Рейтинг@Mail.ru
У Пентагона было соглашение с Киевом по биолабораториям, заявила Яровая - РИА Новости, 12.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/biolaboratoriya-1871235053.html
У Пентагона было соглашение с Киевом по биолабораториям, заявила Яровая
У Пентагона было соглашение с Киевом по биолабораториям, заявила Яровая - РИА Новости, 12.05.2023
У Пентагона было соглашение с Киевом по биолабораториям, заявила Яровая
Пентагоном было заключено соглашение с Минздравом Украины, которое полностью освобождало США от любой ответственности за свои действия на территории Украины,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:19
2023-05-12T11:19
в мире
украина
сша
киев
ирина яровая
министерство обороны сша
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/33/1530223329_0:381:2963:2048_1920x0_80_0_0_59413573429a371fdddf063ff713cd2f.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пентагоном было заключено соглашение с Минздравом Украины, которое полностью освобождало США от любой ответственности за свои действия на территории Украины, при этом украинские спецслужбы не имели и не имеют доступа к американским биолабораториям в стране, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "На примере нашей работы по расследованию созданных американцами в Украине биолабораторий мы впервые увидели, коллеги-юристы, Пентагоном было заключено соглашение с министерством здравоохранения Украины, которое полностью освобождало от любой ответственности за любые последствия Соединённые Штаты", - сказала Яровая на пленарной сессии "Русофобия: нацизм XXI века" на XI Петербургском международном юридическом форуме. Она подчеркнула, что США провели "серьёзный нацистский эксперимент" на Украине. По ее словам, на Украине были созданы дипломатические каналы для вывоза биоматериалов "почтой без досмотра". "Даже спецслужбы Украины не имели и не имеют доступа в эти лаборатории. Скажите, о какой безопасности вообще может думать мир?" - добавила Яровая. Депутат также отметила, что всего создано по всему миру 400 американских биолабораторий. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230428/biolaboratorii-1868334902.html
https://ria.ru/20230428/biolaboratorii-1868334902.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/33/1530223329_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_9e0e8cc045592eab522dab7038ecc8d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, ирина яровая, министерство обороны сша, госдума рф
В мире, Украина, США, Киев, Ирина Яровая, Министерство обороны США, Госдума РФ
У Пентагона было соглашение с Киевом по биолабораториям, заявила Яровая

Вице-спикер Госдумы Яровая: у Пентагона было соглашение с Киевом по биолабораториям

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в медиабанк
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пентагоном было заключено соглашение с Минздравом Украины, которое полностью освобождало США от любой ответственности за свои действия на территории Украины, при этом украинские спецслужбы не имели и не имеют доступа к американским биолабораториям в стране, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"На примере нашей работы по расследованию созданных американцами в Украине биолабораторий мы впервые увидели, коллеги-юристы, Пентагоном было заключено соглашение с министерством здравоохранения Украины, которое полностью освобождало от любой ответственности за любые последствия Соединённые Штаты", - сказала Яровая на пленарной сессии "Русофобия: нацизм XXI века" на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Командование медицинских исследований и разработок армии США в Форт-Детрике - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Шойгу: биолаборатории США на Украине разрабатывают компоненты биооружия
28 апреля, 09:01
Она подчеркнула, что США провели "серьёзный нацистский эксперимент" на Украине.
«
"Они использовали Украину для проведения чудовищного эксперимента над людьми, над гражданами Украины. Они изменили систему образования, они переписали код культуры, они заставили отказаться от своих предков, от своей веры, от своей Родины фактически. Это вообще прецедент чудовищного эксперимента, который проведен на территории когда-то суверенного самодостаточного государства", - уточнила вице-спикер Госдумы.
По ее словам, на Украине были созданы дипломатические каналы для вывоза биоматериалов "почтой без досмотра".
"Даже спецслужбы Украины не имели и не имеют доступа в эти лаборатории. Скажите, о какой безопасности вообще может думать мир?" - добавила Яровая.
Депутат также отметила, что всего создано по всему миру 400 американских биолабораторий.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Командование медицинских исследований и разработок армии США в Форт-Детрике - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Шойгу: биолаборатории США на Украине разрабатывают компоненты биооружия
28 апреля, 09:01
 
В миреУкраинаСШАКиевИрина ЯроваяМинистерство обороны СШАГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала