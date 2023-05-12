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Бунт ядерной державы. К чему ведут американские игры

Бунт ядерной державы. К чему ведут американские игры - РИА Новости, 12.05.2023

Бунт ядерной державы. К чему ведут американские игры

В Пакистане продолжаются столкновения военных со сторонниками экс-премьера Имрана Хана. Его взяли под стражу по коррупционным обвинениям. Сам он считает дело... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T08:00

2023-05-12T08:00

2023-05-12T08:09

в мире

пакистан

сша

имран хан

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Пакистане продолжаются столкновения военных со сторонниками экс-премьера Имрана Хана. Его взяли под стражу по коррупционным обвинениям. Сам он считает дело политическим. О том, чем все это грозит стране и региону, — в материале РИА Новости.Спорт, политика, коррупцияВ 1996 году бывший игрок в крикет (и даже чемпион мира) Имран Хан основал партию "Техрик-и-Инсаф" (PTI). В 2018-м пришел к власти.Считается, что с помощью военных. Армия традиционно играет большую роль в пакистанской политике. Однако Хан отрицает связи с генералитетом. Он позиционировал себя как внесистемного борца с истеблишментом.Против него завели десятки дел о коррупции. В частности, за получение и перепродажу дорогих подарков от правителей других государств.Национальное бюро отчетности обвинило Хана в том, что созданный им и его женой фонд Университета Аль-Кадир занимался отмыванием денег и это нанесло казне ущерб в 210 миллионов долларов.Подозреваемого доставили в Высокий суд Пакистана 9 мая и взяли под стражу. Массовые демонстрации его сторонников привели к ожесточенным столкновениям с военными и полицией.Ход событийК аресту Хана, по всей видимости, готовились. Еще 5 мая в стране ограничили мобильную связь, в некоторых провинциях ее и вовсе отключили."Приходите ко мне с ордерами, там будут мои адвокаты", — сказал Хан. Однако все же явился в суд.По словам обвинения, он игнорировал судебные предписания, поэтому его и арестовали — минимум на восемь дней.В Исламабаде сторонники Хана тут же перекрыли одну из главных автотрасс. Разжигали костры, сносили уличные знаки. Акции протеста провели и в других крупных городах: в Карачи, Лахоре, Пешаваре. Правоохранительные органы применили водометы и слезоточивый газ, открывали огонь их стрелкового оружия. В Кветте погиб один из протестующих, в Пешаваре — четверо. Всего в стране — не менее десяти.Только в провинции Пенджаб за трое суток арестовали тысячу с лишним человек, более ста тридцати полицейских и военнослужащих получили травмы. Туда ввели армейские подразделения.По делу о трастовом фонде также взяли под стражу генерального секретаря PTI Асада Умара и вице-председателя партии Махмуда Куреши. Он призвал сторонников к продолжению "мирных протестов".Демонстранты требуют не только немедленно освободить членов "Техрик-и-Инсаф", но и утвердить дату досрочные выборов, намеченных на октябрь. Оппозиция опасается, что действующий премьер Шахбаз Шариф отложит голосование.Индия усилила контроль на границе с соседями. Россия выразила надежду на скорое урегулирование. США призвали сторонников Хана и военных к сдержанности."Рука Вашингтона"Когда в апреле прошлого года Хана отстранили от власти за счет перетягивания нескольких голосов из PTI, он сразу сказал, что это устроили американцы.У них к нему немало претензий. Хан форсировал националистическую повестку, сделав акцент на исламе. О собственном обучении в Оксфорде не упоминал, критиковал внешнюю политику США. Отказался размещать американские базы в Пакистане, взял курс на сближение с Китаем.Последней каплей, видимо, стало то, что Хан посетил Россию в феврале 2022-го, уже после начала СВО на Украине. И это был не дежурный визит: стороны подписали ряд политических и экономических соглашений. Армия решаетВ то же время, отмечает доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский, если Хана и отстранили американцы, своих целей они не достигли."Очевидно, что сближение с Китаем продолжается. С Россией размолвки тоже не случилось. Были контакты на уровне ШОС, есть контракты на нефть", — напоминает эксперт.В Пакистане сильны антиамериканские настроения, и местные политики это учитывают.Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников полагает, что Вашингтон действительно давил на Хана, но сейчас проявляются внутренние противоречия. "Первопричина — конфликт экс-премьера с элитами, — говорит эксперт. — Вряд ли это приведет к дестабилизации региона. Если беспорядки продолжатся, армия просто сместит гражданское правительство или выступит на стороне власти, что более вероятно".В любом случае, подчеркивают эксперты, ядерное оружие Пакистана никому не угрожает. Радикальных исламистских сил, способных захватить власть, там сейчас нет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, пакистан, сша, имран хан