https://ria.ru/20230512/biolaboratoriya-1871235053.html
У Пентагона было соглашение с Киевом по биолабораториям, заявила Яровая
У Пентагона было соглашение с Киевом по биолабораториям, заявила Яровая - РИА Новости, 12.05.2023
У Пентагона было соглашение с Киевом по биолабораториям, заявила Яровая
Пентагоном было заключено соглашение с Минздравом Украины, которое полностью освобождало США от любой ответственности за свои действия на территории Украины,... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:19
2023-05-12T11:19
2023-05-12T11:19
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пентагоном было заключено соглашение с Минздравом Украины, которое полностью освобождало США от любой ответственности за свои действия на территории Украины, при этом украинские спецслужбы не имели и не имеют доступа к американским биолабораториям в стране, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "На примере нашей работы по расследованию созданных американцами в Украине биолабораторий мы впервые увидели, коллеги-юристы, Пентагоном было заключено соглашение с министерством здравоохранения Украины, которое полностью освобождало от любой ответственности за любые последствия Соединённые Штаты", - сказала Яровая на пленарной сессии "Русофобия: нацизм XXI века" на XI Петербургском международном юридическом форуме. Она подчеркнула, что США провели "серьёзный нацистский эксперимент" на Украине. По ее словам, на Украине были созданы дипломатические каналы для вывоза биоматериалов "почтой без досмотра". "Даже спецслужбы Украины не имели и не имеют доступа в эти лаборатории. Скажите, о какой безопасности вообще может думать мир?" - добавила Яровая. Депутат также отметила, что всего создано по всему миру 400 американских биолабораторий. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230428/biolaboratorii-1868334902.html
https://ria.ru/20230428/biolaboratorii-1868334902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, ирина яровая, министерство обороны сша, госдума рф
В мире, Украина, США, Киев, Ирина Яровая, Министерство обороны США, Госдума РФ
У Пентагона было соглашение с Киевом по биолабораториям, заявила Яровая
Вице-спикер Госдумы Яровая: у Пентагона было соглашение с Киевом по биолабораториям
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пентагоном было заключено соглашение с Минздравом Украины, которое полностью освобождало США от любой ответственности за свои действия на территории Украины, при этом украинские спецслужбы не имели и не имеют доступа к американским биолабораториям в стране, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"На примере нашей работы по расследованию созданных американцами в Украине биолабораторий мы впервые увидели, коллеги-юристы, Пентагоном было заключено соглашение с министерством здравоохранения Украины, которое полностью освобождало от любой ответственности за любые последствия Соединённые Штаты", - сказала Яровая на пленарной сессии "Русофобия: нацизм XXI века" на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Шойгу: биолаборатории США на Украине разрабатывают компоненты биооружия
Она подчеркнула, что США провели "серьёзный нацистский эксперимент" на Украине.
«
"Они использовали Украину для проведения чудовищного эксперимента над людьми, над гражданами Украины. Они изменили систему образования, они переписали код культуры, они заставили отказаться от своих предков, от своей веры, от своей Родины фактически. Это вообще прецедент чудовищного эксперимента, который проведен на территории когда-то суверенного самодостаточного государства", - уточнила вице-спикер Госдумы.
По ее словам, на Украине были созданы дипломатические каналы для вывоза биоматериалов "почтой без досмотра".
"Даже спецслужбы Украины не имели и не имеют доступа в эти лаборатории. Скажите, о какой безопасности вообще может думать мир?" - добавила Яровая.
Депутат также отметила, что всего создано по всему миру 400 американских биолабораторий.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
Шойгу: биолаборатории США на Украине разрабатывают компоненты биооружия