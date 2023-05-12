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Россия и Белоруссия разработают программу сотрудничества в авиастроении - РИА Новости, 12.05.2023
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14:51 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/aviastroenie-1871314316.html
Россия и Белоруссия разработают программу сотрудничества в авиастроении
Россия и Белоруссия разработают программу сотрудничества в авиастроении - РИА Новости, 12.05.2023
Россия и Белоруссия разработают программу сотрудничества в авиастроении
Россия и Белоруссия планируют в ближайшие два месяца разработать и утвердить программу развития сотрудничества в авиастроении, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T14:51
2023-05-12T14:51
союзное государство
экономика
технологии
белоруссия
россия
екатеринбург
денис мантуров
роман головченко
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МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Россия и Белоруссия планируют в ближайшие два месяца разработать и утвердить программу развития сотрудничества в авиастроении, сообщил заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По словам Мантурова, стороны рассматривают возможность расширения проектов, в том числе по производству финальных образцов для авиации. Он также заявил, что с белорусской стороной обсуждены вопросы развития промышленной кооперации "в тех направлениях, где есть потенциал развития, а это практически все отрасли – и базовые, и высокотехнологичные". Мантуров уточнил, что речь о сотрудничестве в машиностроении, химическом комплексе, фармацевтике, микроэлектронике, легкой промышленности.
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экономика, технологии, белоруссия, россия, екатеринбург, денис мантуров, роман головченко
Союзное государство, Экономика, Технологии, Белоруссия, Россия, Екатеринбург, Денис Мантуров, Роман Головченко
Россия и Белоруссия разработают программу сотрудничества в авиастроении

Мантуров: Москва и Минск за два месяца разработают программу сотрудничества в авиастроении

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкРабочие в сборочном цехе авиационного завода
Рабочие в сборочном цехе авиационного завода - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рабочие в сборочном цехе авиационного завода. Архивное фото
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МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Россия и Белоруссия планируют в ближайшие два месяца разработать и утвердить программу развития сотрудничества в авиастроении, сообщил заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
«
"Новое направление, о котором мы сегодня подробно поговорили, – это авиационная промышленность. Традиционно мы размещали и размещаем заказы на авиационные компоненты в Беларуси на предприятиях… Мы договорились о том, чтобы в ближайшие два месяца до "Иннопрома" (выставка в июле в Екатеринбурге – ред.) подготовить комплексную программу, на выставке ее утвердить", – сообщил российский вице-премьер, говоря об итогах своей встречи в Минске с премьером Белоруссии Романом Головченко. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
По словам Мантурова, стороны рассматривают возможность расширения проектов, в том числе по производству финальных образцов для авиации.
Он также заявил, что с белорусской стороной обсуждены вопросы развития промышленной кооперации "в тех направлениях, где есть потенциал развития, а это практически все отрасли – и базовые, и высокотехнологичные". Мантуров уточнил, что речь о сотрудничестве в машиностроении, химическом комплексе, фармацевтике, микроэлектронике, легкой промышленности.
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Союзное государствоЭкономикаТехнологииБелоруссияРоссияЕкатеринбургДенис МантуровРоман Головченко
 
 
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