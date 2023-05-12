https://ria.ru/20230512/deti-1871410231.html

При обстреле Старомайорского в ДНР ранены двое детей

При обстреле Старомайорского в ДНР ранены двое детей - РИА Новости, 12.05.2023

При обстреле Старомайорского в ДНР ранены двое детей

Двое детей пострадали в результате обстрела Старомайорского со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T19:04

2023-05-12T19:04

2023-05-12T19:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

волновахский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Двое детей пострадали в результате обстрела Старомайорского со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало об обстреле Старомайорского со стороны украинских войск, применявших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Сообщалось, что из-за обстрела населенного пункта пострадала мирная жительница.

https://ria.ru/20230511/donbass-1871030222.html

донецкая народная республика

волновахский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, волновахский район, сцкк