РЭЦ: крупную российскую экспозицию откроют на выставке Iran Oil Show 2023

РЭЦ: крупную российскую экспозицию откроют на выставке Iran Oil Show 2023 - РИА Новости, 12.05.2023

РЭЦ: крупную российскую экспозицию откроют на выставке Iran Oil Show 2023

Почти 30 российских компаний примут участие в 27-й Международной выставке "Нефть, газ и нефтехимия Ирана Iran Oil Show 2023" под брендом Made in Russia,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12

2023-05-12T12:46

2023-05-12T12:46

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Почти 30 российских компаний примут участие в 27-й Международной выставке "Нефть, газ и нефтехимия Ирана Iran Oil Show 2023" под брендом Made in Russia, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).Экспозиция Made in Russia разместится на площади 600 квадратных метров. Участники представят потенциальным партнерам из Ирана и других стран свои решения для эффективной работы нефтегазовой отрасли и ТЭК.Так, например, посетители смогут оценить современные аналитические и измерительные технологии, оборудование и сервисы для бурения, закачивания и ремонта скважин, нефтеналивное оборудование для производства и поставки оборудования для погрузки и выгрузки нефтепродуктов и других технических жидкостей, водоочистное оборудование, а также технологии для создания и развития инфраструктуры предприятий ТЭК и многое другое.За 4 дня экспортеры проведут более 200 B2B-встреч с представителями международного бизнеса. Также запланированы многосторонние встречи с участием представителей государственных структур Ирана.Участие в Iran Oil Show под брендом Made in Russia позволит российским компаниям повысить узнаваемость собственной продукции и наладить деловые контакты на Ближнем Востоке, добавили в РЭЦ.

россия

иран

тегеран (город)

2023

