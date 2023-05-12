Саратовские "серебряные" волонтеры собирают для бойцов СВО травяные чаи
Серебряные волонтеры из Саратовской области собирают для бойцов СВО душистые травяные чаи
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. "Серебряные" волонтеры в Духовницком районе Саратовской области готовят ароматные травяные сборы для передачи военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщается в телеграм-канале министерства труда и социальной защиты региона.
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"Бабушки сами собирают душистые травяные чаи из целебных растений, чтобы отправить их вместе с гуманитарным грузом на фронт. Такие ароматные травяные сборы не только хорошо согревают в холодную погоду, но еще укрепляют иммунитет и насыщают организм витаминами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вкусные и полезные подарки будут переданы бойцам в зону специальной военной операции. "Пусть ребята, заваривая чай, хоть на мгновенье перенесутся в родные и знакомые им края, туда, где были собраны эти целебные травы", - приводятся в сообщении слова одного из "серебряных" волонтеров.