https://ria.ru/20230512/finansy-1871183212.html

Россиянам рассказали, как правильно накопить финансовую подушку

Россиянам рассказали, как правильно накопить финансовую подушку - РИА Новости, 12.05.2023

Россиянам рассказали, как правильно накопить финансовую подушку

Почувствовать себя в финансовой безопасности поможет денежная подушка в размере даже одного-трех месячных доходов, накопить на нее можно, откладывая ежемесячно... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T05:21

2023-05-12T05:21

2023-05-12T06:48

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Почувствовать себя в финансовой безопасности поможет денежная подушка в размере даже одного-трех месячных доходов, накопить на нее можно, откладывая ежемесячно от 5-10% доходов, рассказал РИА Новости руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.Накопить финансовую подушку можно, откладывая каждый месяц определенную сумму с зарплаты на накопительный счет. "Например, начать с 5-10%, и сделать это одним из своих "обязательных платежей", - обращает внимание эксперт.Он отмечает, что начать копить деньги возможно при любом уровне дохода, но при этом важно тренировать финансовую ответственность и следовать простым правилам. Во-первых, нужно рационализировать бюджет: подсчитать свои расходы на обязательные платежи, бензин, продукты, учесть неожиданные траты и подарки родным. "За коммуналку и по кредитам лучше платить сразу – это поможет понимать, сколько денег действительно находится в вашем распоряжении", - добавляет Охорзин.После этого стоит проанализировать свои траты и решить, на чем можно сэкономить, или вовсе отказаться от каких-то покупок. Эксперт приводит в пример ежедневную чашку кофе, которая может обходиться в 120 рублей. Если пить ее один раз в день в будни, то в год это 30240 рублей, которые можно было бы "отложить или вложить"."И не забывайте ставить цели. Просто копить "на черный день" — не лучшая мотивация, и наш мозг просто не воспринимает это как четкую задачу", - заключил Охорзин.

https://ria.ru/20230511/ator-1870789145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика