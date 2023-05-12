Бунт ядерной державы. К чему ведут американские игры
© AP Photo / Muhammad SajjadМужчина пробегает мимо горящей машины во время протестов в Пешаваре
© AP Photo / Muhammad Sajjad
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Пакистане продолжаются столкновения военных со сторонниками экс-премьера Имрана Хана. Его взяли под стражу по коррупционным обвинениям. Сам он считает дело политическим. О том, чем все это грозит стране и региону, — в материале РИА Новости.
Спорт, политика, коррупция
В 1996 году бывший игрок в крикет (и даже чемпион мира) Имран Хан основал партию "Техрик-и-Инсаф" (PTI). В 2018-м пришел к власти.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПереговоры президента России В. Путина с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом
Переговоры президента России В. Путина с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом
Считается, что с помощью военных. Армия традиционно играет большую роль в пакистанской политике. Однако Хан отрицает связи с генералитетом. Он позиционировал себя как внесистемного борца с истеблишментом.
Против него завели десятки дел о коррупции. В частности, за получение и перепродажу дорогих подарков от правителей других государств.
Национальное бюро отчетности обвинило Хана в том, что созданный им и его женой фонд Университета Аль-Кадир занимался отмыванием денег и это нанесло казне ущерб в 210 миллионов долларов.
Подозреваемого доставили в Высокий суд Пакистана 9 мая и взяли под стражу. Массовые демонстрации его сторонников привели к ожесточенным столкновениям с военными и полицией.
Ход событий
К аресту Хана, по всей видимости, готовились. Еще 5 мая в стране ограничили мобильную связь, в некоторых провинциях ее и вовсе отключили.
© AP Photo / K.M. ChaudaryГрузовик, сгоревший во время беспорядков в Лахоре, Пакистан
© AP Photo / K.M. Chaudary
Грузовик, сгоревший во время беспорядков в Лахоре, Пакистан
"Приходите ко мне с ордерами, там будут мои адвокаты", — сказал Хан. Однако все же явился в суд.
По словам обвинения, он игнорировал судебные предписания, поэтому его и арестовали — минимум на восемь дней.
В Исламабаде сторонники Хана тут же перекрыли одну из главных автотрасс. Разжигали костры, сносили уличные знаки. Акции протеста провели и в других крупных городах: в Карачи, Лахоре, Пешаваре. Правоохранительные органы применили водометы и слезоточивый газ, открывали огонь их стрелкового оружия. В Кветте погиб один из протестующих, в Пешаваре — четверо. Всего в стране — не менее десяти.
Только в провинции Пенджаб за трое суток арестовали тысячу с лишним человек, более ста тридцати полицейских и военнослужащих получили травмы. Туда ввели армейские подразделения.
По делу о трастовом фонде также взяли под стражу генерального секретаря PTI Асада Умара и вице-председателя партии Махмуда Куреши. Он призвал сторонников к продолжению "мирных протестов".
Демонстранты требуют не только немедленно освободить членов "Техрик-и-Инсаф", но и утвердить дату досрочные выборов, намеченных на октябрь. Оппозиция опасается, что действующий премьер Шахбаз Шариф отложит голосование.
Индия усилила контроль на границе с соседями. Россия выразила надежду на скорое урегулирование. США призвали сторонников Хана и военных к сдержанности.
"Рука Вашингтона"
Когда в апреле прошлого года Хана отстранили от власти за счет перетягивания нескольких голосов из PTI, он сразу сказал, что это устроили американцы.
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Пакистана Имран Хан в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 26 сентября 2019 года
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Пакистана Имран Хан в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 26 сентября 2019 года
У них к нему немало претензий. Хан форсировал националистическую повестку, сделав акцент на исламе. О собственном обучении в Оксфорде не упоминал, критиковал внешнюю политику США. Отказался размещать американские базы в Пакистане, взял курс на сближение с Китаем.
Последней каплей, видимо, стало то, что Хан посетил Россию в феврале 2022-го, уже после начала СВО на Украине. И это был не дежурный визит: стороны подписали ряд политических и экономических соглашений.
Армия решает
В то же время, отмечает доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский, если Хана и отстранили американцы, своих целей они не достигли.
© AP Photo / Fareed KhanВоенные охраняют дорогу в Карачи, Пакистан
© AP Photo / Fareed Khan
Военные охраняют дорогу в Карачи, Пакистан
"Очевидно, что сближение с Китаем продолжается. С Россией размолвки тоже не случилось. Были контакты на уровне ШОС, есть контракты на нефть", — напоминает эксперт.
В Пакистане сильны антиамериканские настроения, и местные политики это учитывают.
Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников полагает, что Вашингтон действительно давил на Хана, но сейчас проявляются внутренние противоречия. "Первопричина — конфликт экс-премьера с элитами, — говорит эксперт. — Вряд ли это приведет к дестабилизации региона. Если беспорядки продолжатся, армия просто сместит гражданское правительство или выступит на стороне власти, что более вероятно".
В любом случае, подчеркивают эксперты, ядерное оружие Пакистана никому не угрожает. Радикальных исламистских сил, способных захватить власть, там сейчас нет.