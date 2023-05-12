https://ria.ru/20230512/evakuatsiya-1871175506.html
Саудовская Аравия завершила эвакуацию из Судана граждан разных стран
Саудовская Аравия завершила эвакуацию из Судана граждан разных стран - РИА Новости, 12.05.2023
Саудовская Аравия завершила эвакуацию из Судана граждан разных стран
Саудовская Аравия объявила о завершении гуманитарной эвакуации из Судана граждан разных стран, пожелавших покинуть воюющую страну, сообщил МИД королевства. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T01:18
2023-05-12T01:18
2023-05-12T01:19
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ТУНИС, 12 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия объявила о завершении гуманитарной эвакуации из Судана граждан разных стран, пожелавших покинуть воюющую страну, сообщил МИД королевства. Саудовская Аравия с конца апреля при помощи военно-морского флота эвакуировала бежавших от конфликта в Судане граждан разных стран. Военные корабли и паромы ежедневно курсировали между Порт-Суданом и саудовской Джиддой. "Королевство сообщает о завершении гуманитарной эвакуации своих подданных и граждан братских и дружественных стран из республики Судан", - сообщил МИД. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, саудовские ВМФ и ВВС эвакуировали из Судана 8455 человек, среди которых 404 человека - подданные Саудовской Аравии, остальные - граждане 110 стран. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования 602 человека погибли и 5127 получили ранения.
https://ria.ru/20230512/sudan-1871172677.html
https://ria.ru/20230503/evakuatsiya-1869358246.html
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судан, в мире, саудовская аравия, порт-судан
Судан, В мире, Саудовская Аравия, Порт-Судан
Саудовская Аравия завершила эвакуацию из Судана граждан разных стран
Саудовская Аравия объявила о завершении эвакуации из Судана граждан разных стран
ТУНИС, 12 мая - РИА Новости. Саудовская Аравия объявила о завершении гуманитарной эвакуации из Судана граждан разных стран, пожелавших покинуть воюющую страну, сообщил МИД королевства.
Саудовская Аравия с конца апреля при помощи военно-морского флота эвакуировала бежавших от конфликта в Судане граждан разных стран. Военные корабли и паромы ежедневно курсировали между Порт-Суданом
и саудовской Джиддой
.
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"Королевство сообщает о завершении гуманитарной эвакуации своих подданных и граждан братских и дружественных стран из республики Судан", - сообщил МИД.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, саудовские ВМФ и ВВС эвакуировали из Судана 8455 человек, среди которых 404 человека - подданные Саудовской Аравии, остальные - граждане 110 стран.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования 602 человека погибли и 5127 получили ранения.
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