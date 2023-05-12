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Бунт ядерной державы. К чему ведут американские игры - РИА Новости, 12.05.2023
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08:00 12.05.2023 (обновлено: 08:09 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/aziya-1871085851.html
Бунт ядерной державы. К чему ведут американские игры
Бунт ядерной державы. К чему ведут американские игры - РИА Новости, 12.05.2023
Бунт ядерной державы. К чему ведут американские игры
В Пакистане продолжаются столкновения военных со сторонниками экс-премьера Имрана Хана. Его взяли под стражу по коррупционным обвинениям. Сам он считает дело... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T08:00
2023-05-12T08:09
в мире
пакистан
сша
имран хан
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Пакистане продолжаются столкновения военных со сторонниками экс-премьера Имрана Хана. Его взяли под стражу по коррупционным обвинениям. Сам он считает дело политическим. О том, чем все это грозит стране и региону, — в материале РИА Новости.Спорт, политика, коррупцияВ 1996 году бывший игрок в крикет (и даже чемпион мира) Имран Хан основал партию "Техрик-и-Инсаф" (PTI). В 2018-м пришел к власти.Считается, что с помощью военных. Армия традиционно играет большую роль в пакистанской политике. Однако Хан отрицает связи с генералитетом. Он позиционировал себя как внесистемного борца с истеблишментом.Против него завели десятки дел о коррупции. В частности, за получение и перепродажу дорогих подарков от правителей других государств.Национальное бюро отчетности обвинило Хана в том, что созданный им и его женой фонд Университета Аль-Кадир занимался отмыванием денег и это нанесло казне ущерб в 210 миллионов долларов.Подозреваемого доставили в Высокий суд Пакистана 9 мая и взяли под стражу. Массовые демонстрации его сторонников привели к ожесточенным столкновениям с военными и полицией.Ход событийК аресту Хана, по всей видимости, готовились. Еще 5 мая в стране ограничили мобильную связь, в некоторых провинциях ее и вовсе отключили."Приходите ко мне с ордерами, там будут мои адвокаты", — сказал Хан. Однако все же явился в суд.По словам обвинения, он игнорировал судебные предписания, поэтому его и арестовали — минимум на восемь дней.В Исламабаде сторонники Хана тут же перекрыли одну из главных автотрасс. Разжигали костры, сносили уличные знаки. Акции протеста провели и в других крупных городах: в Карачи, Лахоре, Пешаваре. Правоохранительные органы применили водометы и слезоточивый газ, открывали огонь их стрелкового оружия. В Кветте погиб один из протестующих, в Пешаваре — четверо. Всего в стране — не менее десяти.Только в провинции Пенджаб за трое суток арестовали тысячу с лишним человек, более ста тридцати полицейских и военнослужащих получили травмы. Туда ввели армейские подразделения.По делу о трастовом фонде также взяли под стражу генерального секретаря PTI Асада Умара и вице-председателя партии Махмуда Куреши. Он призвал сторонников к продолжению "мирных протестов".Демонстранты требуют не только немедленно освободить членов "Техрик-и-Инсаф", но и утвердить дату досрочные выборов, намеченных на октябрь. Оппозиция опасается, что действующий премьер Шахбаз Шариф отложит голосование.Индия усилила контроль на границе с соседями. Россия выразила надежду на скорое урегулирование. США призвали сторонников Хана и военных к сдержанности."Рука Вашингтона"Когда в апреле прошлого года Хана отстранили от власти за счет перетягивания нескольких голосов из PTI, он сразу сказал, что это устроили американцы.У них к нему немало претензий. Хан форсировал националистическую повестку, сделав акцент на исламе. О собственном обучении в Оксфорде не упоминал, критиковал внешнюю политику США. Отказался размещать американские базы в Пакистане, взял курс на сближение с Китаем.Последней каплей, видимо, стало то, что Хан посетил Россию в феврале 2022-го, уже после начала СВО на Украине. И это был не дежурный визит: стороны подписали ряд политических и экономических соглашений. Армия решаетВ то же время, отмечает доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский, если Хана и отстранили американцы, своих целей они не достигли."Очевидно, что сближение с Китаем продолжается. С Россией размолвки тоже не случилось. Были контакты на уровне ШОС, есть контракты на нефть", — напоминает эксперт.В Пакистане сильны антиамериканские настроения, и местные политики это учитывают.Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников полагает, что Вашингтон действительно давил на Хана, но сейчас проявляются внутренние противоречия. "Первопричина — конфликт экс-премьера с элитами, — говорит эксперт. — Вряд ли это приведет к дестабилизации региона. Если беспорядки продолжатся, армия просто сместит гражданское правительство или выступит на стороне власти, что более вероятно".В любом случае, подчеркивают эксперты, ядерное оружие Пакистана никому не угрожает. Радикальных исламистских сил, способных захватить власть, там сейчас нет.
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в мире, пакистан, сша, имран хан
В мире, Пакистан, США, Имран Хан

Бунт ядерной державы. К чему ведут американские игры

© AP Photo / Muhammad SajjadМужчина пробегает мимо горящей машины во время протестов в Пешаваре
Мужчина пробегает мимо горящей машины во время протестов в Пешаваре - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© AP Photo / Muhammad Sajjad
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Пакистане продолжаются столкновения военных со сторонниками экс-премьера Имрана Хана. Его взяли под стражу по коррупционным обвинениям. Сам он считает дело политическим. О том, чем все это грозит стране и региону, — в материале РИА Новости.

Спорт, политика, коррупция

В 1996 году бывший игрок в крикет (и даже чемпион мира) Имран Хан основал партию "Техрик-и-Инсаф" (PTI). В 2018-м пришел к власти.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПереговоры президента России В. Путина с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом
Переговоры президента РФ В. Путина с премьер-министром Пакистана Имран Ханом - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Переговоры президента России В. Путина с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом
Считается, что с помощью военных. Армия традиционно играет большую роль в пакистанской политике. Однако Хан отрицает связи с генералитетом. Он позиционировал себя как внесистемного борца с истеблишментом.
Против него завели десятки дел о коррупции. В частности, за получение и перепродажу дорогих подарков от правителей других государств.
Национальное бюро отчетности обвинило Хана в том, что созданный им и его женой фонд Университета Аль-Кадир занимался отмыванием денег и это нанесло казне ущерб в 210 миллионов долларов.
Подозреваемого доставили в Высокий суд Пакистана 9 мая и взяли под стражу. Массовые демонстрации его сторонников привели к ожесточенным столкновениям с военными и полицией.

Ход событий

К аресту Хана, по всей видимости, готовились. Еще 5 мая в стране ограничили мобильную связь, в некоторых провинциях ее и вовсе отключили.
© AP Photo / K.M. ChaudaryГрузовик, сгоревший во время беспорядков в Лахоре, Пакистан
Грузовик, сгоревший во время беспорядков в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / K.M. Chaudary
Грузовик, сгоревший во время беспорядков в Лахоре, Пакистан
"Приходите ко мне с ордерами, там будут мои адвокаты", — сказал Хан. Однако все же явился в суд.
По словам обвинения, он игнорировал судебные предписания, поэтому его и арестовали — минимум на восемь дней.
В Исламабаде сторонники Хана тут же перекрыли одну из главных автотрасс. Разжигали костры, сносили уличные знаки. Акции протеста провели и в других крупных городах: в Карачи, Лахоре, Пешаваре. Правоохранительные органы применили водометы и слезоточивый газ, открывали огонь их стрелкового оружия. В Кветте погиб один из протестующих, в Пешаваре — четверо. Всего в стране — не менее десяти.
Только в провинции Пенджаб за трое суток арестовали тысячу с лишним человек, более ста тридцати полицейских и военнослужащих получили травмы. Туда ввели армейские подразделения.
По делу о трастовом фонде также взяли под стражу генерального секретаря PTI Асада Умара и вице-председателя партии Махмуда Куреши. Он призвал сторонников к продолжению "мирных протестов".
Демонстранты требуют не только немедленно освободить членов "Техрик-и-Инсаф", но и утвердить дату досрочные выборов, намеченных на октябрь. Оппозиция опасается, что действующий премьер Шахбаз Шариф отложит голосование.
Индия усилила контроль на границе с соседями. Россия выразила надежду на скорое урегулирование. США призвали сторонников Хана и военных к сдержанности.

"Рука Вашингтона"

Когда в апреле прошлого года Хана отстранили от власти за счет перетягивания нескольких голосов из PTI, он сразу сказал, что это устроили американцы.
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Пакистана Имран Хан в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 26 сентября 2019 года
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Пакистана Имран Хан в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 26 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Пакистана Имран Хан в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 26 сентября 2019 года
У них к нему немало претензий. Хан форсировал националистическую повестку, сделав акцент на исламе. О собственном обучении в Оксфорде не упоминал, критиковал внешнюю политику США. Отказался размещать американские базы в Пакистане, взял курс на сближение с Китаем.
Последней каплей, видимо, стало то, что Хан посетил Россию в феврале 2022-го, уже после начала СВО на Украине. И это был не дежурный визит: стороны подписали ряд политических и экономических соглашений.

Армия решает

В то же время, отмечает доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский, если Хана и отстранили американцы, своих целей они не достигли.
© AP Photo / Fareed KhanВоенные охраняют дорогу в Карачи, Пакистан
Военные охраняют дорогу в Карачи, Пакистан - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Fareed Khan
Военные охраняют дорогу в Карачи, Пакистан
"Очевидно, что сближение с Китаем продолжается. С Россией размолвки тоже не случилось. Были контакты на уровне ШОС, есть контракты на нефть", — напоминает эксперт.
В Пакистане сильны антиамериканские настроения, и местные политики это учитывают.
Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников полагает, что Вашингтон действительно давил на Хана, но сейчас проявляются внутренние противоречия. "Первопричина — конфликт экс-премьера с элитами, — говорит эксперт. — Вряд ли это приведет к дестабилизации региона. Если беспорядки продолжатся, армия просто сместит гражданское правительство или выступит на стороне власти, что более вероятно".
В любом случае, подчеркивают эксперты, ядерное оружие Пакистана никому не угрожает. Радикальных исламистских сил, способных захватить власть, там сейчас нет.
 
В миреПакистанСШАИмран Хан
 
 
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