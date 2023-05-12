https://ria.ru/20230512/biolaboratoriya-1871235053.html

У Пентагона было соглашение с Киевом по биолабораториям, заявила Яровая

У Пентагона было соглашение с Киевом по биолабораториям, заявила Яровая - РИА Новости, 12.05.2023

У Пентагона было соглашение с Киевом по биолабораториям, заявила Яровая

Пентагоном было заключено соглашение с Минздравом Украины, которое полностью освобождало США от любой ответственности за свои действия на территории Украины,... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:19

2023-05-12T11:19

2023-05-12T11:19

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ирина яровая

министерство обороны сша

госдума рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пентагоном было заключено соглашение с Минздравом Украины, которое полностью освобождало США от любой ответственности за свои действия на территории Украины, при этом украинские спецслужбы не имели и не имеют доступа к американским биолабораториям в стране, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "На примере нашей работы по расследованию созданных американцами в Украине биолабораторий мы впервые увидели, коллеги-юристы, Пентагоном было заключено соглашение с министерством здравоохранения Украины, которое полностью освобождало от любой ответственности за любые последствия Соединённые Штаты", - сказала Яровая на пленарной сессии "Русофобия: нацизм XXI века" на XI Петербургском международном юридическом форуме. Она подчеркнула, что США провели "серьёзный нацистский эксперимент" на Украине. По ее словам, на Украине были созданы дипломатические каналы для вывоза биоматериалов "почтой без досмотра". "Даже спецслужбы Украины не имели и не имеют доступа в эти лаборатории. Скажите, о какой безопасности вообще может думать мир?" - добавила Яровая. Депутат также отметила, что всего создано по всему миру 400 американских биолабораторий. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230428/biolaboratorii-1868334902.html

https://ria.ru/20230428/biolaboratorii-1868334902.html

украина

сша

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, киев, ирина яровая, министерство обороны сша, госдума рф