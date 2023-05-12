https://ria.ru/20230512/festival-1871318153.html

Губернатор ЯНАО возглавил рабочую группу Всемирного фестиваля молодежи

Губернатор ЯНАО возглавил рабочую группу Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 12.05.2023

Губернатор ЯНАО возглавил рабочую группу Всемирного фестиваля молодежи

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов возглавил рабочую группу оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) по региональному... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:02

2023-05-12T15:02

2023-05-12T15:02

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

россия

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САЛЕХАРД, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов возглавил рабочую группу оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) по региональному взаимодействию, сообщает пресс-служба главы региона.Указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году подписал 5 апреля 2023 года президент России Владимир Путин."Дмитрий Артюхов возглавляет рабочую группу оргкомитета Всемирного фестиваля молодежи по региональному взаимодействию. Под его председательством сформируют предложения по разработке региональной программы в 26 городах России: построению тематических маршрутов для иностранных участников, планам информационного сопровождения программы, брендированию инфраструктуры в регионах, а также на площадке проведения фестиваля", - говорится в сообщении.Кроме того, рабочая группа утвердит квоты по количеству участников фестиваля из регионов и проведет конкурсный отбор.В Москве состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи. В нем приняли участие заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, а также губернатор ЯНАО, отмечает пресс-служба главы региона.На заседании были определены даты проведения фестиваля, программа и ключевые события, количество участников и волонтеров, которые будут привлечены к организации масштабного события.ВФМ пройдет с 1 по 7 марта в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи. Также после окончания фестиваля запланировано проведение региональной программы: с 10 по 17 марта пройдет пять тематических маршрутов по 26 городам России.Участниками фестиваля станут 20 тысяч молодых людей от 14 до 35 лет из России и стран СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азии, Европы и Америки. Для иностранных участников, представителей СМИ к фестивалю сделают упрощенный порядок получения виз, уточняют власти.

https://ria.ru/20230427/shkolniki-1868039594.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, россия