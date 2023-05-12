https://ria.ru/20230512/frantsiya-1871299334.html
В Дюнкерке Макрона встретили протестом пустых кастрюль
В Дюнкерке Макрона встретили протестом пустых кастрюль - РИА Новости, 12.05.2023
В Дюнкерке Макрона встретили протестом пустых кастрюль
Несколько десятков протестующих собрались в Дюнкерке на севере Франции в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона, сообщила радиостанция... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:05
2023-05-12T14:05
2023-05-12T14:05
в мире
франция
дюнкерк
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Несколько десятков протестующих собрались в Дюнкерке на севере Франции в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона, сообщила радиостанция Franceinfo. Несмотря на дождь, несколько десятков человек, протестующих против пенсионной реформы, "встречают" президента, совершающего визит по вопросам реиндустриализации страны. Собравшиеся за полицейскими ограждениями около подразделения префектуры города гудят и стучат ложками по кастрюлям. На месте дежурит множество полицейских. Призыв к протесту опубликовали региональные подразделения профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT). Отмечается, что в день визита президента, который позже должен посетить завод Aluminium Dunkerque, порядок в городе обеспечивают 1,5 тысячи полицейских. После принятия пенсионной реформы 14 апреля все визиты президента и французских министров сопровождаются протестами и "маршами пустых кастрюль". Префектуры департаментов, которые посещал Макрон, публиковали декреты, запрещающие манифестации, однако французы, тем не менее, выходили на протесты. Позже МВД Франции направило префектам всех департаментов страны распоряжение, осуждающее запреты и ограничения манифестаций в ходе визитов президента страны в регионы. В письме, адресованном префектам департаментов, указывается на "злоупотребление процедурой" обеспечения безопасности в преддверии визитов высокопоставленных лиц, потому как введенные меры "не обоснованны наличием террористической угрозы". Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. Пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями. Следующая акция протеста назначена профсоюзами на 6 июня.
https://ria.ru/20230511/makron-1871081123.html
https://ria.ru/20230503/frantsiya-1869116507.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, франция, дюнкерк, эммануэль макрон
В мире, Франция, Дюнкерк, Эммануэль Макрон
В Дюнкерке Макрона встретили протестом пустых кастрюль
Franceinfo: в Дюнкерке десятки протестующих встретили Макрона стуком по кастрюлям
ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости.
Несколько десятков протестующих собрались в Дюнкерке на севере Франции в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона, сообщила радиостанция Franceinfo
.
Несмотря на дождь, несколько десятков человек, протестующих против пенсионной реформы, "встречают" президента, совершающего визит по вопросам реиндустриализации страны.
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Собравшиеся за полицейскими ограждениями около подразделения префектуры города гудят и стучат ложками по кастрюлям. На месте дежурит множество полицейских.
Призыв к протесту опубликовали региональные подразделения профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT).
Отмечается, что в день визита президента, который позже должен посетить завод Aluminium Dunkerque, порядок в городе обеспечивают 1,5 тысячи полицейских.
После принятия пенсионной реформы 14 апреля все визиты президента и французских министров сопровождаются протестами и "маршами пустых кастрюль". Префектуры департаментов, которые посещал Макрон, публиковали декреты, запрещающие манифестации, однако французы, тем не менее, выходили на протесты. Позже МВД Франции направило префектам всех департаментов страны распоряжение, осуждающее запреты и ограничения манифестаций в ходе визитов президента страны в регионы. В письме, адресованном префектам департаментов, указывается на "злоупотребление процедурой" обеспечения безопасности в преддверии визитов высокопоставленных лиц, потому как введенные меры "не обоснованны наличием террористической угрозы".
Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. Пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.
Следующая акция протеста назначена профсоюзами на 6 июня.
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