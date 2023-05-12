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Саратовские "серебряные" волонтеры собирают для бойцов СВО травяные чаи

Саратовские "серебряные" волонтеры собирают для бойцов СВО травяные чаи - РИА Новости, 12.05.2023

Саратовские "серебряные" волонтеры собирают для бойцов СВО травяные чаи

"Серебряные" волонтеры в Духовницком районе Саратовской области готовят ароматные травяные сборы для передачи военнослужащим в зону специальной военной... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T21:21

2023-05-12T21:21

2023-05-12T21:21

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общество

саратовская область

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САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. "Серебряные" волонтеры в Духовницком районе Саратовской области готовят ароматные травяные сборы для передачи военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщается в телеграм-канале министерства труда и социальной защиты региона. Уточняется, что вкусные и полезные подарки будут переданы бойцам в зону специальной военной операции. "Пусть ребята, заваривая чай, хоть на мгновенье перенесутся в родные и знакомые им края, туда, где были собраны эти целебные травы", - приводятся в сообщении слова одного из "серебряных" волонтеров.

саратовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, саратовская область