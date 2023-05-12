https://ria.ru/20230512/avianostsy-1871216796.html
Командующий ЧФ рассказал о противодействии флоту США в Средиземном море
Командующий ЧФ рассказал о противодействии флоту США в Средиземном море - РИА Новости, 12.05.2023
Командующий ЧФ рассказал о противодействии флоту США в Средиземном море
Черноморский флот (ЧФ) во взаимодействии с авиацией ВКС на базе Хмеймим в Сирии противодействует авианосным группировкам США и НАТО в Средиземном море теперь на РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T10:16
2023-05-12T10:16
2023-05-12T10:19
сша
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средиземное море
хмеймим
сирия
виктор соколов
воздушно-космические силы россии
нато
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Черноморский флот (ЧФ) во взаимодействии с авиацией ВКС на базе Хмеймим в Сирии противодействует авианосным группировкам США и НАТО в Средиземном море теперь на постоянной основе, сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов."В настоящее время задачи по противодействию корабельным авианосным группам ВМС США и НАТО силами оперативного соединения ВМФ России решаются на постоянной основе. В том числе, во взаимодействии с базирующейся на авиабазе Хмеймим (Сирия) авиацией ВКС России", - заявил Соколов в интервью газете "Красная Звезда".По его словам, корабли Черноморского флота продолжают выполнять задачи в составе оперативной группировки ВМФ в Средиземном море. В нынешнем году исполняется 10 лет оперативному командованию ЧФ в Средиземном море."Напомню, что в мае 2013 года в Средиземное море вышел первый состав оперативного командования в дальней морской зоне, созданный в ВМФ РФ как прообраз расформированной в 1992 году 5-й оперативной Средиземноморской эскадры", - сказал командующий.
https://ria.ru/20230512/flot-1871210920.html
https://ria.ru/20230512/karakurt-1871212104.html
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сша, в мире, средиземное море, хмеймим, сирия, виктор соколов, воздушно-космические силы россии, нато, вмф рф
США, В мире, Средиземное море, Хмеймим, Сирия, Виктор Соколов, Воздушно-космические силы России, НАТО, ВМФ РФ
Командующий ЧФ рассказал о противодействии флоту США в Средиземном море
Командующий ЧФ: в Средиземном море постоянно ведется противодействие авианосцам США