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В России запатентовали более 700 разработок против COVID-19 - РИА Новости, 12.05.2023
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05:35 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/covid-19-1871183431.html
В России запатентовали более 700 разработок против COVID-19
В России запатентовали более 700 разработок против COVID-19 - РИА Новости, 12.05.2023
В России запатентовали более 700 разработок против COVID-19
Более 720 изобретений для борьбы с коронавирусной инфекцией было запатентовано в России за время пандемии, сообщили РИА Новости в Роспатенте. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T05:35
2023-05-12T05:35
общество
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
воз
мир-19 (препарат для лечения covid-19)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 720 изобретений для борьбы с коронавирусной инфекцией было запатентовано в России за время пандемии, сообщили РИА Новости в Роспатенте. Пандемия длилась 3 года, 1 месяц и 24 дня. По данным ВОЗ, за это время от COVID-19 скончались около 20 миллионов человек. "За время пандемии только в России было выдано 722 патента на разработки, созданные для борьбы с коронавирусом. Из них Роспатентом зарегистрировано 35 патентов на вакцины, 112 патентов на противовирусную терапию вирусных инфекций и их осложнений, 145 патентов на диагностические тест-системы и методы диагностики, 229 патентов на дезинфицирующие технологии и 103 патента на средства индивидуальной защиты", - подсчитали в Роспатенте. Там напомнили, что "12 мая исполняется три года с момента выдачи первого патента на вакцину против COVID-19". Это был патент РФ №2720614, выданный разработчикам из ФГБУ Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи. Всего за время пандемии в Роспатент поступило 1,198 тысячи заявок на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями. Треть заявок была подана отечественными образовательными учреждениями, а четверть заявок - предприятиями (юридическими лицами). Сейчас в российской системе здравоохранения активно применяются запатентованные вакцины, лекарства и другие разработки для борьбы с COVID-19. "Так, например, в аптеках РФ можно приобрести препараты МИР-19, Авифавир, Илсира и Лейтрагин. В систему единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) была интегрирована программа "КТ-калькулятор" - оценки изменения легочной ткани у больных COVID-19 без учета данных компьютерной томографии", - заключили в Роспатенте.
https://ria.ru/20230506/koronavirus-1870180604.html
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общество, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), воз, мир-19 (препарат для лечения covid-19)
Общество, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), ВОЗ, МИР-19 (препарат для лечения COVID-19)
В России запатентовали более 700 разработок против COVID-19

В России за время пандемии запатентовали более 700 изобретений для борьбы с COVID-19

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМедицинский работник делает девушке прививку от COVID-19
Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 720 изобретений для борьбы с коронавирусной инфекцией было запатентовано в России за время пандемии, сообщили РИА Новости в Роспатенте.
Пандемия длилась 3 года, 1 месяц и 24 дня. По данным ВОЗ, за это время от COVID-19 скончались около 20 миллионов человек.
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"За время пандемии только в России было выдано 722 патента на разработки, созданные для борьбы с коронавирусом. Из них Роспатентом зарегистрировано 35 патентов на вакцины, 112 патентов на противовирусную терапию вирусных инфекций и их осложнений, 145 патентов на диагностические тест-системы и методы диагностики, 229 патентов на дезинфицирующие технологии и 103 патента на средства индивидуальной защиты", - подсчитали в Роспатенте.
Там напомнили, что "12 мая исполняется три года с момента выдачи первого патента на вакцину против COVID-19". Это был патент РФ №2720614, выданный разработчикам из ФГБУ Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи.
Всего за время пандемии в Роспатент поступило 1,198 тысячи заявок на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями. Треть заявок была подана отечественными образовательными учреждениями, а четверть заявок - предприятиями (юридическими лицами).
Сейчас в российской системе здравоохранения активно применяются запатентованные вакцины, лекарства и другие разработки для борьбы с COVID-19.
"Так, например, в аптеках РФ можно приобрести препараты МИР-19, Авифавир, Илсира и Лейтрагин. В систему единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) была интегрирована программа "КТ-калькулятор" - оценки изменения легочной ткани у больных COVID-19 без учета данных компьютерной томографии", - заключили в Роспатенте.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)ВОЗМИР-19 (препарат для лечения COVID-19)
 
 
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