https://ria.ru/20230512/dyusseldorf-1871175343.html

В результате взрыва в доме под Дюссельдорфом пострадали более 30 человек

В результате взрыва в доме под Дюссельдорфом пострадали более 30 человек - РИА Новости, 12.05.2023

В результате взрыва в доме под Дюссельдорфом пострадали более 30 человек

Более 30 человек пострадали в результате взрыва в квартире под Дюссельдорфом в Германии, сообщила полиция города Меттман федеральной земли Северный... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T01:15

2023-05-12T01:15

2023-05-12T05:42

дюссельдорф

германия

северный рейн-вестфалия

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БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Более 30 человек пострадали в результате взрыва в квартире под Дюссельдорфом в Германии, сообщила полиция города Меттман федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.В четверг в квартире в многоэтажном доме под Дюссельдорфом прогремел взрыв. Причина ЧП выясняется. Правоохранители задержали подозреваемого — 57-летнего владельца квартиры, в которой произошел взрыв. Там нашли труп. "Сегодня утром сотрудники районной полиции Меттманн были вызваны в многоэтажный дом на Берлинерштрассе. Поводом для вызова стал, предположительно, беспомощный человек в квартире на 11-м этаже. Пока пожарная бригада открывала дверь, мужчина неожиданно открыл дверь изнутри. Сразу же после этого по не выясненным пока причинам произошел взрыв", - говорится в релизе полиции.Затем, по данным правоохранителей, подозреваемый развел огонь, что мешало попасть в квартиру и провести там следственные действия.В результате происшествия одна 25-летняя женщина-полицейский и один 29-летний мужчина-полицейский получили травмы, не угрожающие их жизни. Кроме того, пострадали семеро пожарных, у троих из них повреждения, опасные для жизни, у других — тяжелые травмы. Еще у 22 человек незначительные ранения."Во время обыска в квартире был обнаружен женский труп. В настоящее время ведется расследование истории происшествия, а также установление личности женщины и обстоятельств ее смерти", - добавили в ведомстве.Прокуратура Дюссельдорфа рассматривает случившееся как попытку убийства с причинением вреда здоровью нескольких человек.

https://ria.ru/20230511/pozhar-1871037133.html

https://ria.ru/20230425/vzryv-1867715623.html

дюссельдорф

германия

северный рейн-вестфалия

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дюссельдорф, германия, северный рейн-вестфалия