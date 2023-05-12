https://ria.ru/20230512/baza-1871236046.html
Архангельская область создает научную базу для развития аквакультуры
Архангельская область создает научную базу для развития аквакультуры - РИА Новости, 12.05.2023
Архангельская область создает научную базу для развития аквакультуры
Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетили центр развития аквакультуры... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:20
2023-05-12T11:20
2023-05-12T11:20
архангельская область
архангельская область
александр цыбульский
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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АРХАНГЕЛЬСК, 12 мая - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетили центр развития аквакультуры САФУ им. М.В. Ломоносова, где созданы все возможности для развития научной базы для культивирования водных биоресурсов, сообщила пресс-служба правительства региона. Развитие аквакультуры в Арктической зоне Российской Федерации стало одной из ключевых тем конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике, которая проходит в Архангельске 11–12 мая. "В Архангельской области активно развивается научная база для культивирования водных биоресурсов. Весной 2022 года на базе САФУ создан центр развития аквакультуры, его цель – изучение и выращивание объектов аквакультуры на севере России", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект создания центра был инициирован научно-образовательным центром "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования" и поддержан правительством Архангельской области, а также заинтересованными в нем представителями бизнеса. Сотрудники университета познакомили гостей с работой центра, показали лаборатории ихтиопатологии и микробиологии рыб, где будут изучать болезни рыб и влияние на них факторов внешней среды. Оборудование позволит проводить клинические и патологоанатомические исследования рыбы, а также создаст основу для обеспечения проведения эффективных мероприятий для предотвращения или максимального снижения ущерба от болезней рыб. В установках замкнутого водоснабжения и бассейнового комплекса будут испытывать технологии разведения различных видов рыб. "Специалисты предложили гостям провести первое зарыбление – Илья Шестаков и Александр Цыбульский выпустили мальков кумжи в рыбоводный блок", - рассказали в пресс-службе. Еще одно направление работы центра – разработка и производство кормов. Проектная мощность цеха по производству кормов составляет 500 тонн в год. В цехе установлено российское оборудование, плановая производительность которого – до 150 килограммов в час. Сейчас здесь планируют наладить производство корма от 1 до 8 мм, в дальнейшем возможен выпуск корма самых мелких фракций, для мальков. Испытания будут проходить в бассейновом комплексе центра по изучению кормов для аквакультуры, а в дальнейшем – на рыбоводных предприятиях. Кроме того, на базе центра планируется открыть современные лаборатории для изучения эффективности производимых кормов. Кадры для направления аквакультуры в САФУ также планируют готовить самостоятельно. Так, с 1 сентября 2023 года Высшая школа рыболовства и морских технологий приступает к реализации новой программы бакалавриата по направлению подготовки "Водные биоресурсы и аквакультура". "На сегодняшний день предприятия аквакультуры региона выращивают уже более 300 тонн рыбы в год, поэтому эти специалисты точно будут очень востребованы. Эта современная отрасль требует специалистов, готовых к работе на высокотехнологичных судах, которые строятся на верфях, а это действительно уже компьютеризированные плавающие фабрики", – сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба. Глава Росрыболовства подчеркнул значимость образовательных программ, позволяющих готовить специалистов по аквакультуре. "Отрадно, что сейчас не только в системе институтов Росрыболовства, но и в федеральных университетах появляются такие направления обучения. Это даст нам дополнительные возможности для развития этого сектора рыбного хозяйства", – сказал Шестаков. Вопросы развития аквакультуры в Архангельской области глава региона также обозначил, общаясь с журналистами после пленарной сессии международной конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике. "Если говорить про объемы производства, то, конечно, пока мы далеки до объемов некоторых соседних регионов. Но по итогам прошлого года мы вырастили 322 тонны рыбы в озерах и искусственных водоемах, и это действительно в полтора раза больше, чем мы планировали. Будем и дальше развивать это направление", – отметил Цыбульский. Он добавил, что власти региона уже обсуждают вопросы возможности использования акватории Белого моря для выращивания атлантического лосося. И если еще недавно из-за того, что море замерзает, это казалось неперспективным, то сегодня бизнес уже видит технологические решения, каким образом это можно сделать, считает Цыбульский. Глава региона подчеркнул, что в области есть хороший опыт по выращиванию форели и осетра в озерах и внутренних водоемах, и с каждым годом этот объем планируется увеличивать.
https://ria.ru/20230511/sudoremont-1871113002.html
https://ria.ru/20230511/akvakultura-1871099330.html
https://ria.ru/20230511/arkhangelsk-1871096297.html
https://ria.ru/20230511/rybolovstvo-1871084581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, александр цыбульский, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Архангельская область, Архангельская область, Александр Цыбульский, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
АРХАНГЕЛЬСК, 12 мая - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетили центр развития аквакультуры САФУ им. М.В. Ломоносова, где созданы все возможности для развития научной базы для культивирования водных биоресурсов, сообщила пресс-служба правительства региона.
Развитие аквакультуры в Арктической зоне Российской Федерации стало одной из ключевых тем конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике
, которая проходит в Архангельске
11–12 мая.
"В Архангельской области активно развивается научная база для культивирования водных биоресурсов. Весной 2022 года на базе САФУ создан центр развития аквакультуры, его цель – изучение и выращивание объектов аквакультуры на севере России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект создания центра был инициирован научно-образовательным центром "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования" и поддержан правительством Архангельской области, а также заинтересованными в нем представителями бизнеса.
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Сотрудники университета познакомили гостей с работой центра, показали лаборатории ихтиопатологии и микробиологии рыб, где будут изучать болезни рыб и влияние на них факторов внешней среды. Оборудование позволит проводить клинические и патологоанатомические исследования рыбы, а также создаст основу для обеспечения проведения эффективных мероприятий для предотвращения или максимального снижения ущерба от болезней рыб.
В установках замкнутого водоснабжения и бассейнового комплекса будут испытывать технологии разведения различных видов рыб. "Специалисты предложили гостям провести первое зарыбление – Илья Шестаков и Александр Цыбульский выпустили мальков кумжи в рыбоводный блок", - рассказали в пресс-службе.
Еще одно направление работы центра – разработка и производство кормов. Проектная мощность цеха по производству кормов составляет 500 тонн в год. В цехе установлено российское оборудование, плановая производительность которого – до 150 килограммов в час. Сейчас здесь планируют наладить производство корма от 1 до 8 мм, в дальнейшем возможен выпуск корма самых мелких фракций, для мальков. Испытания будут проходить в бассейновом комплексе центра по изучению кормов для аквакультуры, а в дальнейшем – на рыбоводных предприятиях. Кроме того, на базе центра планируется открыть современные лаборатории для изучения эффективности производимых кормов.
В Архангельской области производство аквакультуры выросло в два раза
Кадры для направления аквакультуры в САФУ также планируют готовить самостоятельно. Так, с 1 сентября 2023 года Высшая школа рыболовства и морских технологий приступает к реализации новой программы бакалавриата по направлению подготовки "Водные биоресурсы и аквакультура".
"На сегодняшний день предприятия аквакультуры региона выращивают уже более 300 тонн рыбы в год, поэтому эти специалисты точно будут очень востребованы. Эта современная отрасль требует специалистов, готовых к работе на высокотехнологичных судах, которые строятся на верфях, а это действительно уже компьютеризированные плавающие фабрики", – сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.
Глава Росрыболовства
подчеркнул значимость образовательных программ, позволяющих готовить специалистов по аквакультуре.
"Отрадно, что сейчас не только в системе институтов Росрыболовства, но и в федеральных университетах появляются такие направления обучения. Это даст нам дополнительные возможности для развития этого сектора рыбного хозяйства", – сказал Шестаков.
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Вопросы развития аквакультуры в Архангельской области глава региона также обозначил, общаясь с журналистами после пленарной сессии международной конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике.
"Если говорить про объемы производства, то, конечно, пока мы далеки до объемов некоторых соседних регионов. Но по итогам прошлого года мы вырастили 322 тонны рыбы в озерах и искусственных водоемах, и это действительно в полтора раза больше, чем мы планировали. Будем и дальше развивать это направление", – отметил Цыбульский.
Он добавил, что власти региона уже обсуждают вопросы возможности использования акватории Белого моря
для выращивания атлантического лосося. И если еще недавно из-за того, что море замерзает, это казалось неперспективным, то сегодня бизнес уже видит технологические решения, каким образом это можно сделать, считает Цыбульский.
Глава региона подчеркнул, что в области есть хороший опыт по выращиванию форели и осетра в озерах и внутренних водоемах, и с каждым годом этот объем планируется увеличивать.
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