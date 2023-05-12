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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Гольмовский, заявили в ДНР - РИА Новости, 12.05.2023
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08:31 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/donbass-1871190568.html
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Гольмовский, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Гольмовский, заявили в ДНР - РИА Новости, 12.05.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Гольмовский, заявили в ДНР
Украинские войска в пятницу утром обстреляли Донецк, Макеевку и поселок Гольмовский, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T08:31
2023-05-12T08:31
в мире
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ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли Донецк, Макеевку и поселок Гольмовский, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 07:55 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 7.35 мск по этому же району Донецка было выпущено пять снарядов "натовского" калибра, а в 7.20 обстреляли поселок Гольмовский шестью снарядами калибра 152 миллиметра, уточнило ведомство. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230511/obstrel-1871152337.html
https://ria.ru/20230511/grad-1871034522.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, макеевка, нато, сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Макеевка, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Гольмовский, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку, Макеевке и Гольмовскому 22 снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНа месте обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка.
На месте обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка. - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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На месте обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли Донецк, Макеевку и поселок Гольмовский, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 07:55 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, в 7.35 мск по этому же району Донецка было выпущено пять снарядов "натовского" калибра, а в 7.20 обстреляли поселок Гольмовский шестью снарядами калибра 152 миллиметра, уточнило ведомство.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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