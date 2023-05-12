https://ria.ru/20230512/donbass-1871317368.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 12.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за час выпустили по Донецку и Ясиноватой 16 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T15:00

2023-05-12T15:00

2023-05-12T15:00

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

украина

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Донецку и Ясиноватой 16 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Отмечается, что в 13.10 и 14.05 мск украинские военные выпустили семь снарядов калибра 155 и пять снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230512/obstrel-1871256422.html

https://ria.ru/20230512/donetsk-1871199735.html

донецк

ясиноватая

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, ясиноватая, украина, нато, происшествия