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ФРТ обновит сети тепло- и водоснабжения в новых регионах РФ - РИА Новости, 12.05.2023
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15:36 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/frt-1871327608.html
ФРТ обновит сети тепло- и водоснабжения в новых регионах РФ
ФРТ обновит сети тепло- и водоснабжения в новых регионах РФ - РИА Новости, 12.05.2023
ФРТ обновит сети тепло- и водоснабжения в новых регионах РФ
Фонд развития территорий (ФРТ) обновит более 320 километров сетей тепло- и водоснабжения и 158 объектов коммунальной инфраструктуры в новых российских регионах, РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T15:36
2023-05-12T15:36
россия
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Недвижимость. Фонд развития территорий (ФРТ) обновит более 320 километров сетей тепло- и водоснабжения и 158 объектов коммунальной инфраструктуры в новых российских регионах, рассказал на пресс-конференции, посвященной восстановлению новых регионов, генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов."Мероприятия синхронизированы и с федеральной программой социально-экономического развития, и с региональными программами развития ЖКХ, которые будут приняты в конце мая. В рамках этого механизма нами совместно с четырьмя субъектами проработано и предусмотрено 65 мероприятий, в том числе обновим 237 километров сетей водоснабжения и водоотведения. А в части теплоснабжения – 158 объектов и порядка 90 километров сетей. Это позволит к концу 2024 года обеспечить бесперебойную подачу коммунальных услуг и повысить качество проживания 3,2 миллиона жителей новых регионов", – сказал он.Шагиахметов уточнил, что обновление изношенных и разрушенных объектов и сетей будет проходить за счет запущенной правительством страны программы специальных казначейских кредитов. Используя этот финансовый механизм, новые субъекты РФ смогут направить средства на проектирование, строительство, реконструкцию, капремонт объектов коммунальной инфраструктуры.ФРТ, являющийся оператором этой программы, уже начал готовить объекты и системы теплоснабжения к следующему отопительному периоду. В частности, специалисты фонда приступили к реконструкции трех крупнейших котельных в Мариуполе: "Газовая", "Новотрубная" и "ЖМР-5". Их общая мощность составляет 155 гигакалорий в час, ее достаточно, чтобы обеспечить бесперебойной подачей тепла около 76 тысяч жителей города.По результатам обследования системы теплоснабжения в Мариуполе будет заменено основное и вспомогательное оборудование на котельных, запланированных к запуску в предстоящем осенне-зимнем периоде. Также будут заменены участки сетей, которые максимально изношены и влияют на работу гидравлики. В результате тепло будет подано во все 1849 городских объектов.Глава ФРТ добавил, что аналогичный анализ будет проведен в Северодонецке, а в населенных пунктах Херсонской области будут проанализированы системы тепло- и водоснабжения.Фонд развития территорий является одним из восьми федеральных заказчиков, принимающих активное участие в восстановлении новых регионов. В прошедшем отопительном сезоне специалисты фонда обеспечили теплом более 157 тысяч человек - жителей 1840 многоквартирных домов, а также 192 социальных объекта. Большинство из них – в Мариуполе, где к концу осенне-зимнего периода тепло было подано в 1419 домов, а также в 117 соцобъектов. Кроме того, в новых регионах был проведен ремонт более 23 километров сетей, налажена работа 28 разрушенных объектов водоснабжения и водоотведения.
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россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
Россия, Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)

ФРТ обновит сети тепло- и водоснабжения в новых регионах РФ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПуско-наладочные работы в котельной
Пуско-наладочные работы в котельной - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пуско-наладочные работы в котельной
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МОСКВА, 12 мая - РИА Недвижимость. Фонд развития территорий (ФРТ) обновит более 320 километров сетей тепло- и водоснабжения и 158 объектов коммунальной инфраструктуры в новых российских регионах, рассказал на пресс-конференции, посвященной восстановлению новых регионов, генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов.
"Мероприятия синхронизированы и с федеральной программой социально-экономического развития, и с региональными программами развития ЖКХ, которые будут приняты в конце мая. В рамках этого механизма нами совместно с четырьмя субъектами проработано и предусмотрено 65 мероприятий, в том числе обновим 237 километров сетей водоснабжения и водоотведения. А в части теплоснабжения – 158 объектов и порядка 90 километров сетей. Это позволит к концу 2024 года обеспечить бесперебойную подачу коммунальных услуг и повысить качество проживания 3,2 миллиона жителей новых регионов", – сказал он.
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Шагиахметов уточнил, что обновление изношенных и разрушенных объектов и сетей будет проходить за счет запущенной правительством страны программы специальных казначейских кредитов. Используя этот финансовый механизм, новые субъекты РФ смогут направить средства на проектирование, строительство, реконструкцию, капремонт объектов коммунальной инфраструктуры.
ФРТ, являющийся оператором этой программы, уже начал готовить объекты и системы теплоснабжения к следующему отопительному периоду. В частности, специалисты фонда приступили к реконструкции трех крупнейших котельных в Мариуполе: "Газовая", "Новотрубная" и "ЖМР-5". Их общая мощность составляет 155 гигакалорий в час, ее достаточно, чтобы обеспечить бесперебойной подачей тепла около 76 тысяч жителей города.
По результатам обследования системы теплоснабжения в Мариуполе будет заменено основное и вспомогательное оборудование на котельных, запланированных к запуску в предстоящем осенне-зимнем периоде. Также будут заменены участки сетей, которые максимально изношены и влияют на работу гидравлики. В результате тепло будет подано во все 1849 городских объектов.
Глава ФРТ добавил, что аналогичный анализ будет проведен в Северодонецке, а в населенных пунктах Херсонской области будут проанализированы системы тепло- и водоснабжения.
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Фонд развития территорий является одним из восьми федеральных заказчиков, принимающих активное участие в восстановлении новых регионов. В прошедшем отопительном сезоне специалисты фонда обеспечили теплом более 157 тысяч человек - жителей 1840 многоквартирных домов, а также 192 социальных объекта. Большинство из них – в Мариуполе, где к концу осенне-зимнего периода тепло было подано в 1419 домов, а также в 117 соцобъектов. Кроме того, в новых регионах был проведен ремонт более 23 километров сетей, налажена работа 28 разрушенных объектов водоснабжения и водоотведения.
 
РоссияФонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
 
 
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