Рейтинг@Mail.ru
Саратовские "серебряные" волонтеры собирают для бойцов СВО травяные чаи - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/chai-1871431970.html
Саратовские "серебряные" волонтеры собирают для бойцов СВО травяные чаи
Саратовские "серебряные" волонтеры собирают для бойцов СВО травяные чаи - РИА Новости, 12.05.2023
Саратовские "серебряные" волонтеры собирают для бойцов СВО травяные чаи
"Серебряные" волонтеры в Духовницком районе Саратовской области готовят ароматные травяные сборы для передачи военнослужащим в зону специальной военной... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T21:21
2023-05-12T21:21
надежные люди
общество
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830218290_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5c26146adc8ad41918260d7c1754005.jpg
САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. "Серебряные" волонтеры в Духовницком районе Саратовской области готовят ароматные травяные сборы для передачи военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщается в телеграм-канале министерства труда и социальной защиты региона. Уточняется, что вкусные и полезные подарки будут переданы бойцам в зону специальной военной операции. "Пусть ребята, заваривая чай, хоть на мгновенье перенесутся в родные и знакомые им края, туда, где были собраны эти целебные травы", - приводятся в сообщении слова одного из "серебряных" волонтеров.
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830218290_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_751d7ab1dff23894a4c3eb8bb3ac50e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, саратовская область
Надежные люди, Общество, Саратовская область
Надежные люди
Саратовские "серебряные" волонтеры собирают для бойцов СВО травяные чаи

Серебряные волонтеры из Саратовской области собирают для бойцов СВО душистые травяные чаи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. "Серебряные" волонтеры в Духовницком районе Саратовской области готовят ароматные травяные сборы для передачи военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщается в телеграм-канале министерства труда и социальной защиты региона.
«
"Бабушки сами собирают душистые травяные чаи из целебных растений, чтобы отправить их вместе с гуманитарным грузом на фронт. Такие ароматные травяные сборы не только хорошо согревают в холодную погоду, но еще укрепляют иммунитет и насыщают организм витаминами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вкусные и полезные подарки будут переданы бойцам в зону специальной военной операции. "Пусть ребята, заваривая чай, хоть на мгновенье перенесутся в родные и знакомые им края, туда, где были собраны эти целебные травы", - приводятся в сообщении слова одного из "серебряных" волонтеров.
 
Надежные людиОбществоСаратовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала