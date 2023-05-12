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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:49 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/donetsk-1871245729.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.05.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска в 11.05 выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:49
2023-05-12T11:49
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.05 выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.05 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11.05 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Украинские войска с утра пятницы ведут интенсивный обстрел Донецка снарядами "натовского" калибра. В общей сложности, по данным представительства ДНР в СЦКК, выпущено 65 снарядов. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230512/donetsk-1871212234.html
https://ria.ru/20230512/donbass-1871190568.html
донецк
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, НАТО
Украинские войска снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.05 выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.05 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11.05 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Последствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб человек
Вчера, 09:57
Украинские войска с утра пятницы ведут интенсивный обстрел Донецка снарядами "натовского" калибра. В общей сложности, по данным представительства ДНР в СЦКК, выпущено 65 снарядов.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Вчера, 08:31
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККНАТО
 
 
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