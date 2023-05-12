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При обстреле Старомайорского в ДНР ранены двое детей - РИА Новости, 12.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:04 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/deti-1871410231.html
При обстреле Старомайорского в ДНР ранены двое детей
При обстреле Старомайорского в ДНР ранены двое детей - РИА Новости, 12.05.2023
При обстреле Старомайорского в ДНР ранены двое детей
Двое детей пострадали в результате обстрела Старомайорского со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T19:04
2023-05-12T19:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
волновахский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Двое детей пострадали в результате обстрела Старомайорского со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало об обстреле Старомайорского со стороны украинских войск, применявших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Сообщалось, что из-за обстрела населенного пункта пострадала мирная жительница.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, волновахский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, СЦКК
При обстреле Старомайорского в ДНР ранены двое детей

Представительство ДНР: при обстреле со стороны ВСУ Старомайорского пострадали двое детей

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками на территории ДНР
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками на территории ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Двое детей пострадали в результате обстрела Старомайорского со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 12 мая по состоянию на 18.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Старомайорское (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): по улице Шевченко ранены двое детей: девочка 2015 года рождения и мальчик 2016 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало об обстреле Старомайорского со стороны украинских войск, применявших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Сообщалось, что из-за обстрела населенного пункта пострадала мирная жительница.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районСЦКК
 
 
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