они соберутся для обсуждения вопросов, связанных с повышением госдолга США.