При обстреле Старомайорского в ДНР ранены двое детей
Представительство ДНР: при обстреле со стороны ВСУ Старомайорского пострадали двое детей
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками на территории ДНР
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками на территории ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Двое детей пострадали в результате обстрела Старомайорского со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 мая по состоянию на 18.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Старомайорское (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): по улице Шевченко ранены двое детей: девочка 2015 года рождения и мальчик 2016 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало об обстреле Старомайорского со стороны украинских войск, применявших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Сообщалось, что из-за обстрела населенного пункта пострадала мирная жительница.