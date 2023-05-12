https://ria.ru/20230512/gosdolg-1871172796.html

Маккарти призвал не расценивать как провал перенос переговоров по госдолгу

Маккарти призвал не расценивать как провал перенос переговоров по госдолгу - РИА Новости, 12.05.2023

Маккарти призвал не расценивать как провал перенос переговоров по госдолгу

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что намеченные на пятницу переговоры лидеров конгресса с президентом Джо Байденом по госдолгу отложены... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T00:24

2023-05-12T00:24

2023-05-12T00:37

сша

в мире

кевин маккарти

nbc

попытки изменить потолок госдолга сша

джо байден

митч макконнелл

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что намеченные на пятницу переговоры лидеров конгресса с президентом Джо Байденом по госдолгу отложены при согласии всех сторон, что, однако, "не следует расценивать" как их провал.По словам Маккарти, переговорщики считают наиболее продуктивным позволить своим представителям в пятницу вновь провести технические дискуссии. Он добавил, что на сегодняшний день стороны попросту не достигли достаточного прогресса в переговорах по госдолгу, чтобы собираться вновь. Следующая встреча с участием президента США, как сообщил Маккарти, ориентировочно состоится на следующей неделе.Ранее газета Washington Post сообщила о переносе на следующую неделю запланированной на пятницу встречи Байдена с лидерами конгресса по вопросу недопущения дефолта. В ней, помимо Байдена и самого Маккарти, должны были принять участие лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис, а также лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер. Предполагалось, что они соберутся для обсуждения вопросов, связанных с повышением госдолга США.

https://ria.ru/20230510/sammit-1870690951.html

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сша, в мире, кевин маккарти, nbc, попытки изменить потолок госдолга сша, джо байден, митч макконнелл