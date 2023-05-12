https://ria.ru/20230512/aviastroenie-1871314316.html

Россия и Белоруссия разработают программу сотрудничества в авиастроении

Россия и Белоруссия разработают программу сотрудничества в авиастроении - РИА Новости, 12.05.2023

Россия и Белоруссия разработают программу сотрудничества в авиастроении

Россия и Белоруссия планируют в ближайшие два месяца разработать и утвердить программу развития сотрудничества в авиастроении, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T14:51

2023-05-12T14:51

2023-05-12T14:51

союзное государство

экономика

технологии

белоруссия

россия

екатеринбург

денис мантуров

роман головченко

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МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Россия и Белоруссия планируют в ближайшие два месяца разработать и утвердить программу развития сотрудничества в авиастроении, сообщил заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По словам Мантурова, стороны рассматривают возможность расширения проектов, в том числе по производству финальных образцов для авиации. Он также заявил, что с белорусской стороной обсуждены вопросы развития промышленной кооперации "в тех направлениях, где есть потенциал развития, а это практически все отрасли – и базовые, и высокотехнологичные". Мантуров уточнил, что речь о сотрудничестве в машиностроении, химическом комплексе, фармацевтике, микроэлектронике, легкой промышленности.

https://ria.ru/20230512/partnerstvo-1871310531.html

белоруссия

россия

екатеринбург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, белоруссия, россия, екатеринбург, денис мантуров, роман головченко