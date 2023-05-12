https://ria.ru/20230512/belorussiya-1871216016.html
В Белоруссии водитель фуры попытался напасть на военных на границе
В Белоруссии водитель фуры попытался напасть на военных на границе - РИА Новости, 12.05.2023
В Белоруссии водитель фуры попытался напасть на военных на границе
Водитель грузовика на трассе, ведущей в направлении Украины, попытался напасть со взрывным устройством на военных в Белоруссии, участвующих в усилении охраны... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:12
2023-05-12T10:12
2023-05-12T10:15
в мире
белоруссия
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МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Водитель грузовика на трассе, ведущей в направлении Украины, попытался напасть со взрывным устройством на военных в Белоруссии, участвующих в усилении охраны госграницы, он задержан, сообщило белорусское министерство обороны."Вчера вечером на участке автодороги М-5 (трасса Минск-Гомель - ред.) водителем большегрузного автомобиля была осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих, принимающих участие в усилении участков государственной границы. После нападения водитель попытался скрыться", - говорится в сообщении министерства в его телеграм-канале.Согласно сообщению, "действиями, предпринятыми военнослужащими, автомобиль был блокирован, а 51-летний водитель задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов"."Никто из военнослужащих не пострадал. В действиях водителя усматриваются признаки экстремизма", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230510/terakty-1870910794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия
В Белоруссии водитель фуры попытался напасть на военных на границе
В Белоруссии водитель фуры попытался напасть со взрывным устройством на военных на границе
МИНСК, 12 мая - РИА Новости.
Водитель грузовика на трассе, ведущей в направлении Украины, попытался напасть со взрывным устройством на военных в Белоруссии, участвующих в усилении охраны госграницы, он задержан, сообщило
белорусское министерство обороны.
"Вчера вечером на участке автодороги М-5 (трасса Минск-Гомель - ред.) водителем большегрузного автомобиля была осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих, принимающих участие в усилении участков государственной границы. После нападения водитель попытался скрыться", - говорится в сообщении министерства в его телеграм-канале.
Согласно сообщению, "действиями, предпринятыми военнослужащими, автомобиль был блокирован, а 51-летний водитель задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов".
"Никто из военнослужащих не пострадал. В действиях водителя усматриваются признаки экстремизма", - подчеркивается в сообщении.
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