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Благоустройство Ольгинского лесопарка в Балашихе завершено на 91% - РИА Новости, 12.05.2023
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Новости Подмосковья
 
11:36 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/blagoustroystvo-1871243298.html
Благоустройство Ольгинского лесопарка в Балашихе завершено на 91%
Благоустройство Ольгинского лесопарка в Балашихе завершено на 91% - РИА Новости, 12.05.2023
Благоустройство Ольгинского лесопарка в Балашихе завершено на 91%
Работы по благоустройству Ольгинского лесопарка в подмосковном Балашихе завершены на 91%, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:36
2023-05-12T11:36
новости подмосковья
балашиха
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Работы по благоустройству Ольгинского лесопарка в подмосковном Балашихе завершены на 91%, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.Общая площадь лесопарка составляет 71 гектар. В рамках работ по благоустройство была оборудована парковка на 70 машино-мест, установлены три входные группы, пост охраны, площадки для выгула животных, а также дорожно-тропиночная сеть протяженностью семь километров с освещением и системой видеонаблюдения."Благоустройство Ольгинского лесопарка в Балашихе вышло на финишную прямую. Здесь уже выполнены все основные работы по благоустройству. На сегодняшний день общее выполнение составляет 91%. Полностью завершим работу к концу мая. Отмечу, что новая зона отдыха уже успела полюбиться местным жителям. С начала года его посетили более 200 тысяч человек", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
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балашиха, московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин

Благоустройство Ольгинского лесопарка в Балашихе завершено на 91%

© Фото : Министерство благоустройства Московской областиОльгинский лесопарк в Балашихе
Ольгинский лесопарк в Балашихе - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
Ольгинский лесопарк в Балашихе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Работы по благоустройству Ольгинского лесопарка в подмосковном Балашихе завершены на 91%, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Общая площадь лесопарка составляет 71 гектар. В рамках работ по благоустройство была оборудована парковка на 70 машино-мест, установлены три входные группы, пост охраны, площадки для выгула животных, а также дорожно-тропиночная сеть протяженностью семь километров с освещением и системой видеонаблюдения.
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"Благоустройство Ольгинского лесопарка в Балашихе вышло на финишную прямую. Здесь уже выполнены все основные работы по благоустройству. На сегодняшний день общее выполнение составляет 91%. Полностью завершим работу к концу мая. Отмечу, что новая зона отдыха уже успела полюбиться местным жителям. С начала года его посетили более 200 тысяч человек", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
 
Новости ПодмосковьяБалашихаМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
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