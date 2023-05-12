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Россиянам рассказали, как правильно накопить финансовую подушку - РИА Новости, 12.05.2023
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05:21 12.05.2023 (обновлено: 06:48 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/finansy-1871183212.html
Россиянам рассказали, как правильно накопить финансовую подушку
Россиянам рассказали, как правильно накопить финансовую подушку - РИА Новости, 12.05.2023
Россиянам рассказали, как правильно накопить финансовую подушку
Почувствовать себя в финансовой безопасности поможет денежная подушка в размере даже одного-трех месячных доходов, накопить на нее можно, откладывая ежемесячно... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T05:21
2023-05-12T06:48
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Почувствовать себя в финансовой безопасности поможет денежная подушка в размере даже одного-трех месячных доходов, накопить на нее можно, откладывая ежемесячно от 5-10% доходов, рассказал РИА Новости руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.Накопить финансовую подушку можно, откладывая каждый месяц определенную сумму с зарплаты на накопительный счет. "Например, начать с 5-10%, и сделать это одним из своих "обязательных платежей", - обращает внимание эксперт.Он отмечает, что начать копить деньги возможно при любом уровне дохода, но при этом важно тренировать финансовую ответственность и следовать простым правилам. Во-первых, нужно рационализировать бюджет: подсчитать свои расходы на обязательные платежи, бензин, продукты, учесть неожиданные траты и подарки родным. "За коммуналку и по кредитам лучше платить сразу – это поможет понимать, сколько денег действительно находится в вашем распоряжении", - добавляет Охорзин.После этого стоит проанализировать свои траты и решить, на чем можно сэкономить, или вовсе отказаться от каких-то покупок. Эксперт приводит в пример ежедневную чашку кофе, которая может обходиться в 120 рублей. Если пить ее один раз в день в будни, то в год это 30240 рублей, которые можно было бы "отложить или вложить"."И не забывайте ставить цели. Просто копить "на черный день" — не лучшая мотивация, и наш мозг просто не воспринимает это как четкую задачу", - заключил Охорзин.
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экономика
Экономика
Россиянам рассказали, как правильно накопить финансовую подушку

Эксперт Охорзин: каждый месяц следует откладывать от пяти до десяти процентов доходов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры и монеты. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Почувствовать себя в финансовой безопасности поможет денежная подушка в размере даже одного-трех месячных доходов, накопить на нее можно, откладывая ежемесячно от 5-10% доходов, рассказал РИА Новости руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.
«

"Вы почувствуете себя куда в большей финансовой безопасности, когда отложите даже только один-три месячных дохода", - считает Охорзин.

Накопить финансовую подушку можно, откладывая каждый месяц определенную сумму с зарплаты на накопительный счет. "Например, начать с 5-10%, и сделать это одним из своих "обязательных платежей", - обращает внимание эксперт.
Он отмечает, что начать копить деньги возможно при любом уровне дохода, но при этом важно тренировать финансовую ответственность и следовать простым правилам. Во-первых, нужно рационализировать бюджет: подсчитать свои расходы на обязательные платежи, бензин, продукты, учесть неожиданные траты и подарки родным. "За коммуналку и по кредитам лучше платить сразу – это поможет понимать, сколько денег действительно находится в вашем распоряжении", - добавляет Охорзин.
После этого стоит проанализировать свои траты и решить, на чем можно сэкономить, или вовсе отказаться от каких-то покупок. Эксперт приводит в пример ежедневную чашку кофе, которая может обходиться в 120 рублей. Если пить ее один раз в день в будни, то в год это 30240 рублей, которые можно было бы "отложить или вложить".
"И не забывайте ставить цели. Просто копить "на черный день" — не лучшая мотивация, и наш мозг просто не воспринимает это как четкую задачу", - заключил Охорзин.
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