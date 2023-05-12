https://ria.ru/20230512/deti-1871178289.html

МЧС рассказало детям о главных мерах предосторожности на улице

МЧС рассказало детям о главных мерах предосторожности на улице - РИА Новости, 12.05.2023

МЧС рассказало детям о главных мерах предосторожности на улице

Спасатели МЧС рассказали детям о главных мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать на улице. Самые важные из них – не гулять в темное время и не... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T02:50

2023-05-12T02:50

2023-05-12T02:50

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Спасатели МЧС рассказали детям о главных мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать на улице. Самые важные из них – не гулять в темное время и не забывать брать с собой мобильный телефон. Отправляющимся на прогулку детям спасатели рекомендуют всегда иметь при себе мобильный телефон, а также предупреждать взрослых о том, куда и с кем они идут гулять и когда вернутся. "Не ходи в незнакомые места. Не заходи в незнакомые здания и помещения", – советует МЧС РФ. Еще очень важная мера безопасности – светоотражающие элементы на одежде. "Так ты будешь заметен для водителей на дороге", – резюмирует ведомство, отмечая, что "ваша безопасность – ваша ответственность".

https://ria.ru/20230510/deti-1870840399.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия