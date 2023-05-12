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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:19 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/donetsk-1871199735.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли три района Донецка, выпустив менее чем за час 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T09:19
2023-05-12T09:19
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
киев
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли три района Донецка, выпустив менее чем за час 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 8.00 и 8.55 мск по Петровскому району города было выпущено 10 снарядов такого же калибра. О последствиях пока не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230512/donbass-1871190568.html
https://ria.ru/20230511/obstrel-1871152337.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, киев, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 16 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли три района Донецка, выпустив менее чем за час 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
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Кроме того, в 8.00 и 8.55 мск по Петровскому району города было выпущено 10 снарядов такого же калибра.
О последствиях пока не сообщается.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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