https://ria.ru/20230512/evakuatsiya-1871175506.html

Саудовская Аравия завершила эвакуацию из Судана граждан разных стран

Саудовская Аравия завершила эвакуацию из Судана граждан разных стран - РИА Новости, 12.05.2023

Саудовская Аравия завершила эвакуацию из Судана граждан разных стран

Саудовская Аравия объявила о завершении гуманитарной эвакуации из Судана граждан разных стран, пожелавших покинуть воюющую страну, сообщил МИД королевства. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T01:18

2023-05-12T01:18

2023-05-12T01:19

судан

в мире

саудовская аравия

порт-судан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564210_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c3e89e10bb216b5eb90622b07e1b09c.jpg

ТУНИС, 12 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия объявила о завершении гуманитарной эвакуации из Судана граждан разных стран, пожелавших покинуть воюющую страну, сообщил МИД королевства. Саудовская Аравия с конца апреля при помощи военно-морского флота эвакуировала бежавших от конфликта в Судане граждан разных стран. Военные корабли и паромы ежедневно курсировали между Порт-Суданом и саудовской Джиддой. "Королевство сообщает о завершении гуманитарной эвакуации своих подданных и граждан братских и дружественных стран из республики Судан", - сообщил МИД. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, саудовские ВМФ и ВВС эвакуировали из Судана 8455 человек, среди которых 404 человека - подданные Саудовской Аравии, остальные - граждане 110 стран. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования 602 человека погибли и 5127 получили ранения.

https://ria.ru/20230512/sudan-1871172677.html

https://ria.ru/20230503/evakuatsiya-1869358246.html

судан

саудовская аравия

порт-судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

судан, в мире, саудовская аравия, порт-судан