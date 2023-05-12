https://ria.ru/20230512/covid-19-1871183431.html

В России запатентовали более 700 разработок против COVID-19

В России запатентовали более 700 разработок против COVID-19 - РИА Новости, 12.05.2023

В России запатентовали более 700 разработок против COVID-19

Более 720 изобретений для борьбы с коронавирусной инфекцией было запатентовано в России за время пандемии, сообщили РИА Новости в Роспатенте. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T05:35

2023-05-12T05:35

2023-05-12T05:35

общество

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

воз

мир-19 (препарат для лечения covid-19)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 720 изобретений для борьбы с коронавирусной инфекцией было запатентовано в России за время пандемии, сообщили РИА Новости в Роспатенте. Пандемия длилась 3 года, 1 месяц и 24 дня. По данным ВОЗ, за это время от COVID-19 скончались около 20 миллионов человек. "За время пандемии только в России было выдано 722 патента на разработки, созданные для борьбы с коронавирусом. Из них Роспатентом зарегистрировано 35 патентов на вакцины, 112 патентов на противовирусную терапию вирусных инфекций и их осложнений, 145 патентов на диагностические тест-системы и методы диагностики, 229 патентов на дезинфицирующие технологии и 103 патента на средства индивидуальной защиты", - подсчитали в Роспатенте. Там напомнили, что "12 мая исполняется три года с момента выдачи первого патента на вакцину против COVID-19". Это был патент РФ №2720614, выданный разработчикам из ФГБУ Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи. Всего за время пандемии в Роспатент поступило 1,198 тысячи заявок на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями. Треть заявок была подана отечественными образовательными учреждениями, а четверть заявок - предприятиями (юридическими лицами). Сейчас в российской системе здравоохранения активно применяются запатентованные вакцины, лекарства и другие разработки для борьбы с COVID-19. "Так, например, в аптеках РФ можно приобрести препараты МИР-19, Авифавир, Илсира и Лейтрагин. В систему единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) была интегрирована программа "КТ-калькулятор" - оценки изменения легочной ткани у больных COVID-19 без учета данных компьютерной томографии", - заключили в Роспатенте.

https://ria.ru/20230506/koronavirus-1870180604.html

https://ria.ru/20230506/covid-1870160075.html

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общество, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), воз, мир-19 (препарат для лечения covid-19)